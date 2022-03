OneD Battery Sciences

Karl-Thomas „KT" Neumann, eine Ikone der Automobilindustrie, tritt dem Vorstand von OneD Battery Sciences bei

Palo Alto, Kalifornien, 9. März 2022 (ots/PRNewswire)

Laut Neumann ist die Batterietechnologie das große Unterscheidungsmerkmal und wird das Fahrerlebnis von Elektrofahrzeugen (EV) optimieren

Neumanns Aufnahme in den Vorstand unterstreicht das Engagement von OneD für die Förderung von EV-Innovationen bei OEMs und die weltweite Einführung von EVs beim Massenkonsumenten

PALO ALTO, Kalifornien, 9. März 2022 /PRNewswire/ -- OneD Battery Sciences, führend in der Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge (EV), gab heute bekannt, dass Karl-Thomas „KT" Neumann, eine Führungskraft aus der Automobilindustrie, in den Vorstand des Unternehmens berufen wurde. Neumann wird eng mit der OneD-Führung zusammenarbeiten, um den Übergang von der Pilot- zur Großserienproduktion auf mehreren Kontinenten zu begleiten und OEMs die Technologien zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um die Anforderungen der Verbraucher an die nächste Generation von Elektrofahrzeugen zu erfüllen: größere Reichweite, schnelleres Aufladen und geringere Kosten.

„Wir freuen uns sehr, Karl-Thomas bei OneD zu einem Zeitpunkt willkommen zu heißen, in dem das Unternehmen und die gesamte Branche ein enormes Wachstum verzeichnen", sagte Vincent Pluvinage, CEO von OneD Battery Sciences. „KTs Vision für die Zukunft der Elektrofahrzeuge und seine Erfahrung mit den globalen Lieferketten der OEMs werden eine enorme Bereicherung sein, wenn wir weiterhin eng mit den Herstellern von Elektrofahrzeugen zusammenarbeiten, um die nächste Generation von Elektrobatterien zu entwickeln und herzustellen."

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie hat Neumann erfolgreich Geschäfts-, Marketing- und Produktstrategien für einige der größten Namen der Branche geleitet, darunter die Volkswagen AG und die Continental AG, sowie in jüngerer Zeit für Polestar und Technologie-Start-ups in Europa, den USA und Israel. Sein nachweislicher Erfolg bei der Gestaltung der Zukunft der Mobilität - in Kombination mit seiner Rolle innerhalb der OEM-Gemeinschaft - wird OneDs Mission, die EV-Batterie neu zu definieren, ergänzen und den OEMs eine wertvolle strategische Ressource auf ihrem Weg zu besseren Elektrofahrzeugen für die Verbraucher bieten.

„Für E-Fahrzeuge ist die Zeit jetzt reif. Die Batterietechnologie ist für die OEMs heute und auch in Zukunft das ‚große Unterscheidungsmerkmal'", so Neumann. „Ich habe eine Reihe von Fertigungsverfahren gesehen, aber keines davon ist vergleichbar mit dem, was die SINANODE-Plattform von OneD erreicht, indem sie direkt auf die Bedürfnisse der Fahrer eingeht und mehr Leistung bei geringeren Kosten bietet. Ich freue mich sehr, dem OneD-Vorstand beizutreten und unseren OEM-Kunden dabei zu helfen, das EV-Rennen zu gewinnen."

Der Elektroautohersteller Polestar hat Neumann kürzlich in den Vorstand berufen und bereitet sich auf die Notierung an der NASDAQ vor. Mit der Übernahme seiner strategischen Rolle bei OneD unterstreicht er sein Engagement für die Förderung von EV-Innovationen und die Akzeptanz durch die Verbraucher weltweit.

Informationen zu OneD Battery Sciences OneD betreibt ein SINANODE-Pilotproduktionsprogramm, um die Entwicklung fortschrittlicher elektrochemischer Zellen und den Produktionsausbau seiner Industriepartner zu unterstützen. Im Jahr 2013 erwarb OneD Battery Sciences die Nanodraht-Technologien von Nanosys (SINANODE) und deren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Palo Alto. Heute verfügt das Unternehmen über mehr als 200 erteilte Patente und Anmeldungen im Bereich der Anodenproduktion in großem Maßstab und der nächsten Generation von EV-Batterien. Der Hauptsitz von OneD Battery Sciences befindet sich in Palo Alto, CA. Vor kurzem hat OneD mit dem Bau seiner ersten Pilotanlagen in Moses Lake, WA, begonnen. Die Anlage ermöglicht es Herstellern von Elektrofahrzeugen, die patentierte SINANODE-Technologieplattform von OneD zu nutzen, um Silizium-Graphit-Anoden in Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge anzupassen und zu optimieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1758872/OneD_Battery_Sciences_KarlThomas__headshot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1654807/OneD_Battery_Sciences_Logo.jpg

Original-Content von: OneD Battery Sciences, übermittelt durch news aktuell