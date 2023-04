DCF Verlag GmbH

DCF Verlag GmbH: Sinziger Unternehmen ab sofort TÜV-geprüfter "Ausgezeichneter Arbeitgeber"

Der DCF Verlag, ein Medienhaus mit Sitz in Koblenz und Sinzig, ist zum 26.04.2023 vom Technischen Überwachungsverein (TÜV) als "Ausgezeichneter Arbeitgeber" zertifiziert worden. Der Standard "Ausgezeichneter Arbeitgeber" umfasst verschiedene Anforderungen an das Personalmanagement. Im Grundmodul wird im Rahmen eines Audits vor Ort systematisch beleuchtet, ob Werte und Ziele definiert, ganzheitliche Konzepte zur Mitarbeiterführung und -bindung etabliert und Methoden zur Umsetzung implementiert sind. Die entsprechende Prüfung legte der DCF Verlag bereits im März ab.

Geschäftsführer Ruben Schäfer: "Wir haben allein im letzten Jahr unser Team verdoppelt und sind daher besonders stolz, dass der TÜV uns jetzt auch offiziell bescheinigt, dass wir nach wie vor ein attraktiver, fairer und verlässlicher Arbeitgeber sind. Jeder Bewerber kann sicher sein, sich bei uns an der genau richtigen Stelle zu melden - denn wir suchen nach wie vor neue Teammitglieder!".

Für die Erteilung der Auszeichnung musste sich der DCF Verlag und das Führungsteam einer Prüfung der TÜV-Experten unterziehen. Jede Zertifizierung wird mit jährlichen Prüfungen immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Auch unangekündigte Prüfungen sind möglich. So stellt der TÜV sicher, dass sämtliche Qualitätsstandards stets eingehalten werden.

Über den DCF Verlag

Die DCF Verlag GmbH ist Deutschlands schnellstwachsendes Medienhaus - und dafür im Jahr 2023 von Focus Business und Statista als Wachstumschampion ausgezeichnet worden. Das Team gibt verschiedene Special-Interest-Publikationen für Unternehmer heraus und berät seine Kunden in PR-Fragen. Der DCF Verlag ist außerdem ausgezeichneter TOP Arbeitgeber: Neben kostenlosen Massagen oder Facharztterminen in 5-10 Tagen haben Mitarbeiter Zugriff auf über 300 Gesundheitsangebote, die sie über das Unternehmen in Anspruch nehmen können, sowie auf viele weitere Benefits. Weitere Informationen unter: https://dcfverlag.de/

