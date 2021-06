TSM

TSM und FTX unterzeichnen 210-Millionen-Dollar-Namensrechte-Partnerschaft, die größte in der Geschichte des E-Sports

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Die Vereinbarung festigt die Position von TSM als weltweit dominanteste E-Sport-Marke und bringt FTX in die Welt des E-Sports

TSM, die führende globale E-Sports-Organisation, gab heute einen mehrjährigen Partnerschaftsvertrag im Wert von 210 Millionen US-Dollar zwischen FTX Trading Limited und West Realm Shires Services Inc. bekannt, die Eigentümer und Betreiber von FTX.com bzw. FTX.US. FTX.US hat eine Partnerschaft mit TSM in Bezug auf die USA, und FTX.com international. Als Teil dieser historischen neuen Beziehung haben sich FTX.com und FTX.US gemeinsam die exklusiven Namensrechte für TSM gesichert, das nun als "TSM FTX" bekannt sein wird.

Mit dieser strategischen Partnerschaft wird TSM FTX eine Reihe von neuen, branchenführenden Initiativen starten und will diese Ressourcen in den nächsten fünf Jahren speziell in den Bereich E-Sport und Gaming investieren. Die Strategie der Partnerschaft beinhaltet einen Fokus auf die massive Expansion in neue Plattformen wie Mobile, die Beschleunigung der bestehenden globalen Reichweite mit der Eröffnung von Büros in Asien, Europa, Südamerika und mehr und den Ausbau der bestehenden Leistungsinfrastruktur sowie verstärkte Investitionen in die Talententwicklung. Darüber hinaus wird TSM FTX Kryptowährung an jeden seiner Spieler und Mitarbeiter ausschütten sowie 1 Million Dollar in FTT, dem nativen Token von FTX, kaufen.

"Als ich Sam Bankman-Fried kennenlernte, wusste ich sofort, dass wir zusammenarbeiten müssen", sagt Andy Dinh, Gründer und CEO von TSM. "TSM FTX passte nicht nur als Marke perfekt, Sam ist ein innovativer CEO, der seiner Zeit in jeder Hinsicht voraus ist. Allen Widrigkeiten zum Trotz hat er es als junger, ehrgeiziger Unternehmer geschafft, die Märkte zu stören, indem er kluge Entscheidungen traf und sich mit klugen Leuten umgab. Er hat bewiesen, dass man ein Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft aufbauen kann, das unglaublich schnell wachsen kann - und das alles, während man nur einen Bruchteil dessen verlangt, was andere Plattformen verlangen, und eine Kultur der Gemeinschaft und des Fokus auf soziale Wirkung schafft. Dieses Geschäft ist extrem wichtig für die Zukunft unseres Unternehmens, aber für mich persönlich war es ebenso wichtig, mit einer so visionären Führungspersönlichkeit zusammenzuarbeiten. So wie eine gemeinsame Leidenschaft für das Spielen Menschen auf der ganzen Welt über Altersgrenzen, Kontinente und Sprachbarrieren hinweg verbindet, hat Sam ein Unternehmen aufgebaut, das die Welt um einen gemeinsamen Wert, die Währung, herum verbindet. Ich bin sehr stolz, dass er sich für die Zusammenarbeit mit TSM entschieden hat."

Sam Bankman-Fried, Gründer und CEO sowohl von FTX.com als auch von FTX.US, kommentierte die Nachricht: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit TSM. Ihr Team ist sowohl im Spiel als auch außerhalb des Spiels über sich hinausgewachsen und hat sich zu Recht als das beste Team im E-Sport etabliert. Auch die Zusammenarbeit mit ihnen hat uns sehr beeindruckt: Sie verfügen über eine Tatkraft, Kreativität, Kommunikation und Großzügigkeit, die wir nur an wenigen Stellen vereint finden. Letztendlich werden unsere Partnerschaften nur so stark sein, wie wir sie machen, und wir denken, dass TSM in der Lage sein wird, die Präsenz von digitalen Assets außerhalb der traditionellen Landschaft massiv zu erweitern. Wir sind auch stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um der Welt etwas zurückzugeben."

Im Einklang mit der Mission von TSM FTX und dem Fokus auf sozialen Einfluss und soziales Engagement wird die Partnerschaft eine in Kürze angekündigte große philanthropische Initiative umfassen, die sich auf die gemeinsamen Ziele der Verbesserung von Bildungsmöglichkeiten und der Entwicklung finanzieller Kompetenz konzentriert.

