Extantia Capital

Töpfer 2.0: Laura-Marie Töpfer wechselt vom Weltwirtschaftsforum zu Berliner Climate Tech-Investor

Berlin (ots)

Dr. Laura-Marie Töpfer (32) wird Partnerin beim Berliner Climate Tech-Investor Extantia Capital, vormals Beyond Black. Beim Weltwirtschaftsforum begleitete die Venture Capital Investorin zuvor den Aufbau von UpLink, einer digitalen Plattform, die Startups und Entscheider aus dem Nachhaltigkeits- und Klimaschutzsektor zusammenführt.

"Laura-Marie Töpfer ist die perfekte Ergänzung in unserem Partnerteam", so Sebastian Heitmann, Gründer von Extantia Capital. "Mit ihrer internationalen Erfahrung an der Schnittstelle von Venture Capital und Nachhaltigkeitspolitik, sowie ihres wissenschaftlichen Hintergrunds im Bereich ökologischer und sozialer Auswirkungen von Investitionen möchten wir neue Märkte erschließen", so Heitmann weiter.

"Technologien zur signifikanten CO2-Reduzierung, die mit skalierbaren Geschäftsmodellen auch marktwirtschaftlichen Ansprüchen genügen, sind der Schlüssel zum wirkungsvollen Klimaschutz. Das ist meine Überzeugung und auch die von Extantia Capital," so Laura-Marie Töpfer. "Gerade auch die kompromisslos zielgerichtete Betrachtung von Umweltauswirkungen hilft uns dabei, die finanziellen und ökologischen Renditen unserer Investitionen zu verstehen und dann gezielt zu maximieren."

Aus Beyond Black wird Extantia Capital

Im zeitlichen Zusammenhang des Neuzugangs von Laura-Marie Töpfer wird auch die Marke des Berliner Climate Tech-Investors angepasst.

"Beyond Black hat sich vornehmlich an den deutschsprachigen Markt gerichtet. Der Zuspruch von Investoren, Startups und des Ökosystems auch international lag schnell über unseren Erwartungen, sodass wir die Marke mit dem Namen Extantia Capital nun auch über den deutschsprachigen Raum hinaus adressieren", so Sebastian Heitmann.

Über Extantia Capital

Extantia Capital ist ein deutscher Risikokapital-Investor, der weltweit Startups bei der Entwicklung von Technologien zur Dekarbonisierung unterstützt. Dazu werden neben Kapital insbesondere das Know-How des Gründungsteams bereitgestellt. Sie sind Teil eines Netzwerks erfahrener und hochrangiger Investoren, Unternehmer, Klimaschutzexperten und Universitätspartner. Mehr Informationen: www.extantia.com

Original-Content von: Extantia Capital, übermittelt durch news aktuell