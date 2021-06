CEC Entertainment, LLC

Chuck E. Cheese erweitert seine globale Präsenz in Europa

Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire)

Unternehmen schließt ersten Entwicklungsvertrag in Rumänien als Teil größerer internationaler Wachstumsbemühungen ab

Chuck E. Cheese, die Nummer eins der weltweiten Familienunterhaltung, bereitet sich darauf vor, neue Türen in der Europäischen Union zu öffnen.

Es hat einen Franchise-Entwicklungsvertrag mit EWAS Management Solutions unterzeichnet, um Chuck E. Cheese Standorte nach Rumänien zu bringen.

"Chuck E. Cheese ist begeistert, allen Kindern und Familien in Rumänien unseren unverkennbaren Spaß, Spiele und Unterhaltung zu bringen. Dies ist eine bedeutende neue Partnerschaft, und wir freuen uns darauf, unsere Chuck E. Cheese Global Franchise Family zu vergrößern", sagte Arun Barnes, Chief Operating Officer und Senior Vice President of International.

"Chuck E. Cheese ist gut positioniert für eine starke Erholung nach der Pandemie, und die internationale Entwicklung ist ein wichtiger Pfeiler für das langfristige Wachstum des Unternehmens. Die Expansion in die EU ist ein aufregender Schritt für die Marke, während wir weiterhin eine sichere und spaßige Umgebung 'Where A Kid Can Be A Kid' für Familien auf der ganzen Welt bieten", sagte Barnes.

Die EWAS Management Solutions Gruppe ist im Besitz von Gabriel Teodorescu und seiner Frau Anda Teodorescu, die auch Deziclean betreiben und Vertriebspartner für Gusto sind. Die Familie Teodorescu bringt jahrelange Erfahrung im Einzelhandel mit und freut sich darauf, alle spannenden Elemente von Chuck E. Cheese nach Rumänien zu bringen.

"Ich habe die Marke Chuck E. Cheese mit meiner Familie auf einer internationalen Reise erlebt und sah eine aufregende Möglichkeit, diese Marke nach Rumänien zu bringen. Während unserer Due-Diligence-Prüfung der Marke waren wir von einem robusten, schlüsselfertigen und hochprofitablen Franchise-Geschäftsmodell beeindruckt", so Gabriel Teodorescu.

Chuck E. Cheese betreibt fast 100 internationale Standorte in 17 Regionen und eröffnete kürzlich den ersten Store in El Salvador sowie den achten Standort in Peru. Außerdem bereitet sich das Unternehmen darauf vor, bald sein erstes Geschäft in Bahrain zu eröffnen.

Wenn Sie sich für Franchising interessieren oder mehr darüber erfahren möchten, wie Sie die Freude von Chuck E. Cheese zu Kindern und Familien in Ihrem Markt bringen können, besuchen Sie bitte diese informative Website: Über Franchising . Hier erfahren Sie auch alle aktuellen Neuigkeiten und spannende Expansionspläne.

Informationen zu CEC Entertainment, Inc. CEC Entertainment ist mit seinen Marken Chuck E. Cheese, Peter Piper Pizza und Pasqually's Pizza & Wings (nur Lieferung) der landesweit anerkannte Marktführer für Familienunterhaltung und Gastronomie. Als der Ort, an dem jedes Jahr eine Million glückliche Geburtstage gefeiert werden, ist es das Ziel von Chuck E. Cheese, positive, lebenslange Erinnerungen für Familien durch Unterhaltung, Essen und Spiel zu schaffen. Chuck E. Cheese hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine unterhaltsame und sichere Umgebung zu schaffen und trägt mit branchenführenden Programmen wie Kid Check® zum Schutz von Familien bei. Als starker Fürsprecher für seine lokalen Gemeinden hat Chuck E. Cheese durch seine Spendenprogramme mehr als 19 Millionen Dollar an Schulen gespendet. Das Unternehmen und seine Franchisenehmer betreiben ein System von 556 Chuck E. Cheese- und 114 Peter Piper Pizza-Filialen mit Standorten in 47 Bundesstaaten und 17 ausländischen Ländern und Territorien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder verbinden Sie sich mit uns in den sozialen Medien.

