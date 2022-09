DCF Verlag GmbH

Zweite GEWINNERnacht ein voller Erfolg: DCF Verlag begeistert über 700 Besucher, Gäste und Aussteller in Mainz

Sinzig (ots)

Der DCF Verlag, ein Medienhaus mit Sitz in Sinzig und Koblenz, hat am 3. September die zweite GEWINNERnacht im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz mit mehr als 700 Besuchern veranstaltet. Während des exklusiven Events teilten hochkarätige Speaker in gehaltreichen Vorträgen die aktuellsten Erkenntnisse zu den Themen Marketing, Unternehmensführung, Recht, Presse und Medien. Darüber hinaus hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich mit Deutschlands erfolgreichsten Unternehmern auszutauschen und wertvolle Kontakte mit neuen Kunden oder Partnern zu knüpfen.

Veranstalter Ruben Schäfer: "Wir haben ein geniales Event hingelegt, das zeigen auch die vielen positiven Rückmeldungen, die das Team und mich bereits erreicht haben. Unsere ganze Mannschaft hat richtig stark abgeliefert!".

Andreas Baulig, Geschäftsführer von Baulig Consulting. Akay Kayed, bekannter Musiker und CEO der Suga Agency GmbH, der Investment-Berater Jens Rabe sowie der Buchautor und Vermarktungsexperte Ricardo Biron knüpften mit ihren Reden an die Themen des Abends an. Dabei gingen sie insbesondere auf die Aspekte Unternehmensaufbau und Skalierung sowie Medien und Buchmarketing ein.

"Schon die ersten Vorträge stießen auf große Begeisterung und führten in der anschließenden Pause mit abwechslungsreichem Catering zu einem regen Austausch aller Teilnehmer", verrät Ruben Schäfer.

Nach der Pause durften sich die Teilnehmer auf weitere Vorträge der Schlussredner freuen. Dabei wies Rechtsanwalt Dr. Dominik Herzog anhand anschaulicher Praxisbeispiele darauf hin, wie wichtig eine lückenlose rechtliche Absicherung für Unternehmen ist. Gastgeber Ruben Schäfer sprach unter anderem darüber, welche Möglichkeiten professionelle Pressearbeit bietet und wie wichtig eine gelungene Außendarstellung für Unternehmer ist. Einblicke in die Welt des erfolgreichen Online-Marketings erhielten die Besucher durch den Vortrag des Unternehmensberaters Markus Baulig, Geschäftsführer von Baulig Consulting, klärte in seinem gewohnt unterhaltsamen Vortrag über Themen wie digitale Unternehmensführung und die Wirkung von gezielten Branding-Maßnahmen auf.

Marvin Flenche, Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung, teilte im letzten Referat des Abends seine wichtigsten Learnings und verriet, wie der Aufbau eines Unternehmens gelingt. Danach kamen alle Speaker auf der Bühne zu einer informativen Podiumsdiskussion zusammen. Dabei hatte auch das Publikum Gelegenheit, durch eigene Fragen einen aufschlussreichen Austausch anzuregen.

"Im Anschluss an die zweite GEWINNERnacht erhielten wir - wie auch nach unserer ersten Veranstaltung dieser Art - äußerst positive Resonanz. Selbstverständlich möchten wir daran anknüpfen und laden deshalb schon im Frühjahr 2023 zum nächsten exklusiven Event für ambitionierte Geschäftsinhaber ein. So wollen wir auch in Zukunft den Austausch der erfolgreichsten Unternehmer des Consulting- und Agenturmarktes fördern", betont Ruben Schäfer.

Über den DCF Verlag:

Der Deutsche Coaching Fachverlag setzt Coaches, Berater, Trainer und Experten in Szene und verleiht ihnen Expertenstatus - in Print oder digital. Er umfasst ein Kontakt-Netzwerk von über 2.000 Journalisten der relevantesten Fach- und Leitmedien in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Original-Content von: DCF Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell