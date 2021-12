GC Aesthetics, Inc.

GC AESTHETICS MELDET RASCHE MARKTAKZEPTANZ SEINES NEUEN BRUSTIMPLANTATS PERLE™

GC Aesthetics, Ltd. (GCA), ein privates Medizintechnikunternehmen, das ästhetische Lösungen für die globalen Gesundheitsmärkte anbietet, berichtet über die schnelle Marktakzeptanz und die Begeisterung der Chirurgen für die neueste Ergänzung seines umfassenden Produktportfolios, PERLE™, sein glattes, opakes Brustimplantat.

PERLE™ ist das Ergebnis jahrelanger Forschung von GCA, die auf die wichtigsten Marktbedürfnisse eingeht und gleichzeitig die Sicherheit und Qualität verbessert. Glatte Implantate stellen das am schnellsten wachsende Marktsegment dar, und GCA ist mit PERLE™ gut positioniert, um weitere Marktanteile zu gewinnen, wie die begeisterte Aufnahme des neuen Brustimplantats auf dem europäischen Markt zeigt.

PERLE™ bietet eine branchenführende Lösung, die auf der 40-jährigen Erfahrung von GCA in den Bereichen Produktsicherheit, Innovation und Zusammenarbeit mit Chirurgen weltweit aufbaut. Das Produkt wurde 2021 in Europa eingeführt und wird 2022 in den wichtigsten Märkten für Brustvergrößerungen außerhalb Europas angeboten werden.

Es gibt zwar einige andere glatte Brustimplantate auf dem Markt, aber PERLE™ erweist sich in Bezug auf Eigenschaften und Leistung als überlegen. Zu diesen Merkmalen gehören die (R)evolutionäre BioQ™-Oberfläche, das exklusive Emunomic™ Breast Tissue Dynamic Gel, die verbesserte GCA Ultra-link-Schale und das Advanced RRE Patch. PERLE™ ist das Beste, was es an glatten opaken Brustimplantaten gibt.

Aufgrund seiner Hauptmerkmale wird PERLE™ von hoch angesehenen Chirurgen in ganz Europa angenommen und entwickelt sich schnell zur bevorzugten Oberfläche für Brustimplantate. Taimur Shoaib, Gründer und leitender plastischer Chirurg des renommierten La Belle Forme, kommentierte dies: „Ich schaue mich immer um, um die meiner Meinung nach besten Implantate zu verwenden, die derzeit für meine Patientinnen verfügbar sind. Ich denke, dass die PERLE™-Brustimplantate die besten der Welt sind."

„Das GCA PERLE™ Brustimplantat hat einzigartige Eigenschaften, die es zu einer großartigen Option für meine Patientinnen machen. Ich verwende dieses Implantat seit einem Jahr und meine Patientinnen und ich sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Das einzigartige ultrakohäsive und dennoch weiche Gel der 6. Generation und die verbesserte biokompatible Hülle machen es zu einer großartigen Option", so Dr. Frederic Germain, ein französischer plastischer Chirurg aus Marseille und Mitglied des European Board of Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery.

Hinter PERLE™ steht der 40-jährige weltweite Ruf von GC Aesthetics für sichere und wirksame Produkte, die die Bedürfnisse von Chirurgen und Patienten auf der ganzen Welt erfüllen. GC Aesthetics hat in den letzten 10 Jahren mehr als drei Millionen Implantate eingesetzt. Im Jahr 2022 wird GC Aesthetics PERLE™ in Australien, Argentinien, Kolumbien und Mexiko einführen, neben anderen wichtigen Märkten für Brustvergrößerungen. GCA wird auch wichtige neue Produkte für den Markt der Brustrekonstruktion einführen.

GCA plant, aus seinem Erfolg im Jahr 2021 und seiner überlegenen Produktlinie aggressiv Kapital zu schlagen, indem es in neue Rechtsgebiete expandiert, die ideal für den Erfolg im Jahr 2022 positioniert sind.

Informationen zu GC Aesthetics

GC Aesthetics ist ein alteingesessenes, weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das ein umfassendes Sortiment an geschützten ästhetischen Produkten entwickelt, selbst herstellt und vermarktet, mit denen sich Patientinnen auf ihrem Lebensweg selbstbewusst und sicher fühlen können.

Seit 40 Jahren widmet sich GCA der Weiterentwicklung der Wissenschaft der medizinischen Ästhetik und der Bereitstellung hochwertiger Silikonbrustimplantate, vor allem für Brustvergrößerungen und Brustrekonstruktionen. GCA ist stolz darauf, mehr als 3 Millionen Implantate in 70 Ländern verkauft zu haben, deren Produkte durch veröffentlichte 10-jährige klinische Daten unterstützt werden, die eine überzeugende Sicherheit und klinische Wirksamkeit belegen.

Die vertikal integrierte Strategie des Unternehmens ermöglicht außergewöhnliche klinische, operative und kommerzielle Leistungen, die es GCA erlauben, Ärzten und Patientinnen wettbewerbsfähige Produkte anzubieten. Durch eine Kultur der kontinuierlichen Innovation und des Engagements für den Kunden hat sich GCA als führender Anbieter von Lösungen für die medizinische Ästhetik und als Partner der Wahl für Patientinnen, die ihr Leben verbessern wollen, etabliert.

