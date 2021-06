Cirium

Das Rennen um die Pünktlichkeit ist zurück für Fluggesellschaften und Flughäfen

Diesen Monat hat das Luftfahrtdatenunternehmen Cirium seinen viel beachteten On-Time Performance Report neu aufgelegt, ein positives Zeichen für die Branche.

- Japan Airlines, Hawaiian Airlines, Red Wings und Avianca sind im Mai die pünktlichsten Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum, in Nordamerika, Europa und Lateinamerika - Der Tokioter Flughafen Haneda ist der pünktlichste Flughafen der Welt - Die 20 größten Flughäfen der Welt fertigten im Mai zusammen über eine halbe Million Flüge ab

Fluggesellschaften und Flughäfen werden wieder an der Pünktlichkeit ihres Services gemessen, da das Flugaufkommen weltweit steigt. Heute hat Cirium, das Luftfahrtanalyseunternehmen, seine viel beachteten monatlichen On-Time Performance Reports wieder aufgenommen.

Im Mai 2021 führen Japan Airlines (JAL), Hawaiian Airlines, Red Wings und Avianca die Rangliste der pünktlichen Ankünfte in ihren jeweiligen Regionen an. Unterdessen nimmt der Flughafen Haneda (HND) den Spitzenplatz als pünktlichster Flughafen weltweit ein.

Seit über einem Jahrzehnt erstellt Cirium den On-Time Performance Report - die älteste Analyse in der Luftfahrtindustrie - um Einblicke in die Pünktlichkeit von Fluggesellschaften und Flughäfen zu geben und diejenigen auszuzeichnen, die ihre Mitbewerber global, regional und in ihren jeweiligen Kategorien übertroffen haben. Der Bericht wurde Anfang 2020 ausgesetzt, da die Flüge durch die COVID-19-Pandemie beeinträchtigt wurden.

JAL ist Spitzenreiter in APAC

Im asiatisch-pazifischen Raum gehören zu den fünf führenden Mainline-Fluggesellschaften für pünktliche Ankünfte im Mai JAL (95,19 %), ANA (94,60 %), Air New Zealand (89,59 %), Garuda Indonesia (87,98 %) und Korean Air (85,48 %). Air New Zealand führte im Laufe des Monats die meisten Flüge (12.570) unter den Top 10 der pünktlichsten Fluggesellschaften durch.

JAL ist im Vergleich zum letzten Monatsbericht von Cirium im Februar 2020 vom 10. auf den 1. Platz aufgestiegen. ANA ist von Platz 5 nach oben gerückt und Air New Zealand von Platz 9. Einige Fluggesellschaften, die in den Top 10 für Pünktlichkeit im Jahr 2020 vertreten waren, sind nicht mehr dabei, darunter Singapore Airlines, Cathay Pacific, AirAsia, Cebu Pacific Air und Thai Airways International.

Hawaiian führt, während Air Canada in Nordamerika aufsteigt

Hawaiian Airlines schlägt weiterhin andere nordamerikanische Fluggesellschaften und behauptet den Spitzenplatz als pünktlichste Fluggesellschaft der USA auf monatlicher Basis (pünktliche Ankunft von 93,22 %). Air Canada, die es im Februar 2020 nicht in die Top 10 schaffte, rangiert nun auf Platz 2 und verdrängt damit Southwest Airlines, die 2020 auf Platz 2 lag. Southwest ist in der Rangliste auf Platz 9 abgerutscht; allerdings führte die in Dallas ansässige Fluggesellschaft die meisten Flüge unter den Top 10 durch - insgesamt 89.297 Flüge. Delta Air Lines, Alaska Airlines und United Airlines nehmen die Plätze 3, 4 und 5 ein.

Red Wings Top in Europa

In der Top-10-Rangliste für Europa gab es überraschenderweise viele Verschiebungen, wobei die Red Wings im Mai den ersten Platz belegte (96,18 % Pünktlichkeit). Seit Februar 2020 ist Vueling von Platz 7 auf Platz 2 (96,07 %) und Iberia von Platz 6 auf Platz 3 (95,87 %) aufgestiegen. Aeroflot rutschte auf Platz 5 ab, allerdings führte die russische Fluggesellschaft mit insgesamt 13.316 Flügen die meisten Flüge in den Top 10 durch. Neu in den Top 10 gegenüber 2020 sind KLM (4.), SunExpress (7.) und SAS (10.). Zu den Fluggesellschaften, die nicht mehr in den Top 10 vertreten sind, gehören LOT Polish Airlines, Air France und Norwegian Air Shuttle.

Avianca steigt in Lateinamerika auf

Avianca hat sich von Platz 9 im Jahr 2020 zur pünktlichsten Fluggesellschaft Lateinamerikas (93,69 %) im Mai entwickelt. Azul (93,53 %) und Gol (93,52 %) sind beide in der Top-10-Rangliste auf Platz 2 und 3 vorgerückt.

Haneda führt die weltweite Rangliste der pünktlichen Flughäfen an

In der weltweiten Rangliste der Top 20 Flughäfen erreicht der Flughafen Haneda (HND) mit einer Pünktlichkeit von 96,86 % den Spitzenplatz. Der Sheremetyevo International Airport (SVO), der Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP), der Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) und der Philadelphia International Airport (PHL) folgen in den Top 5.

Über eine halbe Million Passagierflüge wurden im Mai von den 20 größten Flughäfen der Welt abgefertigt. Das sind nur 4 % weniger als im Februar 2020. Die Pünktlichkeitsleistung der Flughäfen hat sich um 3 Punkte verbessert.

"Mit der Rückkehr der Flüge ist die Analyse der Pünktlichkeitsleistung der Fluggesellschaften und Flughäfen wieder gleich - ein positives Zeichen für die Branche. Während die Faktoren, die zu Verspätungen führen - überfüllter Luftraum, Rollwege oder Anschlusspassagiere - im Jahr 2020 schlichtweg nicht existierten, werden sie wahrscheinlich 2021 und bis ins Jahr 2022 langsam zurückkehren", sagt Jeremy Bowen, CEO bei Cirium.

"Cirium wendet die präziseste Datenanalyse an, um die On-Time Performance Reports zu entwickeln, und wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass JAL, Hawaiian Airlines, Red Wings und Avianca die pünktlichsten Fluggesellschaften des Monats Mai in ihren jeweiligen Regionen sind, und wir gratulieren auch dem Flughafen Haneda für das Erreichen des Spitzenplatzes in der Kategorie der globalen Flughäfen."

Die Daten, die im Bericht "The Cirium On-Time Performance" analysiert werden, stammen aus dem Cirium Core, der mehr als 300 Terabyte an Informationen aus über 2.000 Datenquellen enthält.

Zusätzlich zu den monatlichen Berichten zur Pünktlichkeit von Fluggesellschaften und Flughäfen erstellt Cirium auch den jährlichen Goldstandard-Bericht und Auszeichnungen - den Cirium On-Time Performance Review.

