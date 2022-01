DEEP Robotics

DEEP Roboticsʼ Jueying Lite2 Roboterhund feiert sein Debüt auf der CES 2022

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

DEEP Robotics stellte seinen intelligenten vierbeinigen Roboter Jueying Lite2 zusammen mit seinem Partner Alisys auf der CES 2022 aus, der jährlichen Messe der Technologiebranche, die dieses Jahr vom 5. bis 7. Januar 2022 in Las Vegas stattfand, und modernste Robotertechnologien präsentiert. Jueying Lite2, der intelligente Roboterhund der zweiten Generation, der von DEEP Robotics für wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, Universitäten und Technologie-Enthusiasten entwickelt wurde, verfügt über stark verbesserte Bewegungssteuerungsfähigkeiten und bietet im Vergleich zu seinen Vorgängern ein deutlich verbessertes intelligentes interaktives Erlebnis, das die Innovation im Bereich der vierbeinigen Geräte fördert.

Der Jueying Lite2 wurde während der Ausstellung von DEEP Roboticsʼ 2022 CES-Partner Alisys ausgestellt. DEEP Robotics ist ein asiatischer Pionier im Bereich verschiedener Robotertechnologien, mit besonderem Augenmerk auf den Algorithmen zur Bewegungssteuerung von vierbeinigen Robotern, der Entwicklung relevanter Schlüsselkomponenten und -systeme sowie der intelligenten Umgebungswahrnehmung, während Alisys sich der Verbesserung der Fähigkeiten von Robotern durch Cloud-Software- und Technologielösungen verschrieben hat, wobei der Schwerpunkt auf Cloud-Lösungen, künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain liegt.

Jueying Lite2 demonstriert seine fortschrittliche Leistung bei seiner CES-Premiere

Flexible Bewegungssteuerung : Jueying Lite2 zeigte mehrere Bewegungsmodi, darunter schnelles Gehen, Laufen, Krabbeln sowie einen kontinuierlichen Rückwärts- und Seitwärtssalto.

: Jueying Lite2 zeigte mehrere Bewegungsmodi, darunter schnelles Gehen, Laufen, Krabbeln sowie einen kontinuierlichen Rückwärts- und Seitwärtssalto. Intelligente Wahrnehmung: Jueying Lite2, einer der wenigen Roboterhunde der Welt, die mit einem professionellen Laser (optional) und intelligenten visuellen Wahrnehmungssystemen ausgestattet sind, sowie die erste Roboterhundeserie in China, die eine autonome Navigation ermöglicht, demonstrierte auch einige seiner intelligenten Wahrnehmungsfähigkeiten, einschließlich der Verfolgung von Menschen, der automatischen Hindernisvermeidung und der Sprachinteraktion.

Zu den von Deep Robotics entwickelten Robotern der Jueying-Serie gehören Jueying Lite2, Jueying Mini, Jueying und Jueying X20. Der Name Jueying wurde gewählt, um das berühmte Pferd in Chinas alter Zeit der Drei Reiche zu verkörpern. Mit der Wahl eines solch historisch bedeutsamen Namens will das junge Technologieunternehmen zeigen, wie die Roboter chinesische Elemente und das kulturelle Erbe widerspiegeln.

Jueying war bereits auf der Titelseite der renommierten Zeitschrift Science Robotics zu sehen. Die Serie wurde in zahlreichen Anwendungsszenarien getestet, darunter Sicherheitspatrouillen, Aufklärung und Überwachung sowie öffentliche Rettungsdienste. Im Jahr 2021 patrouillierte erstmals ein einziger Jueying-Roboterhund effektiv ein 25.000 Quadratmeter großes Umspannwerk und einen 500-kV-Kabeltunnel.

