1300 MWh! Huawei erhält Auftrag für das größte Energiespeicherprojekt der Welt

Huawei Digital Power hat am 16. Oktober seinen Global Digital Power Summit 2021 in Dubai, VAE, mit mehr als 500 Teilnehmern aus 67 Ländern abgeschlossen. Auf dem Gipfeltreffen unterzeichnete Huawei Digital Power einen wichtigen Vertrag mit SEPCOIII für das derzeit größte Energiespeicherprojekt der Welt, das Red Sea-Projekt mit 400 MW PV und einer Batterie-Energiespeicherlösung (BESS) von 1300 MWh. Die beiden Parteien werden zusammenarbeiten, um Saudi-Arabien beim Aufbau eines globalen Zentrums für saubere Energie und grüne Wirtschaft zu unterstützen.

Dieses netzunabhängige 1300-MWh-Energiespeicherprojekt ist das weltweit größte seiner Art und stellt einen Meilenstein in der globalen Energiespeicherbranche dar.

Das Projekt am Roten Meer ist in der saudischen Vision 2030 als ein Schlüsselprojekt aufgeführt. Bauherr ist ACWA Power, und der Generalunternehmer für EPC ist SEPCOIII. Die an der Küste des Roten Meeres gelegene NEOM ist auch als Stadt der Zukunft bekannt, die vollständig mit erneuerbaren Energien versorgt wird. Dadurch wird sich eine neue Lebensweise entwickeln und ein neues Wirtschaftswachstum angekurbelt, wenn Ressourcen wie Öl immer mehr zur Neige gehen.

Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung von Energiespeichersystemen sowie mehr als 8 GWh Energiespeichersystemanwendungen engagiert sich Huawei Digital Power für die Integration der digitalen Informationstechnologie mit PV- und Energiespeichertechnologien, um ein effizienteres, stabileres und sicheres intelligentes String-Energiespeichersystem zu bauen, das String-, intelligente und modulare Designs verwendet. Ziel ist es, PV zur Hauptenergiequelle zu machen und eine grüne und glänzende Zukunft aufzubauen.

