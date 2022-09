CHiQ

CHiQ bringt „+More" Innovation auf den Hausgerätemarkt

Chengdu, China (ots/PRNewswire)

Gemäß dem Grundsatz „weniger Aufwand, mehr Leben" möchte CHiQ die Lebensqualität seiner Nutzer mit intelligenten und zuverlässigen Produkten verbessern, die wichtige Aufgaben intelligent und einfach erledigen, so dass die Kunden ein glücklicheres und entspannteres Leben führen können.

Mit diesen Grundsätzen hat CHiQ die +More-Kampagne ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, das Leben seiner Nutzer weltweit mit Produkten zu verbessern, die ihnen mehr bieten. Ob +Design, +Choice, +Creative, +Style und +Value (dt. +Design, +Auswahl, +Kreativität, +Stil und +Wert), das Ziel der Marke ist es, einen Mehrwert für ein besseres Leben zu schaffen.

Angetrieben von der kundenorientierten Mission von CHiQ, das Leben seiner Nutzer bunter zu gestalten und zu bereichern, hat die +More-Kampagne empirisch gezeigt, wie die Produkte von CHiQ die Lebensqualität verbessern.

CHiQ hat sich nie damit zufrieden gegeben, nur die grundlegenden Bedürfnisse zu erfüllen, sondern hat die wichtigsten Kundenwünsche und Rückmeldungen berücksichtigt, um seine Mission für +More im Jahr 2022 mit den folgenden Kernwerten zu aktualisieren: +Effort, +Possibility, +Expectations and +Possibilities (dt. +Aufwand, +Möglichkeit, +Erwartungen und +Möglichkeiten)

CHiQ vermittelt und erfüllt diese Werte mit den folgenden Aspekten:

+Effort

CHiQ räumt den technischen Aspekten und der Funktionalität seiner Produkte höchste Priorität ein und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushaltsgeräte herzustellen, die den Anforderungen des täglichen Lebens der Nutzer besser gerecht werden. Dieses Engagement für ein höheres Maß an technischer Exzellenz zeigt sich in den CHiQ-Kühlschränken, bei deren Entwicklung das Wohlbefinden und die optimale Ernährung der Benutzer im Vordergrund standen. Die Kühlschränke sind mit einer so genannten Low-Frost-Technologie ausgestattet, die für weniger Eisbildung und mehr Stauraum sorgt. Außerdem sind sie mit leistungsstarken Invertern ausgestattet, die mehrere Kältezonen ermöglichen, um verschiedene Lebensmittel frisch zu halten, sowie mit der Vier-Sterne-Gefriertaste, um Lebensmittel schnell einzufrieren und frisch zu halten.

+Possibility

Neben der Deckung des Bedarfs der Kunden an großartigen Haushaltsgeräten verfolgt CHiQ aktiv die Möglichkeit für weitere bahnbrechende Entwicklungen. Dieses Streben nach technologischen Innovationen und Durchbrüchen zeigt sich in den Fernsehgeräten der G7PF- und G7L-Serie, die die Rolle einer Steuerzentrale für Ihr Zuhause übernehmen und gleichzeitig ein außergewöhnliches Heimkino bieten. Die neuen CHiQ-Fernseher der G7PF-Serie zeichnen sich durch ein rahmenloses Design, ein hohes „Screen-to-Body-Ratio" für ein kinoähnliches Erlebnis und einen 64-Bit-Quad-Core-Prozessor aus, der automatische Analysen und Anpassungen auf dem Bildschirm ermöglicht und so für ein ultra-immersives Seherlebnis sorgt. Mit dem integrierten Google-Assistenten und der freihändigen Sprachsteuerung können die Nutzer alle ihre intelligenten Geräte in mehr als 30 Anwendungsfällen per Sprachbefehl über den Fernseher steuern und so ihr Leben mit einem einzigen Gerät angenehmer gestalten.

+Expectations

CHiQ begnügt sich nicht damit, einen guten Standard einzuhalten, sondern will mit ansprechenden und benutzerfreundlichen Produkten sowie einer soliden wissenschaftlichen Grundlage mehr erreichen. Dieses Bestreben, die Erwartungen zu übertreffen, zeigt sich auch in der CHiQ-Waschmaschine, die dem Benutzer noch mehr Komfort bietet, als er erwarten würde. Dank ihres hochmodernen, ultraschlanken und versenkbaren Designs lässt sie sich auch in kleinen Räumen leicht aufstellen. Sie verfügt über eine große Trommel für mehr Wäsche und fortschrittliche Schweißtechniken für eine bessere Tiefenreinigungsleistung.

+Possibilities

CHiQ begnügt sich nicht damit, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, sondern will ihnen mehr Möglichkeiten für ein besseres Leben bieten – basierend auf ihrem realen Feedback und ihren Erfahrungsberichten. Ein Beispiel dafür ist der 32P625Q UltraSlim-Monitor von CHiQ mit einem ultraflachen, rahmenlosen 31,5-Zoll-Bildschirm, der auf maximalen Sehkomfort ausgelegt ist. Der große Bildschirm und die Umschaltfunktion ermöglichen ein einfaches Arbeiten von zu Hause oder im Büro. Der Multi-Window-Desktop ist ideal zum Durchsuchen und Verwalten von Dokumenten. Darüber hinaus bietet der 100%ige sRGB-Farbraum 1,07 Milliarden Farben für lebensechte und lebendige Bilder – für ein ultimatives, immersives Seherlebnis und neue Möglichkeiten.

Die Rechnung ist ganz einfach: Effort+Possibility+Expectations+Possibilities = CHiQ, die Haushaltsgerätelösung für Verbraucher, die mehr vom Leben wollen. Die Marke ist in der Mission des Unternehmens verankert: „Create the World-Class Home Appliance Brand, and Building the Leading Global Smart Home Company" („Die Weltklasse-Marke für Haushaltsgeräte schaffen und das weltweit führende Smart-Home-Unternehmen aufbauen").

Heute ist CHiQ in mehr als 30 Ländern und Regionen in Europa, Australien, Südostasien, dem Nahen Osten und Südamerika vertreten und hat seine Präsenz auf mehr als 40 E-Commerce-Plattformen ausgeweitet. Die Produkte umfassen unter anderem Fernseher, Kühlschränke, Klimaanlagen, Waschmaschinen und Monitore.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1906407/video.mp4

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/chiq-bringt-more-innovation-auf-den-hausgeratemarkt-301633636.html

Original-Content von: CHiQ, übermittelt durch news aktuell