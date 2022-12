Enfinity Global

Enfinity Global ernennt Julio Fournier zum Chief Growth Officer

Enfinity Global, ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat die Ernennung von Julio Fournier Fisas zum Chief Growth Officer bekannt gegeben. Ziel ist es, die Umsetzung der verschiedenen Strategien des Unternehmens zu beschleunigen, einschließlich der Speicherung und der Kommerzialisierung von Energie.

Julio Fournier Fisas ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien in verschiedenen Regionen und Führungspositionen sowie für verschiedene Kunden und mit unterschiedlichen Technologien. Er kann auf eine Erfolgsbilanz von über 10 GW in der Projektentwicklung und 4 GW in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Unternehmens- und Projektfinanzierung sowie Strukturierung von Strombezugsverträgen verweisen.

Vor seinem Wechsel zu Enfinity Global war Fournier Fisas als Global Vice President und Geschäftsführer für die EMEA-Region bei Canadian Solar tätig. Zuvor war er Leiter der Abteilung Geschäftsentwicklung, Technik und Bau bei GPG (Naturgy + Wrenhouse – KIO). 2014 übernahm er bei TerraForm Power die Position des Leiters für Lateinamerika, wo er Fusionen und Übernahmen in der Region leitete und aktiv an zwei Börsengängen beteiligt war. Von 2011 bis 2014 war Julio Fournier Fisas maßgeblich an der Expansion von SunEdison in Lateinamerika beteiligt, wo er für die Projektentwicklung und Fusionen und Übernahmen verantwortlich war und den Grundstein für die Entwicklung des Photovoltaiksektors in der Region legte.

„Julio wird eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung der Umsetzung und des Ausbaus der 3 GW-Speicherprojekte von Enfinity Global sowie bei der Strukturierung der Stromlieferverträge für das 7 GW-Portfolio des Unternehmens spielen. Der Bedarf unserer Kunden an berechenbarem und wettbewerbsfähigem Ökostrom erfordert umfassende Lösungen und Führungskräfte wie Julio, die diese auch umsetzen können", erklärte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global.

„Ich freue mich sehr, in dieser Phase zu Enfinity Global und dem Team zu stoßen, in der das Unternehmen den nächsten Schritt in seiner Wachstumsstrategie macht. Enfinity Global verfügt über die nötige Erfahrung und Kompetenz, um bei der nachhaltigen Energiewende eine führende Rolle zu spielen und einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels zu leisten" , so Julio Fournier Fisas.

Julio Fournier Fisas hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und einen Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität Pompeu Fabra und hat ein Aufbaustudium im Bereich Finanzierung und Investitionen in erneuerbare Energien am IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) und im Fach „Leading Strategic Growth" an der Columbia Business School absolviert.

Informationen zu Enfinity Global

Enfinity Global Inc. wurde 2018 gegründet und ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein in den USA ansässiges, führendes Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen, das über Niederlassungen in den USA, Asien und Europa verfügt und eine Projektpipeline von über 7 GW in verschiedenen Entwicklungs- und Betriebsstadien betreibt, ist bestrebt, einen wesentlichen Beitrag zum Übergang zu einer kohlenstofffreien, nachhaltigen Wirtschaft zu leisten. Als globale Plattform für Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien konzentriert sich Enfinity Global auf die Entwicklung, die Finanzierung, den Bau, den Betrieb und den Besitz von Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien. Das Führungsteam von Enfinity verfügt über eine Finanzierungserfahrung von insgesamt 37 Milliarden USD im Bereich der erneuerbaren Energien und über 15 GW an entwickelten und erworbenen Solar- und Windkraftanlagen. www.enfinity.global

