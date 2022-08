Enfinity Global

Enfinity Global schließt langfristige Finanzierung in Höhe von 242 Millionen Dollar für drei in Betrieb befindliche Solarkraftwerke in Japan ab

Tokyo (ots/PRNewswire)

Enfinity Global Inc, ein führendes Unternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeitsdienstleistungen, hat eine langfristige Finanzierung in Höhe von 242 Mio. $ (29 Mrd. ¥) für drei kürzlich fertiggestellte PV-Anlagen in Japan mit einer Gesamtleistung von 70 MW gesichert. Die Kraftwerke werden im Rahmen des FIT-Programms für 18 Jahre unter Vertrag genommen. Nomura, ein weltweit tätiges Finanzinstitut, fungierte als Initial Lead Arranger/Sole Bookrunner und die Aozora Bank, eine der führenden japanischen Geschäftsbanken, als Lead Arranger/Agent.

„Wir sind entschlossen, Japans ehrgeizigen Plan zu unterstützen, bis 2050 Kohlenstoffneutralität zu erreichen", sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. „Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Finanzierungspartner, Nomura und Aozora Bank"

„Nomura ist bestens darauf vorbereitet, Enfinity Global mit Liquidität und Unterstützung bei der Finanzierung dieser wichtigen Solarprojekte zu versorgen", sagte Vinod Mukani, Global Head of Nomuras Infrastructure and Power Finance („IPF") Gruppe. „Nomura freut sich, Lösungen für seine Kunden zu entwickeln, insbesondere für solche mit hochkarätigen Teams wie Enfinity Global, die die Energiewende zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beschleunigen."

„Aozora freut sich dabei auch über die Möglichkeit, die Solarprojekte von Enfinity Global in Japan zu unterstützen", sagte Hiroki Nakazato, Executive Officer, Head of Environment Business Group. „Aozora wird sich weiterhin auf Finanzierungen konzentrieren, die die Initiativen unserer Kunden zur Entwicklung erneuerbarer Energien und der Energiewende für eine kohlenstofffreie Wirtschaft unterstützen."

Anfang dieses Jahres gab Enfinity Global den Erwerb eines 250-MW-Solar-PV-Portfolios in Japan mit einem Unternehmenswert von 1 Milliarde US-Dollar bekannt, der die Position von Enfinity Global als einer der Branchenführer in dem Land festigte.

Über Enfinity Global

Enfinity Global Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein in den USA ansässiges, führendes Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Als globale Plattform für Lösungen im Bereich erneuerbare Energien konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung, die Finanzierung, den Bau, den Betrieb und den Besitz von Anlagen im Bereich erneuerbare Energien. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Asien und Europa entwickelt das Unternehmen nachhaltige Lösungen, die dazu beitragen, einen kohlenstofffreien Fußabdruck zu erreichen und weltweit einen reibungslosen Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu ermöglichen. Weitere Informationen über Enfinity Global finden Sie im Internet: www.enfinity.global.

Über Nomura

Nomura ist eine globale Finanzdienstleistungsgruppe mit einem integrierten Netzwerk, das sich über 30 Länder und Regionen erstreckt. Durch die Verbindung der Märkte in Ost und West erfüllt Nomura die Bedürfnisse von Privatpersonen, Institutionen, Unternehmen und Regierungen durch seine drei Geschäftsbereiche: Retail, Wholesale (Global Markets und Investment Banking) und Investment Management. Das 1925 gegründete Unternehmen baut auf einer Tradition disziplinierten Unternehmertums auf und bedient seine Kunden mit kreativen Lösungen und überlegter Vordenkerrolle. Nomuras Geschäftsbereich Infrastructure and Power Finance bietet Projekteigentümern auf der ganzen Welt ein breites Spektrum an Finanzierungslösungen. Weitere Informationen über Nomura finden Sie unter www.nomura.com.

Über die Aozora Bank Group

Die Aozora Bank Group ist eine einzigartige Finanzgruppe, die ihre Geschäfte landesweit und weltweit betreibt und entwickelt. Unsere Aufgabe als Finanzexperten besteht darin, „durch die Schaffung neuer Finanzdienstleistungen mit Mehrwert zur Entwicklung der Gesellschaft beizutragen" und durch den Beitrag zum Wohlergehen aller unserer Interessengruppen, einschließlich der Umwelt, der Gesellschaft, der Kunden, der Aktionäre und unserer Mitarbeiter, einen sozialen und wirtschaftlichen Wert zu schaffen.

Aozora strebt die Gründung neuer Unternehmen an und arbeitet dabei mit regionalen Finanzinstituten in ganz Japan und einer Vielzahl von Geschäftspartnern zusammen. Um seinen Privat- und Firmenkunden einen besseren Service bieten zu können, nutzt Aozora sein Fachwissen in den verschiedenen Unternehmen der Gruppe, die Dienstleistungen wie Auslandsniederlassungen, Internetbanking, Kreditservice, Wertpapiere, Forschungsinstitute, Investmentfonds, Immobilieninvestitionsberatung, M&A-Beratung und Unternehmensinvestitionen anbieten. Weitere Informationen über Aozora finden Sie im Internet: www.aozorabank.co.jp.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1871638/Enfinity_Global_Kurokawa.jpg

