Rapsblüte 2021 / Blühende Rapsfelder bitten Bienen zu Tisch

Sie gehören einfach zum Frühling, die unzähligen Rapsfelder, die derzeit in ganz Deutschland wieder gelb blühen. Das freut nicht nur uns Menschen, sondern auch die Bienenvölker, deren junge Bienenköniginnen genau jetzt ausziehen, um ihren eigenen Hofstaat zu gründen. Das passt perfekt, ist der Raps doch die wichtigste Trachtpflanze für die heimischen Bienen. Die gelben Blüten sind für sie eine unverzichtbare Nektar- und Pollenquelle. Belohnt wird der sprichwörtliche Bienenfleiß mit rund 40 Kilogramm Rapshonig pro Hektar. Oft stimmen sich Landwirte und Imker ab, um Bienenvölker ganz bewusst an blühenden Rapsfeldern zu platzieren. Die Rapsblüte bietet den Insekten eine reichhaltig gedeckte Tafel, denn Rapsfelder bedecken rund 8 Prozent der Ackerfläche Deutschlands. Und das auf jährlich wechselnden Feldern, denn Raps wird nie in Monokultur, sondern immer im Rahmen einer mehrjährigen Fruchtfolge angebaut.

