ALE SIP Devices und Vodia Networks kündigen Webinar für den 20. Mai an

Shanghai (ots/PRNewswire)

Präsentation von Plug & Play-Bereitstellung und Microsoft Teams-Integration

ALE SIP Devices, ein Experte für Audiotechnologie auf dem globalen Markt für Telefone, und Vodia Networks ("Vodia"), Hersteller modernster softwarebasierter Telefonsysteme, kündigten heute ein gemeinsames Webinar am 20. Mai 2021 an, um die Plug & Play-Bereitstellung der Produkte und die Integration von Microsoft Teams vorzustellen.

Die erstklassige Cloud-Telefonanlage von Vodia ist jetzt interoperabel mit den offenen SIP-basierten Telefonen von ALE SIP Devices. Das Webinar behandelt die kürzlich angekündigte Vodia-ALE-Partnerschaft, die Plug & Play-Bereitstellung von ALE-IP-Telefonen und die Integration von Microsoft Teams. Channel MSPs/ITSPs und Endanwender sind zur Teilnahme eingeladen. Ingenieure von Vodia und ALE SIP Devices werden während des Webinars präsentieren.

"Wir sind begeistert von unserer Partnerschaft mit ALE SIP Devices, die unter einer der angesehensten Marken in der Telekommunikationsbranche operiert", sagt Kyle Asbury, Director of Sales & Marketing bei Vodia, "und dieses gemeinsame Webinar wird eine großartige Möglichkeit sein, zu erkunden, wie viel Wert diese Partnerschaft für MSPs, ITSPs und Endanwender bringt, insbesondere mit der Plug-and-Play-Bereitstellung unserer PBX und ALE SIP Devices-Telefone. Wir freuen uns darauf, die Nachricht am 20. Mai zu verbreiten."

"Wir sind bestrebt, robuste Telefone und Headsets auf kosteneffiziente, sichere und flexible Art und Weise anzubieten", sagt Zhengang LI, General Manager von ALE SIP Devices. "Durch die Zusammenarbeit mit Vodia können wir durch unsere interoperablen Produkte, unsere Erfahrung und unser Engagement für Innovationen eine erstklassige Endbenutzererfahrung auf den Markt bringen. Wir freuen uns auf dieses Webinar, das wir als eine wunderbare Gelegenheit für beide sehen, ihre Visionen für eine echte SIP-Kommunikation mit Mehrwert zu teilen."

Informationen zu ALE SIP Devices

ALE SIP Devices, ein Experte für Audiotechnologie auf dem weltweiten Markt für Telefone, operiert unter der Marke Alcatel-Lucent. Es konzentriert sich auf innovative Technologien, um eine breite Palette von SIP-basierten Produkten zu entwickeln, die mit einfachen Provisionierungs-Tools kostengünstig, sicher und flexibel in eine Vielzahl von Lösungen integriert werden können.

ALE SIP Devices bietet globalen Geschäftspartnern Endanwenderprodukte zur Vereinfachung von Geschäftsverbindungen an jedem Ort mit hochwertiger Audioqualität und zuverlässiger Hard- und Software, die vor der Markteinführung strengen Tests unterzogen wurden.

Von der innovativen Entwicklung bis hin zur umweltfreundlichen Fertigung - ALE SIP Devices verwaltet jede Komponente und jeden Produktionsvorgang streng, um sicherzustellen, dass die Produkte den weltweiten Standards entsprechen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter: www.aledevice.com

