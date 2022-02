Ankura

Ankura erweitert die Praxis für Baustreitigkeiten und Beratung in Europa

Globales Beratungsunternehmen erweitert sein Angebot im Bereich Construction Disputes and Advisory (CD&A) um ein Team von Fachleuten in Deutschland, da Ankura seine globale Expansion fortsetzt

Ankura Consulting, LLC („Ankura" oder das „Unternehmen"), ein unabhängiges, weltweit tätiges Experten- und Beratungsunternehmen, gab heute die Erweiterung seiner europäischen Praxis für Baustreitigkeiten und Beratung (CD&A) durch Neueinstellungen in Deutschland bekannt. Dies ist ein weiterer Schritt in der strategischen internationalen Wachstumsstrategie der Kanzlei, nachdem bereits eine Reihe bemerkenswerter Ankündigungen gemacht wurden, darunter die Eröffnung des ersten Büros der Kanzlei in Deutschland und die Ausweitung der Turnaround- und Restrukturierungspraxis der Kanzlei in Europa mit der Gründung eines Teams in London und der Ausbau der Daten- und Technologiepraxis der Kanzlei in London, Dubai, Indien und Hongkong.

Das in Deutschland ansässige CD&A-Team wird von Senior Managing Director Volker Schmitz geleitet. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Bausachverständiger und -berater und wurde als Experte für Mengen- und Verzugsfragen beauftragt. Sein Team und das bestehende deutsche Capital Projects Advisory Team werden eng zusammenarbeiten, um den Kunden in allen Phasen des Lebenszyklus von Bauprojekten ein Höchstmaß an Unterstützung zu bieten.

„Das Team wird praktische Ratschläge und Expertenmeinungen anbieten, um den Kunden zu helfen, die der Bauindustrie innewohnenden Risiken zu bewerten und zu mindern", sagte Steve Pitaniello Global Head of Construction Disputes and Advisory. „Die Aufnahme dieser qualifizierten Fachleute in unser Team wird unsere Arbeit in der Region stärken und die Breite und Tiefe unseres Dienstleistungsangebots in der Region und weltweit weiter verbessern."

„Wir freuen uns, eine Reihe neuer talentierter Fachleute in unserer europäischen Praxis für Baustreitigkeiten und Beratung begrüßen zu dürfen", sagte Simon Michaels Chairman für EMEA und APAC. „Unsere wachsende Zahl von Experten zieht die besten Talente der Branche an. Volker hat einen ausgezeichneten Ruf auf dem Markt und ist eine hervorragende Ergänzung für unser wachsendes CD&A-Team."

Informationen zu Ankura

Ankura Consulting Group, LLC ist ein unabhängiges, globales Experten- und Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen und End-to-End-Lösungen anbietet, um Kunden an kritischen Wendepunkten in Bezug auf Veränderungen, Risiken, Streitigkeiten, Finanzen, Leistung, Notlagen und Transformation zu unterstützen. Das Team von Ankura besteht aus mehr als 1.700 Fachleuten, die mehr als 3.000 Kunden in 55 Ländern betreuen und in ihren jeweiligen Bereichen und Fachgebieten führend sind. Kollaboratives Querdenken, hart erarbeitete Erfahrung, Fachwissen und multidisziplinäre Fähigkeiten führen zu Ergebnissen, und Ankura ist unübertroffen in seiner Fähigkeit, Kunden beim Schutz, der Schaffung und der Rückgewinnung von Werten zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ankura.com.

