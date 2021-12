ALE SIP Devices

ALLNET kann seinen Partnern jetzt Alcatel-Lucent Enterprise Open-SIP-Tischtelefone und Headsets anbieten

Shanghai und Germering, Deutschland (ots/PRNewswire)

Vertriebsvereinbarung zwischen ALE SIP Devices und ALLNET unterzeichnet

ALE China Co., Ltd („ALE SIP Devices"), ein Experte für Audio- und Videotechnologie auf dem globalen Markt für Tischtelefone, der unter Markennamen ALE SIP Devices agiert, und die 1991 gegründete ALLNET GmbH mit Sitz in Germering, Deutschland, haben eine Vertriebsvereinbarung unterzeichnet. Beide Unternehmen sehen in der Partnerschaft ein großes Wachstumspotenzial im Open-SIP- und Headset-Geschäft.

„Die Zusammenarbeit mit ALLNET ist ein wichtiger Meilenstein bei der Erweiterung unseres Vertriebsnetzes", sagt Zhengang LI, General Manager der SIP Device Business Unit, ALE China. „Ich bin sehr glücklich über unsere neue Zusammenarbeit. Wiederverkäufer können sich auf zukunftssichere Produkte mit einem hervorragenden Klangerlebnis freuen. Sie können jetzt von den Open-SIP-Tischtelefonen der Serien Halo und Myriad sowie von unserem Aries-Headset-Portfolio profitieren!"

Franjo Vukoja, Head of UCC bei ALLNET: „Die Produkte von ALE SIP Devices stehen für Zuverlässigkeit, Leistung und Audio-Innovation. Wir freuen uns, dass wir sie unseren Partnern und Kunden anbieten können."

Informationen zu ALE SIP Devices

ALE SIP-Geräte werden von ALE China Co. Ltd. entwickelt und hergestellt, einem Experten für Audiotechnologie auf dem weltweiten Markt für Tischtelefone, der unter dem Markennamen ALE SIP Devices auftritt. Das Unternehmen konzentriert sich auf innovative Technologien, um eine breite Palette von SIP-basierten Produkten zu entwickeln, die sich kostengünstig, sicher und flexibel in eine Vielzahl von Lösungen mit einfachen Provisionierungs-Tools integrieren lassen.

ALE SIP-Geräte können globalen Geschäftspartnern und Endbenutzern Produkte mit einfacheren Geschäftsverbindungen an jedem Ort mit erstklassigem Audio, zuverlässiger Hardware und Software bieten, die vor der Markteinführung umfangreichen Tests unterzogen wurden.

Von der innovativen Entwicklung bis hin zur umweltfreundlichen Herstellung verwaltet ALE SIP Devices jedes Bauteil und jedes Produktionsverfahren, um sicherzustellen, dass die Produkte den weltweiten Standards entsprechen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aledevice.com

Informationen zu ALLNET

Der 1991 in Germering bei München gegründete Hersteller und Distributor ALLNET GmbH bietet seinen Fachhandelspartnern mehr als nur die Distribution. Neben Produkten führender Hersteller aus dem ICT-Bereich vertreibt ALLNET auch eine breite Palette von Produkten für den Telekommunikations-, Netzwerk- und Sicherheitsbereich unter seiner eigenen Marke. Mit dem 802.lab bietet der Hersteller und Distributor ein eigenes Schulungs- und Werkstattzentrum zur aktiven Fachhandelsunterstützung.

ALLNET, einer der führenden Distributoren in der ITK-Branche, unterhält neben dem Firmensitz in Germering zahlreiche Niederlassungen in Europa und Übersee.

Original-Content von: ALE SIP Devices, übermittelt durch news aktuell