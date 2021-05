The Organizing Committee of the Carbon Peak Carbon Neutrality Summit

Wuxi, eine berühmte Industrie- und Handelsstadt, erforscht einen neuen Weg zum "Carbon Peak"

Wuxi, China (ots/PRNewswire)

Am 19. Mai wurde der Carbon Peak Carbon Neutrality Summit 2021 in Wuxi abgehalten, um Wuxi dabei zu unterstützen, eine qualitativ hochwertige Entwicklung unter dem Null-Kohlenstoff-Zwang zu erreichen und das Ziel des Carbon Peak und der Kohlenstoffneutralität so schnell wie möglich für das ganze Land und das Jangtse-Flussdelta zu erreichen und um die Wirtschaft zu fördern, um Beiträge zur hochgradig grünen Entwicklung der Gesellschaft zu leisten, so das Organisationskomitee des Carbon Peak Carbon Neutrality Summit.

Xie Zhenhua, Chinas Sondergesandter für den Klimawandel, Claire O'Neill, Präsidentin der Abteilung für Klimawandel des World Business Council for Sustainable Development und der ehemalige Minister für Energie und saubere Entwicklung des Vereinigten Königreichs, sowie 500 Gäste nahmen an dem Treffen teil.

Wuxi war einst ein wichtiger Ursprungsort der nationalen Industrie und des Handels in China. Heute steht das Pro-Kopf-BIP immer noch an erster Stelle unter allen Bezirken und Städten in Jiangsu. Allerdings hat die hoch entwickelte Industrie auch dazu geführt, dass die gesamten Kohlenstoffemissionen hoch bleiben. Die kohlenstoffreiche Energiestruktur ist ein häufiges Problem im Yangtze-Flussdelta.

Nehmen Sie die Wuxi High-Tech-Zone als Beispiel. Dieses Gebiet ist ein modernes industrielles Hochland in Wuxi. Der Produktionswert der Industrie für integrierte Schaltungen macht 11,2 % des Landes aus. Im Jahr 2020 entspricht der Gesamtenergieverbrauch der Hightech-Zone 4 Millionen Tonnen Standardkohle, wovon 1,62 Millionen Tonnen Strom verbraucht werden. Beim Stromverbrauch entfallen fast 90 % auf die Stromerzeugung mit fossilen Energien.

Die Daten zeigen auch, dass im Jahr 2020 der Energieverbrauch pro BIP-Einheit im Bezirk nur 0,205 Tonnen Standardkohle pro 10.000 Yuan beträgt, was 44,2 % des nationalen High-Tech-Zonen-Durchschnitts und 58,7 % des Provinz-Durchschnitts ist, was auf dem fortgeschrittenen Niveau von Industriezonen in entwickelten Ländern der Welt liegt.

Am Vorabend dieses Gipfels kündigte die Wuxi Hightech Zone an, dass sie einen Industriepark für kohlenstofffreie Technologien in Wuxi bauen wird. Dies ist eine weitere wichtige Maßnahme von Wuxi zur Förderung einer grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung. Dem Plan zufolge wird der Anteil der sauberen Energie in Wuxi bis 2025 auf 60 % geschätzt.

