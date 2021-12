International Finance Forum (IFF)

International Finance Forum 2021 erörtert das Geschäft mit dem globalen Klimawandel

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Das International Finance Forum (IFF) und das Paulson Institute veranstalteten gemeinsam eine Plenarsitzung und luden am 4. Dezember führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Energie, Umwelt und Finanzen dazu ein, ihre Gedanken über das Geschäft mit dem globalen Klimawandel auszutauschen, moderiert von Deborah Lehr, Vorstandsmitglied des IFF, stellvertretende Vorsitzende und Geschäftsführerin des Paulson Institute.

Zu den Hauptrednern gehören:

Botschafter Yasser El-Naggar , CEO, EN Investment und ehemaliger Stellvertretender Minister für Planung, Überwachung und Verwaltungsreform

, CEO, EN Investment und ehemaliger Stellvertretender Minister für Planung, Überwachung und Verwaltungsreform Bindu N. Lohani , Mitglied des Akademischen Ausschusses des IFF, ehemalige Vizepräsidentin der Asiatischen Entwicklungsbank

, Mitglied des Akademischen Ausschusses des IFF, ehemalige Vizepräsidentin der Asiatischen Entwicklungsbank XU Lin , Vorsitzender, China-U.S. Green Fund

, Vorsitzender, China-U.S. Green Fund Sonja Gibbs , Geschäftsführerin und Leiterin der Abteilung für nachhaltige Finanzen bei Global Policy Initiatives, Institute of International Finance

, Geschäftsführerin und Leiterin der Abteilung für nachhaltige Finanzen bei Global Policy Initiatives, Institute of International Finance Lai Xiaoming , Vorsitzender der Shanghaier Umwelt- und Energiebörse, Leiter des National Carbon Market Trading Center

, Vorsitzender der Shanghaier Umwelt- und Energiebörse, Leiter des National Carbon Market Trading Center Kyung-Ah Park, Geschäftsführerin des ESG-Investmentmanagements, Temasek

In seiner Rede sagte Bindu Lohani, dass der Klimawandel sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor dazu zwänge, ihre Anstrengungen zu koordinieren, um Technologieinvestitionen zu erhöhen und Innovationen voranzutreiben. Der öffentliche Sektor sollte die Infrastruktur anpassungsfähiger und widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels machen und gleichzeitig mehr bankfähige Projekte für den privaten Sektor entwickeln und eine innovative Finanzierungsstruktur schaffen, die den Bedürfnissen von privat-öffentlichen Investitionen entspricht.

Sonja Gibbs nannte drei Faktoren, die das Interesse des Privatsektors am Management von Klimarisiken, an der Dekarbonisierung und am Geschäft mit dem Klimawandel wecken: „bottom-up"-Forderungen ihrer Kunden nach klimafreundlichen Produkten und Dienstleistungen; „top-down"-Vorschriften, die von den Unternehmen verlangen, ihre klimabezogenen Maßnahmen und Aktionen offenzulegen; internes Engagement von Unternehmen, die sich verpflichten, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu verringern.

Der ESG-Kapitalfluss hat sich trotz der Auswirkungen der Pandemie in diesem Jahr beschleunigt, und ESG-Investitionen werden zunehmen, da die Finanzgemeinschaften ihre Netto-Null-Bemühungen verstärken. Kyung-Ah Park erläuterte jedoch die Maßnahmen, die den globalen Übergang zum Netto-Nulltarif erleichtern könnten. Erstens sollten sich mehr Regierungen an der Einführung eines Kohlenstoffpreissystems beteiligen. Die zweite ist die Innovation der Finanzstruktur. Abschließend betonte sie, dass globale Koordination und Partnerschaft die wichtigsten Triebkräfte seien, um eine größere finanzielle Leistungsfähigkeit auf dem Markt zu erreichen.

Lai Xiaoming erklärte, dass der chinesische Kohlenstoffmarkt, der Anreize für klimaempfindliche Unternehmen zur Verringerung der Emissionsintensität schaffen solle, über den Energiesektor hinaus auf andere Branchen ausgedehnt werden sollte, darunter die acht energieintensiven Industrien Chinas (Nichteisenmetallurgie, Baustoffe, Petrochemie, Chemie, Papier, Luftfahrt), nicht konforme Unternehmen und die Finanzbranche.

Original-Content von: International Finance Forum (IFF), übermittelt durch news aktuell