BAT (British American Tobacco)

BAT von der Financial Times als "Climate Leader" eingestuft

London (ots/PRNewswire)

- BAT erhält weiterhin Anerkennung für seine ESG-Bemühungen und wurde in das erste FT European Climate Leaders Ranking aufgenommen.

- Das Unternehmen hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: Will bis 2030 Klimaneutralität in seinen Betrieben und bis 2050 über seine gesamte Wertschöpfungskette hinweg erreichen.

- Unter dem Motto A Better Tomorrow(TM) setzt BAT sich für alle seine Stakeholder ein und arbeitet unter anderem an der Verringerung der gesundheitlichen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit.

BAT wurde in einem ersten europäischen Ranking von der Financial Times als "Climate Leader 2021" eingestuft.

Im Rahmen von FT Europe Climate Leaders 2021 werden die besten 300 von mehr als 4.000 Unternehmen in ganz Europa hervorgehoben, die im Zeitraum zwischen 2014 und 2019 die höchste Reduzierung der Kern-Treibhausgasemissionen im Verhältnis zum Umsatz erreicht haben.

Die BVT hat sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt, darunter die Klimaneutralität für seine eigenen Betriebe bis 2030. Allein im Jahr 2020 erreichte BAT eine Reduktion der betrieblichen Emissionen um 30,9 % und trug damit zu einer Verringerung um 37,4 % im Vergleich zum Basisjahr 2017 bei. Im März dieses Jahres kündigte BAT ein weiteres Ziel an, über seine gesamte Wertschöpfungskette hinweg bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, was etwa 90% seines gesamten CO2-Fußabdrucks entspricht.

Die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu erhöhen und die natürlichen Ressourcen, von denen die Gesellschaft abhängt, zu schützen sind wichtige Bestandteile der ESG-Strategie von BAT. Einige Beispiele sind:

- Verbesserung der Energieeffizienz unserer Fabriken, beispielsweise durch die Umrüstung auf effizientere und umweltfreundlichere Anlagen. - Verstärkter Einsatz von erneuerbaren Energiequellen durch den Kauf von erneuerbarer Energie und Projekte zur Energieerzeugung vor Ort. - Optimierung von Logistik und Fuhrpark, etwa durch Verbesserung der Fahrzeugleistung und Kraftstoffeffizienz .

Kingsley Wheaton, Chief Marketing Officer bei BAT, sagte: "Wir freuen uns sehr, von der Financial Times als eines der Unternehmen genannt zu werden, die im Kampf gegen die Klimaauswirkungen führend sind. BAT hat sich zur unternehmerischen Verantwortung und zur Reduzierung der Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt verpflichtet.

Letztes Jahr haben wir angekündigt, dass wir bis 2030 Klimaneutralität für die aus unserer eigenen Geschäftstätigkeit erzeugten Emissionen erzielen wollen, und wir machen in dieser Hinsicht gute Fortschritte. In Anbetracht der dringenden globalen Problematik des Klimawandels haben wir uns Anfang dieses Jahres dazu verpflichtet, bis 2050 Klimaneutralität über unsere gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu erreichen. Diese Anerkennung durch die Financial Times ist für uns ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Die BAT hat sich zum Ziel gesetzt, eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow(TM) aufzubauen, indem sie die gesundheitlichen Folgen ihres Geschäfts reduziert und eine Reihe von genussvollen und risikoreduzierten Produkten anbietet. Die Bemühungen von BAT um Nachhaltigkeit und die Selbstverpflichtung auf hohe Standards wurden mit wichtigen unabhängigen Auszeichnungen honoriert. Darunter fällt die Aufnahme in die Dow Jones Sustainability Indices im 19. Jahr in Folge (als einziges Tabakunternehmen, das 2020 im renommierten World Index geführt wurde), ein MSCI-Rating von BBB sowie ein CDP A List Status.

Informationen zu BAT

BAT ist eines der weltweit führenden "Multi-Category" Konsumgüterunternehmen und wurde 1902 gegründet. Unser Unternehmenszweck ist, eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow (TM), aufzubauen, indem wir die gesundheitlichen Folgen unseres Geschäfts minimieren, und zwar durch das Bestreben, Verbrauchern eine größere Auswahl an genussvollen und risikoreduzierten Produkten anzubieten. Das Unternehmen hat das Ziel verkündet, bis 2030 die Anzahl der Verbraucher, die seine nicht brennbaren Produkte konsumieren, von 11 auf 50 Millionen zu erhöhen, und bis 2025 einen Umsatz in Höhe von mindestens 5 Mrd. GBP in den neuen Kategorien zu erzielen. BAT hat sich verpflichtet denjenigen, die weiter rauchen wollen, zu empfehlen vollständig auf wissenschaftlich fundierte, risikoreduzierte Alternativen umzusteigen.

Diese jüngste Anerkennung unterstreicht die Bemühungen von BAT, unter dem Motto A Better Tomorrow(TM) durch Transformation die Zukunft zu verbessern und dabei die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Die weiteren Ziele des Unternehmens lauten:

- Bis 2030 die Anzahl der Verbraucher, die unsere nicht brennbaren Produkte konsumieren, auf 50 Millionen zu erhöhen; - 5 Mrd. GBP Umsatz in den neuen Kategorien im Jahr 2025 zu erzielen - Bis 2030 Klimaneutralität für seine eigenen Betriebe (Scope 1 und 2 Emissionen) und bis 2050 in seinen weiteren Betrieben (Scope 3 Emissionen) zu erreichen; - Bis 2025 unnötigen Einwegkunststoff abzuschaffen und sämtliche Plastikverpackungen wiederverwertbar, recyclingfähig oder kompostierbar zu machen.

Lesen Sie mehr über die Aktivitäten zum Erreichen der ESG-Ziele von BAT unter www.bat.com/sustainability oder laden Sie unseren BAT ESG Report 2020 (ESG-Bericht 2020) herunter.

*Auf Grundlage von soliden Nachweisen und unter Annahme eines vollständigen Umstiegs vom Zigarettenrauchen. Diese Produkte machen abhängig und sind nicht risikofrei.

