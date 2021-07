Shandong Multinationals Research Center

Das zweite Gipfeltreffen der multinationalen Unternehmen in Qingdao beginnt

Das zweite Gipfeltreffen für multinationale Unternehmen wurde am 15. Juli in Qingdao, China, eröffnet. In einer Zeit, in der sich die Weltwirtschaft in großen Turbulenzen befindet, kamen mehr als 10.000 Online- und Offline-Gäste in Qingdao zusammen, um die Offenheit Chinas aus erster Hand zu erleben, die wichtige Rolle der multinationalen Unternehmen bei der Neugestaltung der globalen Industriekette zu diskutieren und den multinationalen Unternehmen neue Möglichkeiten vor einem neuen Entwicklungshintergrund aufzuzeigen, so das Shandong Multinationale Forschungszentrum.

Mit der Unterstützung internationaler Organisationen und Institutionen, wie der Weltorganisation für geistiges Eigentum und der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, ist dieses Gipfeltreffen vielseitig und bietet Einrichtungen und Infrastruktur für Klausurtagungen, thematische Salons, Unterforen, multinationale Roadshows, Stadt-Roadshows und Austausch-Andock-Aktivitäten, Projektunterzeichnungen und so weiter. Außerdem wird während des Gipfeltreffens ein Forschungsbericht veröffentlicht mit dem Titel "Multinationale in China: Der neue Hintergrund schafft neue Chancen", der umfassend die Rolle der multinationalen Unternehmen beim Aufbau des neuen Entwicklungshintergrunds der dualen Zyklen und die damit verbundenen neuen Chancen für das Wachstum der multinationalen Unternehmen erläutert.

Zusätzlich fand zeitgleich vom 15. bis 17. Juli die 2021 Neue Wachstumstreiber-Messe Qingdao statt, die vor diesem neuen Entwicklungshintergrund die Leistungen der globalen multinationalen Unternehmen, die bereits aktiv am Wechsel von den alten zu den neuen Wachstumstreibern teilnehmen, sowie die neuesten Produkte und Technologien von Branchenführern in China und im Ausland zur Schau stellte und die industriellen Vorteile und Entwicklungsmöglichkeiten von Shandong präsentierte. Ziel der Veranstaltung ist der Aufbau einer internationalen institutionellen Plattform, die die globale industrielle Zusammenarbeit effektiv fördert.

