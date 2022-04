Angel Yeast

Angel Yeast verstärkt seine Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung in Anlehnung an den Earth Day 2022

Yichang, China (ots/PRNewswire)

Angel Yeast , ein börsennotierter, weltweit tätiger Hersteller von Hefe und Hefeextrakten, gab am 22. April, dem Tag der Erde 2022, seinen Plan bekannt, konkretere Schritte zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung zu unternehmen. Das Unternehmen hat sich der Unterstützung der „Investition in unseren Planeten" verschrieben, dem Thema des diesjährigen Tages der Erde. Der 1970 ins Leben gerufene Earth Day ist die weltweit größte Organisation, die für die Umweltbewegung wirbt, um Umweltschutzmaßnahmen zu fördern.

„Wir von Angel Yeast liefern hochwertige und zuverlässige Produkte in über 160 Länder. In der Zwischenzeit verfolgen wir eine ‚grüne' Geschäftspolitik und räumen Umweltfragen stets höchste Priorität ein. Anlässlich des Tages der Erde verpflichten wir uns, unsere ‚Investition' mit umfangreicheren Projekten und Plänen voranzutreiben, um zu einer gedeihlichen und nachhaltigen Zukunft beizutragen", erklärte Minghua Xiao, General Manager von Angel.

Im Jahr 2021 investierte Angel Yeast 513 Millionen Yuan in den Umweltschutz. Als Nächstes wird das Unternehmen seine Bemühungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele verstärken, wobei der Schwerpunkt auf technologischer Innovation, Emissionsreduzierung und sauberer Energie liegen wird.

Technische Innovation

Ziel ist es, durch technische Innovationen einen sauberen, umweltfreundlichen und schadstofffreien Herstellungsprozess zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, investierte Angel Yeast im Jahr 2021 475 Millionen Yuan in Forschung und Entwicklung. Außerdem hat das Unternehmen intelligente und „grüne" Fabriken für die Hefeproduktion eingerichtet, in denen alle Produktionslinien automatisiert sind, um die Effizienz zu steigern und die Emissionen zu verringern.

Saubere Energie und Emissionsminderung

Um die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren, wurde die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch den Einsatz alternativer sauberer Energien wie Ethanolkraftstoff verringert. Hefe ist ein wichtiger Bestandteil der industriellen Ethanolproduktion, und Angel Yeast ist ein wichtiger Hefelieferant und Technologieanbieter für die Ethanolkraftstoffproduktion. Darüber hinaus wird bei Angel Yeast auch bei der Hefeproduktion saubere Energie eingesetzt. Um die Kohleverbrennung in den Kesseln zu reduzieren, recycelt Angel Yeast Methan aus Abwasser. Die Gesamtmenge des im letzten Jahr recycelten Methans belief sich auf 16,89 Millionen Kubikmeter.

Im Jahr 2021 schloss Angel Yeast 28 technologische Transformationsprojekte zur Emissionsreduzierung ab, wodurch insgesamt 19.700 Tonnen Kohlendioxidemissionen eingespart wurden. Das Unternehmen verwendet außerdem Hefefermentationsbrühe zur Herstellung von organischem Dünger und fördert damit die nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft.

Für eine gesunde und nachhaltige Zukunft

Seit vielen Jahren widmet sich Angel Yeast der Weiterentwicklung der Hefetechnologie und der Biotechnologie, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern und den Menschen eine gesunde und nahrhafte Ernährung zu ermöglichen. Im Lebensmittel- und Getränkesektor ist Angel Yeast ein führender Anbieter von Bäckerhefe zur Erhöhung des Nährwerts und zur Intensivierung des Geschmacks von Lebensmitteln. Das Unternehmen ist auch ein wichtiger Lieferant von Hefeextrakt und beteiligt sich aktiv an gesunden Ernährungstrends wie Clean Labeling. Darüber hinaus erhöhen die Hefeprodukte von Angel Yeast die Effizienz des Rohstoffs in Brauereien und Brennereien und verbessern Geschmack und Qualität. Im Bereich Ernährung und Gesundheit hat das Unternehmen die Hefeproteintechnologie innoviert, um Alternativen zu tierischem Protein anzubieten. Neben Hefeprodukten für die menschliche Ernährung bietet Angel Yeast auch Hefeprodukte an, die in Tierfuttermitteln verwendet werden können. Für die biologische Fermentation bietet das Unternehmen hocheffiziente, umweltfreundliche und stabile Lösungen von organischen Stickstoffressourcen.

Informationen zu Angel Yeast

Das 1986 gegründete Unternehmen Angel Yeast Co., Ltd ist auf die Herstellung von Hefe und Hefederivaten spezialisiert. Die Produktpalette umfasst Backhefe und Backzutaten, chinesische Dim Sum und Gewürze, Bohnenkraut-Extrakt, menschliche Gesundheit, Tiernahrung, Pflanzenernährung, Spirituosen und Biokraftstoffe, Fermentationsnährstoffe und Enzyme. Derzeit verfügt Angel Yeast über 12 internationale fortschrittliche Produktionsstätten in China, Ägypten und Russland und bietet Produkte und Dienstleistungen für mehr als 160 Länder und Regionen weltweit an.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1801561/Angel_Yeast.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

