CATO SMS ernennt Vice President Regulatory Strategy

Cary, N.c. (ots/PRNewswire)

CATO SMS, a global provider of specialized clinical research solutions, announced today that it has appointed Richard Vesely, M.D. as vice president of regulatory strategy. Er bringt bei CATO SMS fast 30 Jahre europäischer regulatorischer und klinischer Erfahrung in einer Reihe von therapeutischen Bereichen ein, darunter Immunologie, Rheumatologie, Atemwegs- und Gastroenterologie.

Dr. Vesely hat eine hervorragende Karriere bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) gemacht. Zuletzt war er wissenschaftlicher Leiter für die Bewertung von Immunmodulatoren für das COVID-19-Response-Team. Dr. Vesely war auch Leiter des Büros für Rheumatologie, Atemwegserkrankungen, Gastroenterologie und Immunologie der EMA. Er trat der Agentur 2009 als wissenschaftlicher Administrator von Kinderarzneimitteln bei.

Vor der EMA sammelte Dr. Vesely umfangreiche Erfahrungen in Dozenten- und medizinischen Positionen in Krankenhäusern in ganz Europa, unter anderem als Gesundheitsbeauftragter für den Leiter der pädiatrischen Abteilung des Fakultätskinderkrankenhauses in Kosice, Slowakei. Er genießt hohes Ansehen für seine Beiträge zu Forschungs- und Industrieorganisationen, darunter:

Veröffentlichung von über 80 Forschungsarbeiten und Artikeln in internationalen und nationalen Zeitschriften

Mitarbeit an 10 klinischen Studien und internationalen Forschungsprojekten in der Kinderrheumatologie

als nationaler Koordinator der Slowakei für die Pädiatrische Rheumatologie International Trials Organisation (PRINTO)

Präsident des 11. Kongresses und Mitglied des Rates der Pädiatrischen Rheumatologie European Society (PReS)

als Mitglied der Arbeitsgruppe für juvenile idiopathische Arthritis für Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT)

"Richard erweitert unser Team aus globalen Vordenkern, die sich auf Regulierungsstrategien und -einreichungen spezialisiert haben, um eine weitere wertvolle Dimension des therapeutischen Wissens und der europäischen Regulierungserfahrung. Sein umfangreiches Portfolio an Arbeiten mit renommierten medizinischen Einrichtungen und regulatorischen Organisationen in ganz Europa wird unseren Kunden immens zugute kommen, insbesondere bei der Weiterentwicklung ihrer komplexen Entwicklungsprogramme", sagte Mark A. Goldberg, M.D., Executive Chairman, CATO SMS.

Dr. Vesely erwarb sein Medizinstudium an der Pavol Jozef Safárik Universität in Kosice, Slowakei. Er beherrscht fünf Sprachen, darunter Slowakisch, Englisch, Tschechisch, Italienisch und Russisch.

Über CATO SMS

CATO SMS ist ein globaler Anbieter von Lösungen für die klinische Forschung, einschließlich strategischer Beratung und Full-Service-Operationen für klinische Studien. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, die sich auf die Bedürfnisse kleiner und aufstrebender biopharmazeutischer Unternehmen konzentriert, entwirft und führt CATO SMS effektiv Studien ?- von der Strategie bis zur Zulassung ?- in komplexen Indikationen und Modalitäten in einer Vielzahl von Therapiegebieten durch, mit einem ausgewiesenen Kompetenzzentrum in der Onkologie. Die regulatorische, therapeutische und operative Expertise von CATO SMS ermöglicht es dem Unternehmen, Ziele zu erreichen und Erwartungen zu übertreffen. Für weitere Informationen besuchen Sie CATO-SMS.com .

