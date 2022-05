DCF Verlag GmbH

DCF Verlag GmbH eröffnet weiteren Standort in Koblenz: Medienhaus schafft Platz für 20 neue Mitarbeiter

Koblenz (ots)

Die DCF Verlag GmbH, ein Medienhaus mit Hauptsitz in Sinzig bei Bonn, eröffnet ab sofort einen zweiten Standort in Koblenz, so teilt der Geschäftsführer Ruben Schäfer mit. Neben dem Standort in der Barbarossastraße 2 in Sinzig ist der zweite Sitz in der Rizzastraße 41 in Koblenz zu finden und bietet Platz für weitere 20 Mitarbeiter.

Geschäftsführer Ruben Schäfer: "Es wurde Zeit für einen zweiten Standort, um den Kundenanfragen gerecht zu werden und das Team entsprechend zu vergrößern. Mit diesem zweiten Sitz haben wir jetzt genug Platz, um auch in diesem Jahr zu expandieren. Der Standort Rizzastr. liegt sehr zentral in Koblenz und die Räume sind hochmodern. Wir freuen uns sehr darauf, die Fläche nun mit Leben zu füllen."

Mit 780 Quadratmetern im neuen Standort in Koblenz werden dem Medienhaus neben weiteren Arbeitsplätzen auch Seminarräume und mehrere Filmstudios zur Verfügung stehen. Das bestehende Team bleibt im Hauptsitz in Sinzig, am Standort Koblenz schafft der DCF Verlag neue Arbeitsplätze und sucht daher weitere Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Redakteure, Verkaufsberater und Kundenmanager.

"Das neue Büro eröffnet uns ein großes Spektrum an Möglichkeiten, die wir stark nutzen werden. Schließlich ist unser Ziel, jetzt und in Zukunft Kunden aus der ganzen DACH-Region mit höchster Qualität und Begeisterung zu unterstützen", sagt Geschäftsführer Ruben Schäfer.

Über den DCF Verlag:

Der Deutsche Coaching Fachverlag setzt Coaches, Berater, Trainer und Experten in Szene und verleiht ihnen Expertenstatus - in Print oder digital. Er umfasst ein Kontakt-Netzwerk von über 2000 Journalisten der relevantesten Fach- und Leitmedien in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Informationen unter: https://dcfverlag.de/

Original-Content von: DCF Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell