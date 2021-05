Shaanxi Provincial Department of Culture and Tourism

Der offizielle Social-Media-Account des Kultur- und Tourismusministeriums der Provinz Shaanxi in Übersee startet die Offline-Aktivität "Meet Your Shaanxi Dream, Traveling in Shaanxi"

Der chinesische Tourismustag, der 19. Mai, rückt näher und die Offline-Aktivität "Meet Your Shaanxi Dream, Traveling in Shaanxi" wird zu diesem Anlass vom 14. bis 21. Mai von Visit Shaanxi, dem englischsprachigen Social-Media-Account der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Shaanxi durchgeführt. Die Werbekampagne für den Tourismus und die Kultur wird in den Märkten Hongkong, Macau, Taiwan und in anderen internationalen Ländern und Regionen vor dem Hintergrund der anhaltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durchgeführt. Sechs Online-Influencer aus Russland, Südkorea und der Türkei nehmen teil und teilen Fotos und Videos von typischen kulturellen Attraktionen von Shaanxi in chinesischen und ausländischen Medien. Diese Aktivität soll die Popularität der Marke "Cultural Shaanxi" aufwerten und Shaanxi auf die Wiederaufnahme des Inbound-Tourismus vorbereiten.

Das Fototeam aus Online-Prominenten aus Übersee wird mit den Künstlern in der Datang Everbright City interagieren, im berühmten Defachang-Restaurant lernen, wie man Teigtaschen macht, eine Fahrradtour auf der Stadtmauer machen, in der ehemaligen Residenz von Gao Yuesong das Schattenpuppenspiel erlernen, Aufführungen im Huaqing-Palast und im Tang-Paradies ansehen und lernen, wie die Terrakotta-Krieger hergestellt werden. Fotos, Texte und Videos über ihre unterhaltsamen Erlebnisse werden auf chinesischen und ausländischen Medienkonten wie Visit Shaanxi veröffentlicht.

Ende April 2021 hatte Visit Shaanxi insgesamt 714.000 Fans weltweit. Unter ihnen waren über 585.000 Fans auf Facebook, über 92.000 auf Twitter und fast 36.000 auf Instagram. Es gab mehr als 5.060 Text- oder Videobeiträge, mehr als 40,77 Millionen Aufrufe und mehr als 2,35 Millionen Interaktionen. Es werden Online- und Offline-Aktivitäten angeboten, wie die Auferstehung der Terrakotta-Krieger, Mr. Bings Reisenotizen, 2048 kleine Spiele, Weihnachtskreuzworträtsel, Wettbewerb zur Atmosphäre des Shaanxi-Frühlingsfestes, Rätsel zum Laternenfest, Feiern des chinesischen Neujahrs am Gelben Fluss, Shaanxi Impressionen sowie Reisen in Shaanxi. Shaanxi hat den "Overseas Communication Excellence Award" von People's Daily gewonnen, und den dritten Platz in der "Top 10 Provincial Cultural and Tourist New Media International Communication Index List" für März 2021 belegt, die vom "Cultural and Tourist Industries Index Laboratory" gemeinsam mit den "Chinese Tourism News", dem "Chinese Public Opinion Investigation Laboratory" der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften und der Alibaba Group aufgestellt wird. Eine Bestätigung für das Kultur- und Tourismusamt der Provinz Shaanxi, das bemerkenswerte Ergebnisse bei seiner Social-Media-Werbekampagne in Übersee erzielt hat.

