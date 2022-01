Bast Fiber Technologies Inc.

Bast Fibre Technologies übernimmt die in North Carolina ansässige Lumberton Cellulose LLC von Georgia-Pacific

Victoria, British Columbia (ots/PRNewswire)

Errichtung der ersten großen Anlage zur Verarbeitung von Naturfasern in Nordamerika, um dem schnellen Wachstum der nordamerikanischen Hanfproduktion gerecht zu werden

Bast Fibre Technologies Inc. (BFT), ein Hersteller von hochwertigen Naturfasern für die globale Vliesstoff- und Textilindustrie, hat heute bekannt gegeben, eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb des Unternehmens Lumberton Cellulose LLC (LC) von Georgia-Pacific Cellulose LLC unterzeichnet zu haben. Es handelt sich dabei um eine Anlage zur Verarbeitung von Naturfasern in Lumberton, North Carolina.

„Durch den Erwerb dieser hochmodernen Anlage zur Verarbeitung von Naturfasern und die Integration des großartigen Teams bei Lumberton kann BFT ab sofort Fertigungsbetriebe in Nordamerika gründen, um der schnell wachsenden Nachfrage nach unseren nachhaltigen Naturfasern gerecht zu werden", erklärte der CEO und Vorsitzende von BFT, Noel Hall. „Nach der kürzlich erfolgten Übernahme des in Deutschland ansässigen Faserverarbeiters FVT ist dies ein weiterer wichtiger Schritt in unserer langfristigen Strategie, für unsere weltweiten Kunden bedeutende Fertigungskapazitäten von hoher Qualität aufzubauen. Damit wollen wir unsere Kernmission unterstützen: lokal wachsen, lokal verarbeiten und lokal verkaufen."

Der Erwerb von LC baut auf der bestehenden Beziehung von BFT mit Georgia-Pacific auf. Im Februar 2020 hat BFT eine Reihe von Patenten über die Verwendung von Bastfasern in einer Vielzahl von Vliesprodukten und -verfahren von Georgia-Pacific Consumer Products auf globaler, exklusiver Basis lizenziert.

Die LC-Anlage ist ein hochautomatisierter Qualitätsproduzent von Naturfasern für den Körperpflege- und Hygienemarkt. Der Standort von BFT ist ideal für die Betreuung seiner nordamerikanischen Kunden und das Unternehmen plant, zu wachsen und in den Betrieb zu investieren. LC soll als Flaggschiff-Produktionsstandort in den USA etabliert werden und neue Möglichkeiten und Märkte für nordamerikanische Hanf- und Flachszüchter eröffnen.

„Diese Akquisition ist ein wichtiger strategischer Meilenstein in unserer Mission, bedeutende Produktionskapazitäten aufzubauen und gleichzeitig das enorme Potenzial von nordamerikanischem Hanf und Flachs zu unterstützen", so BFT-Präsident Jim Posa. „Lumberton Cellulose ist ein führender Hersteller von hochwertigen Fasern und mit der aktuellen Infrastruktur und dem hervorragenden, sehr erfahrenen Team bei Lumberton erwarten wir, die Produktionskapazitäten der Anlage in den nächsten Jahren umfangreich zu erweitern. Die Übernahme wird eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung des Übergangs von Plastik und industriell hergestellten Zellulosefasern hin zu einer nachhaltigeren Zukunft in Nordamerika spielen."

„Das Team von Lumberton Cellulose freut sich sehr über die Möglichkeit, dem BFT-Team beizutreten und unser Geschäft auszubauen", erklärte Chuck Oxendine, Plant Manager in Lumberton. „Diese Akquisition passt gut zu unseren Mitarbeitern und unseren Fähigkeiten. Wir beliefern weiterhin bestehende Kunden, darunter auch Georgia-Pacific Consumer Products, bauen gleichzeitig zusätzliche Bastfaserkapazitäten aus und schaffen so neue Kunden."

Der endgültige Kauf wird im ersten Geschäftsquartal von Bast Fibre Tech abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

HOCHAUFLÖSENDE BILDER KÖNNEN SIE HIER HERUNTERLADEN

INFORMATIONEN ZU BAST FIBRE TECHNOLOGIES INC. - www.bastfibretech.com

Bast Fiber Technologies Inc. (BFT) ist ein Cleantech-Fasertechnikunternehmen mit drei Endergebnissen, das spezielle Naturfasern für Anwendungen in der Vlies- und Textilindustrie herstellt. Mit Hilfe von fortschrittlicher Faserverarbeitungstechnologie verarbeitet BFT rohe Bastfasern aus Hanf- und Leinenpflanzen, um die hohen Standards zu erfüllen, die Vlies- und Textilkunden fordern. Bastpflanzen sind einjährige Pflanzen mit hohem Biomasseanteil, die den wachsenden Druck auf die weltweiten Waldressourcen mindern können. Gleichzeitig können sie Kohlenstoff absorbieren, Böden revitalisieren und die Artenvielfalt erhalten.

INFORMATIONEN ZU LUMBERTON CELLULOSE LLC Der Geschäftsbereich Lumberton Cellulose von Georgia-Pacific bedient die Marktsegmente für kosmetische Baumwolle, Filtration, Hygiene und Vliesstoffe. Die 1968 eröffnete Anlage beschäftigt rund 25 Mitarbeiter in fünf miteinander verbundenen Gebäuden (insgesamt ca. 370.000 Quadratfuß) auf einem 65 Hektar großen Gelände.

Original-Content von: Bast Fiber Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell