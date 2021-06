RealTyme

RealTyme fusioniert mit Adeya zur Einführung einer innovativen Plattform für sichere Zusammenarbeit mit menschenzentriertem Design

Genf (ots/PRNewswire)

Unternehmen, Gemeinden und Regierungen werden nun in der Lage sein, in völliger Privatsphäre und zu ihren Bedingungen zusammenzuarbeiten.

RealTyme, die innovative Kollaborationsplattform, die sich um die Privatsphäre und das digitale Wohlbefinden der Menschen kümmert, hat seinen Zusammenschluss mit Adeya, dem Unternehmen für sichere End-to-End-Verschlüsselungstechnologie, bekannt gegeben. Damit wird eine innovative, sichere Kollaborationsplattform mit menschenzentriertem Design vorgestellt, die Unternehmen und Menschen personalisierte Kontrolle und Privatsphäre bietet.

Die Vision des Unternehmens ist es, eine neue Art von Kollaborationslösung anzubieten, die es Online-Communities ermöglicht, ihre Kommunikation zu organisieren und zu kontrollieren und gleichzeitig die Produktivität zu steigern - wobei die Privatsphäre innerhalb einer hochsicheren digitalen Plattform respektiert wird. In der neuen RealTyme-App werden Kontakte organisiert und in kollaborativen Circles zusammengeführt, die es ermöglichen, getrennte Communities und dedizierte Workspaces innerhalb einer Plattform zu erstellen.

Sie bietet ein organisiertes, privates Netzwerkerlebnis, während sie weiterhin die wesentlichen Funktionen wie Chat, Anrufe, Videomeetings, verschwindende Nachrichten, Medienspeicher und Dateifreigabe in einer einzigen App bereitstellt. Bestehende Adeya-Kunden und -Partner werden weiterhin von der bestehenden und sich weiterentwickelnden Technologie unterstützt und profitieren von neuen Funktionen wie z. B.: "Circles" - zum Organisieren von Kontakten und Workspaces in getrennten und verteilten Communities; "Focus Mode" - zum Priorisieren von Meldungen von VIPs und kritischen Kontakten, während der Rest stummgeschaltet wird und dadurch unwichtige Ablenkungen während dieses Modus minimiert werden; "Data Lifespan" - zum Auswählen und Anpassen der Lebensdauer der auf Geräten gespeicherten Anwendungsdaten.

Onur Özen, CEO, kommentiert: "Bestehende Kunden von Adeya werden weiterhin von der zuverlässigen Sicherheit und dem Datenschutz profitieren, die sie von Adeyas Technologie gewohnt sind, während RealTyme innovative und menschenfreundliche Lösungen auf den Tisch bringt, die besser zu der Art und Weise passen, wie wir heute arbeiten und kommunizieren."

Die neue Plattform ermöglicht es Kunden, private Netzwerke zu erstellen, die sie kontrollieren können und die dank mehr als einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung sowie der erfolgreichen Implementierung der zugrunde liegenden Technologie bei globalen Kunden äußerst agil, anpassbar und zuverlässig sind. Die "Pro"-Version von RealTyme ist für Neukunden auf Einladung über die öffentliche Swiss Cloud kostenlos, während Unternehmen wählen können, ob sie eine schnelle Bereitstellung über die öffentliche Swiss Cloud, die private Cloud oder vor Ort wünschen, um maximale Kontrolle und ein Höchstmaß an Anpassung zu erreichen.

Der Zusammenschluss erfolgt nach einer beträchtlichen Investition von TNF (The New Frontiers) Capital, die die Marktlücke für eine sichere Kollaborationsoption mit verbesserter menschlicher Erfahrung erkannten, die Institutionen und Menschen helfen würde, die Kontrolle über ihre digitale Kommunikation wiederzuerlangen.

Erkin Bek, Vorsitzender von RealTyme und Gründer von TNF, sagte über den Zusammenschluss: "Unsere Vision ist, dass alle Menschen und Institutionen das Recht haben sollten, ihre eigenen privaten Netzwerke einzurichten, die flexibel und in hohem Maße in Echtzeit personalisierbar sind. Dieser Zusammenschluss bringt ein aufregendes neues Produkt auf den Markt, das eine sichere, fokussierte und organisierte Zusammenarbeit ermöglicht und dabei ein Höchstmaß an Privatsphäre bewahrt. Wir sind begeistert, diese innovative Lösung anbieten zu können, von der wir uns vorstellen, dass sie das Leben - sowohl privat als auch beruflich - von Menschen verbessern wird, die mit digitaler Überforderung und mangelndem Datenschutz zu kämpfen haben."

Informationen zu

RealTymeist ein innovatives Schweizer Technologie-Start-up, das sich um die Privatsphäre und das digitale Wohlbefinden der Menschen kümmert. Die sichere Kollaborationsplattform von RealTyme ermöglicht es Unternehmen und Personen, ihre eigenen privaten Kommunikationsnetzwerke mit einem hohen Maß an personalisierter Kontrolle und Datenschutz zu erstellen. Es bringt ein neues Produkt auf den Markt, das es Einzelpersonen ermöglicht, ihre Kommunikation über getrennte Communities und dedizierte Workspaces zu organisieren, in denen die Konzentration gesteigert und gleichzeitig digitale Ablenkungen minimiert werden. RealTyme ermöglicht es Benutzern, die Kontrolle über ihre digitale Kommunikation wiederzuerlangen.

Original-Content von: RealTyme, übermittelt durch news aktuell