Marlabs: Führend im Bericht Zinnov Data and AI Engineering 2022 in der Kategorie kleine und mittelgroße Dienstleister

Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Marlabs LLC, ein führendes Unternehmen für digitale Lösungen, wurde als „Leader" in der Kategorie Daten- und KI-Technik im Bericht Zinnov Zones Engineering R&D 2022 unter kleinen und mittelgroßen Dienstleistern eingestuft. Der Bericht erkennt Marlabs außerdem als einen „etablierten Akteur mit Nischenpositionierung" in der Gesamtkategorie Daten- und KI-Technik an.

Die Anerkennung von Marlabs im Bericht Zinnov Zones 2022 ist zurückzuführen auf seine Spezialisierung, Dienstreife, Innovation, Kundenstreuung und Skalierbarkeit. Für die Anerkennung wurden etwa 50 globale Dienstleister für Engineering, Forschung und Entwicklung (ER&D) in mehreren vertikalen und mikrovertikalen Segmenten sowie geografischen Regionen bewertet. Der Zinnov-Zones-Bericht ist ein wichtiger Branchenmaßstab für globale Technologiedienstleister und eine vertrauenswürdige Quelle für Unternehmensanwender, die ein umfassenderes Verständnis des Dienstleister-Ökosystems erhalten möchten.

Die Ausgabe 2022 des Zones-Berichts markiert das dritte Jahr für Marlabs, in dem es einen Platz in der Bewertung für ER&D-Services im Quadranten „Daten- und KI-Leader" belegt hat.

Die Anerkennung durch Zinnov bekräftigt das Engagement von Marlabs für die Bereitstellung intelligenter Produkte und Dienstleistungen durch die Kombination von Daten- und KI-Innovationen auf Weltklasseniveau, Forschung und Entwicklung sowie digitale Kundenerfahrung für Kunden in verschiedenen Branchen.

„Der starke Fokus von Marlabs auf den Aufbau intelligenter Branchenfähigkeiten hat dazu beigetragen, seine Führungsposition bei Zinnov Zones 2022 zu verankern – sowohl bei Daten- als auch bei KI-Diensten. Mit Kundenpräsenz in allen wachstumsstarken vertikalen Segmenten und einem starken globalen Talentpool ist Marlabs gut positioniert, um schnell zu wachsen", sagte Bhargava Ramadas, VP, Data Engineering, Marlabs.

Sidhant Rastogi , Managing Partner und Global Head von Zinnov, teilte mit: „Das Können von Marlabs in Vertikalen wie Telegesundheit und Telekommunikation hat dem Unternehmen geholfen, Deals zu gewinnen. Die jüngsten Partnerschaften und Expansionspläne des Unternehmens zur Unterstützung seiner Kernkompetenzen bei Digital-Engineering-Lösungen haben ihm dabei geholfen, sein Wachstum im Bereich Digital Engineering zu beschleunigen. Zusammen mit seinem starken Fokus auf Daten und KI sowie Experience Engineering konnte Marlabs seine vertikal fokussierten Fähigkeiten verbessern und eine gewinnbringende Kombination schaffen, die dazu beigetragen hat, seine Position in den ER&D Zones des Zinnov-Berichts 2022 zu stärken."

Informationen zu Marlabs

Marlabs ist ein Unternehmen für digitale Dienstleistungen mit einer Spezialisierung auf intelligente Automatisierungsdienstleistungen, das führenden Unternehmen auf der ganzen Welt dabei hilft, den Betrieb schlanker zu gestalten, Kunden besser zu binden, Daten in Entscheidungen zu verwandeln, Cyber-Umgebungen zu sichern, ältere Systeme zu stärken und neue Gelegenheiten sowie vom Digitalbereich angeführte Erträge zu erschließen. Es bietet Digital-First-Strategie- und Beratungsdienstleistungen, schnelle Lösungsinkubation und Prototyping sowie agile technische Entwicklung von digitalen Lösungen an. Marlabs hat seinen Hauptsitz in New Jersey und Niederlassungen in den USA, Deutschland und Indien.

Informationen zu Zinnov

Zinnov wurde 2002 gegründet und ist ein globales Beratungsunternehmen für Management und Strategie mit Niederlassungen in New York, Santa Clara, Seattle, Houston, Bangalore, Gurgaon, Paris und Pune. Mit einem Team aus erfahrenen Beratern, Fachleuten und Forschungsexperten unterhält Zinnov Partnerschaften mit globalen Unternehmen, Fortune-2000-Unternehmen, globalen Systemintegratoren und Private-Equity-Unternehmen, um auf ihrem Weg zur Wertschöpfung umsetzbare Erkenntnisse zu entwickeln – in den Bereichen Umsatz, Talent, Innovation, Größe und Optimierung. Weitere Informationen erhalten Sie auf Zinnov

