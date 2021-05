Marlabs

Marlabs ernennt President - Digital Strategy, Innovation & Transformation zur Vertiefung des digitalen Fokus

Bangalore, Indien und Piscataway, New Jersey (ots/PRNewswire)

Marlabs Inc., ein globales Unternehmen für digitale Lösungen, gab heute die Ernennung von Madhavan Satagopan zum Mitglied seines Führungsteams als President - Digital Strategy, Innovation & Transformation bekannt. Nach mehreren Ernennungen von Führungskräften in letzter Zeit markiert Madhavans Eintritt in den Vorstand einen strategischen Wechsel hin zu einem Unternehmen, das sich auf die Digitalisierung konzentriert.

Madhavan kommt zu Marlabs mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Inkubation und Operationalisierung von Geschäftstransformationen durch NextGen-Technologien für große Unternehmen und Technologieorganisationen. In dieser Rolle wird Madhavan dafür verantwortlich sein, die "Digital-first"-Kultur bei Marlabs durch eine 360-Grad-Transformation zu katalysieren, die Innovations-Ökosysteme, digitale Plattformen und Lösungen, Geschäftsergebnisse, eine Kultur der Mitarbeiterorientierung und die Unternehmensstrategie durchdringt.

"Madhavan hat eine herausragende Erfolgsbilanz in den Bereichen Business und Technologie und ist als Branchenführer für digitale und intelligente Lösungen anerkannt. Seine Anwesenheit in unserem Führungsteam und Vorstand wird es Marlabs ermöglichen, unseren Fokus auf digitale Lösungen und Innovationszentrierung weiter zu akzentuieren. Wir befinden uns an einem klaren Wendepunkt, der einen sehr starken Kompetenzaufbau in NextGen-Technologien für greifbare Geschäftsergebnisse vorantreiben wird", so Siby Vadakekkara, CEO Marlabs Inc.

"Bei Digital geht es nicht nur um ein kundenzentriertes Geschäft, sondern auch um Design Thinking und Lösungsbeschleunigung durch einen Plattformansatz. Ich fühle mich geehrt und freue mich über die Möglichkeit, Marlabs und unsere Kunden durch diese Transformation zu führen und zu unterstützen", kommentiert Madhavan.

Marlabs hat auch in die Bereiche der Human-Intelligence-Fähigkeiten investiert, die auf die digitale Transformation ausgerichtet sind, ermöglicht durch sein globales Innovationszentrum von Weltrang - Divergence(TM). Das Unternehmen wurde von führenden Analystenhäusern für seine Beiträge in den Bereichen IoT, KI, Customer Experience und Automatisierung ausgezeichnet. Das Unternehmen bietet weiterhin digitale Lösungen für Kunden in den Bereichen Healthcare und Life Sciences, FinTech & Insurance, Manufacturing & Supply Chain, EdTech und Media.

Informationen zu Marlabs:

Marlabs hilft führenden Unternehmen auf der ganzen Welt, Abläufe effizienter zu gestalten, Kunden näher zu bringen, Daten in Entscheidungen umzuwandeln, Risiken im Cyberspace zu verringern, Altsysteme zu stärken und neue Chancen und digital gesteuerte Umsätze zu nutzen. Es bietet Digital-First-Strategie und -Beratung, Rapid Solution Incubation und Prototyping sowie agiles Digital Solution Engineering. Der Hauptsitz von Marlabs befindet sich in New Jersey, mit Niederlassungen in den USA, Deutschland und Indien. Zu den mehr als 2.500 Mitarbeitern weltweit gehören sehr erfahrene Technologie-, Plattform- und Branchenspezialisten von den weltweit führenden technischen Universitäten.

Original-Content von: Marlabs, übermittelt durch news aktuell