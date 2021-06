International Finance Forum (IFF)

Internationales Finanzforum 2021: Carbon Pricing erfordert stärkere globale Kooperation und Dialog

China ist auf dem richtigen Weg, um die Ziele des "Carbon Peak and Neutrality" zu erreichen, da es im Juni in Shanghai einen landesweiten Markt für den Handel mit Kohlenstoff einführen wird. Während Chinas Emissionshandelssystem allmählich an Fahrt gewinnt, beäugen globale Experten seine Rolle, neben anderen großen globalen Kohlenstoffmärkten, bei der Beschleunigung der Dekarbonisierung im globalen Energiesektor. Vor diesem Hintergrund lud eine "Round Table Conference" des Internationalen Finanzforums (IFF) Energie- und Finanzexperten ein, um den Fortschritt der Kohlenstoffbepreisung in China und Europa zu klären.

Cyril Cassisa, Senior Energy Analyst, Environment and Climate Change Unit bei der Internationalen Energieagentur (IEA), zeigte sich erfreut darüber, dass China so schnell ein effektives ETS aufbaut und ist zuversichtlich, dass ein effektives internes Preissystem das industrielle System des Landes transformiert.

In Bezug auf Chinas zukünftigen Kohlenstoffmarkt wies Wang Yi, Stellvertretender Direktor des Instituts für Wissenschaft und Entwicklung an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, darauf hin, dass mehr kohlenstoffbezogene Maßnahmen zur Regulierung der Preisgestaltung eingeführt werden, die eine wesentliche Rolle dabei spielen, China dabei zu helfen, den "Carbon Peak and Neutrality" zu erreichen.

"Die Regierungen müssen die Koordinierung kohlenstoffbezogener Politiken - Märkte, Steuern, Preisgestaltung - sowie die Koordinierung zwischen dem Carbon Border Adjustment Mechanism in anderen Ländern und Chinas finanz- und investitionsbezogener Politik in Betracht ziehen. Um diese zu erreichen, sind eine verstärkte internationale Zusammenarbeit und ein Dialog erforderlich", sagte er.

Alain Quinet, Vorsitzender der französischen Kommission für den Wert des Kohlenstoffs, stellvertretender CEO von SNCF Reseau, betonte, dass Kohlenstoffneutralität von Innovation und internationaler Zusammenarbeit abhängt. Seine Ansicht wurde von Edmond Alphandéry, IFF-Vizepräsident, Vorsitzender der Euro 50-Gruppe, ehemaliger französischer Wirtschaftsminister, geteilt, der auf der Konferenz sagte, dass die drei größten Volkswirtschaften und Kohlenstoff-Emittenten der Welt, China, die USA und die EU, eng zusammenarbeiten sollten, um die Bepreisung von Kohlenstoff zu fördern.

Bei der Einführung in die Situation des Kohlenstoffmarktes und der Preisgestaltung in Europa erklärte Domenico Siniscalco, IFF-Vizepräsident, ehemaliger italienischer Wirtschafts- und Finanzminister, stellvertretender Vorsitzender von Morgan Stanley International Limited, dass sozio-politische Faktoren, regionale wirtschaftliche Besonderheiten und die Industriestruktur zu Unterschieden in der Kohlenstoffpreisgestaltung führen, während die Kohlenstoffpreise stabilisiert werden sollten.

