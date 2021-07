Natures Crops International

Forest Remedies bringt branchenweit erste vegane Multi-Omega-Gummis mit Ahiflower auf den Markt

Winston-Salem, North Carolina (ots/PRNewswire)

Natures Crops International (NCI), Hersteller von Spezialölen für Anwendungen in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel, Getränke, Körperpflege und Tiernahrung, freut sich bekannt zu geben, dass die branchenweit ersten funktionalen Gummibonbons, die Ahiflower®-Öl enthalten, jetzt von Forest Remedies, einer Gesundheits- und Wellness-Marke mit Schwerpunkt auf pflanzlichen Inhaltsstoffen und nachhaltigen Verpackungen, erhältlich sind. Ahiflower ist eine regenerativ gezüchtete, vegane Alternative zu Fisch- und Flachsölen. Sie bietet umfassende Omega-Nährstoffe und gesundheitliche Vorteile, die durch klinische Studien am Menschen belegt sind, sowie die vollständigsten und ausgewogensten Omegas. Forest Remedies hat seine innovative Linie von Omega-Gummipräparaten auf pflanzlicher Basis mit Ahiflower als Hauptbestandteil auf den Markt gebracht. Multi Omega 3-6-9 Ahiflower Oil unterstützt die Gesundheit von Herz, Gehirn, Haut und Gelenken. Es bietet ein umfassendes Omega-Profil, das nachweislich bis zu 4x wirksamer ist als Leinsamenöl. Erhältlich als vegane Gummibärchen oder vegane Softgels.

Elderberry Immune Multi Omega 3-6-9 + Ahiflower Oil bietet Unterstützung für Immunsystem und Wohlbefinden. Ahiflower-Öl wird mit reinem Holunderbeerenextrakt kombiniert, der reich an Antioxidantien und Vitaminen ist, um das Immunsystem und die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden zu unterstützen. Die Forest Remedies Ahiflower Gummibärchen markieren einen weiteren Meilenstein als neueste Innovation bei den neuartigen Darreichungsformen für Ahiflower Öl. Gummibärchen haben in der Vergangenheit eine Reihe von Herausforderungen bei der Verarbeitung von Ölen mit hohem PUFA-Anteil mit sich gebracht. Natürliche Oxidationsherausforderungen können zu wahrnehmbaren Ranzigkeiten und unangenehmen Geschmäckern führen. Forest Remedies nutzt innovative Entwicklungen in der Formulierung, Mischung und Verarbeitung, um die Oxidation zu minimieren und stabile Dosierungen und Geschmacksprofile zu ermöglichen. Diese Methoden ermöglichten es dem Unternehmen, als erstes mit Ahiflower-Gummis auf den Markt zu kommen. Gummies haben eine breite Anziehungskraft über alle Altersgruppen hinweg. Nach einer Studie aus dem Jahr 2021 von dem Natural Marketing Institute haben die Verbraucher, die Gummibärchen als bevorzugte Form der Nahrungsergänzung gewählt haben, deutlich zugenommen, um 137 % von 2011 bis 2020. Ahiflower wird nachhaltig produziert. Ein Hektar Ahiflower-Ernte produziert so viel Omega-reiches Öl wie 320.000 Sardellen und trägt nicht zur Überfischung der Meeresfauna bei. Ahiflower ist Teil des Crop Assured 365-Systems von NCI, das eine vollständige Rückverfolgbarkeit ermöglicht. Um das Engagement für den Planeten zu erweitern, werden diese Nahrungsergänzungsmittel in biologisch abbaubarem, plastikfreiem Recyclingkarton und Holzzellulosefasern aus ökologischem Anbau verpackt. Forest Remedies Multi Omega 3-6-9 sind als Gummibärchen und Softgels hier erhältlich. Für weitere Informationen über Ahiflower, oder um es in Ihre nächste Rezeptur einzubauen, besuchen Sie www.ahiflower.com oder kontaktieren Sie info@ahiflower.com.

