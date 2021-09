SL Green Realty Corp.

Eröffnung am 21. Oktober: Das Summit One Vanderbilt, das beeindruckendste Observatoriumserlebnis der Welt, startet heute den Ticketverkauf

Eine euphorisierende, multisensorische Erfahrung: Transcendence - Das erste Kapitel von Air Designed by KenzoDigital -- vorgestellt

Neues Video der Outdoor-Glasaufzüge im SUMMIT One Vanderbilt, die zum höchsten außenliegenden Aussichtspunkt in der Midtown hinauffahren

Besuchen Sie www.summitov.com, um Eintrittskarten zu kaufen und als eine/r der ersten das Experience SUMMIT One Vanderbilt zu erleben

SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG) startet heute den Ticketverkauf für das SUMMIT One Vanderbilt und enthüllt das erste Kapitel von Air, einem storybasierten, immersiven Erlebnis im SUMMIT One Vanderbilt, das von Kenzo Digital entworfen wurde. Transcendence mischt Transparenz und Reflexionsvermögen und schafft die Illusion eines grenzenlosen Raums, der die Welt in ein unendliches Universum ohne feste Form oder Grenze verwandelt. Jeder Moment in Transcendence bietet eine verlockende und einzigartige Erfahrung, die für den jeweiligen Moment einzigartig ist.

AIR

Air ist ein begehbares Kunstwerk, das eine Geschichte voller wörtlicher und figurativer Reflexionen erzählt. Mit jedem Schritt durch Air wird das, was die Besucher sehen, mit unglaublicher Komplexität und Größe neu angeordnet, so als gälten die Gesetze der Physik nicht. Der Besucher taucht ein in die Natur im Herzen Manhattans, ein wenig wie im Central Park, aber hoch oben am Himmel. Dank seiner einzigartigen Perspektive holt Air die äußere Umgebung in den Raum hinein und vergrößert sie bis ins Unendliche.

"Zusätzlich zu ihrer bemerkenswerten Materialität ist Air eine lebendige, atmende Einheit, die durch ihre multisensorische Verwendung von Klang, Beleuchtung und Produktionsdesign zum Ausdruck kommt. Es ist eine Geschichte, die sich mit jedem Raum weiterentwickelt und die Besucher tiefer und tiefer das Erlebnis hineinbegleitet, bis sie schließlich selbst Teil davon werden. Obwohl Air eine zutiefst persönliche Erfahrung ist, offenbart sie ein gemeinsames Bewusstsein und lädt Besucher jeden Alters dazu ein, sich am kollektiven Staunen zu beteiligen", erläutert Kenzo Digital, Künstler und CEO von Kenzo Digital Immersive. "Durch die grenzenlose Gegenüberstellung von Formen zwingt Air den Besucher dazu, im Hier und Jetzt zu leben: ruhig, bewusst und frei."

ASCENT, LEVITATION, APRÈS und die SUMMIT TERRACE

Die Aussichtsplattform am SUMMIT One Vanderbilt bietet viel mehr als nur spektakuläre Ausblicke. Neben Air bietet das SUMMIT One Vanderbilt spannende Erlebnisse, erstklassige Speisen und Getränke sowie eine Außenterrasse mit der höchsten städtischen Alpwiese in der westlichen Hemisphäre. Wer den Nervenkitzel sucht, hat zwei Optionen, um seinen Mut auf die Probe zu stellen. Die LEVITATION-Skyboxen des SUMMIT One Vanderbilt ermöglichen es den Gästen, aus der Gebäudehülle herauszutreten und auf transparentem Glas 1.063 Fuß (300 Meter) über der Madison Avenue das geschäftige Treiben der Stadt unter sich zu beobachten. Wem das noch nicht genügt, der steigt in den ASCENT des SUMMIT One Vanderbilt, einen Glasaufzug mit transparentem Glasboden, der die Gäste von der Terrasse an der Seite des Gebäudes auf über 1.200 Fuß (364 Meter) Höhe bringt, auf den höchsten Aussichtspunkt der Midtown Manhattan. Die letzten Stationen der Reise durch das SUMMIT One Vanderbilt sind das APRÈS und die SUMMIT TERRACE. APRÈS, das ist die himmelhohe Lounge und das Café des SUMMIT One Vanderbilt mit hausgemachten leichten Snacks und einem innovativen Cocktailprogramm von Danny Meyer's Union Square Events. Das Angebot des APRÈS können Sie in der von Snøhetta gestalteten nordischen Lounge und im Café oder auf der SUMMIT TERRACE genießen. Die SUMMIT TERRACE umschließt die Süd- und Westseite des One Vanderbilt und ist der perfekte Aussichtspunkt unter freiem Himmel. Genießen Sie die unglaubliche Aussicht von bis zu 80 Meilen und stoßen Sie auf Ihre Erfahrung im SUMMIT One Vanderbilt an.

"Die Aufregung rund um das SUMMIT One Vanderbilt war überwältigend. Jetzt, wo wir endlich einen Einblick in das beeindruckende, immersive Kunsterlebnis auf mehreren Ebenen und in mehreren Räumen, aus denen Air besteht, bieten können, wird klar, wie sehr sich dieses Reiseziel von allen anderen auf der Welt unterscheidet", betonte Marc Holliday, Vorsitzender und CEO von SL Green. "Wir können es kaum erwarten, New Yorker und Touristen in New York willkommen zu heißen, um dieses wirklich einzigartige Bauwerk direkt im Herzen Manhattans zu erleben, das mit dem Grand Central Terminal verbunden ist. Wer einmal im SUMMIT One Vanderbilt war, wird immer wieder kommen wollen."

Design : Das SUMMIT One Vanderbilt ist ein 65.000 Quadratmeter großer, vierstöckiger Unterhaltungskomplex, dessen Konzeption, Gestaltung und Entwicklung durch ein Team aus führenden Design- und Architekturexperten mehrere Jahre in Anspruch genommen hat. Snøhetta hat das Innere des SUMMIT One Vanderbilt als ein sinnliches urbanes Erlebnis entworfen, das die Besucher sozusagen in den Himmel hebt. "Das SUMMIT One Vanderbilt ist ein immersiver und sinnlicher Raum, der sich perfekt in das Stadtbild von New York einfügt. Mit seinen integrierten Kunst-, Ton- und Lichteffekten und dank des weiten Ausblicks von der Aussichtsplattform aus vermittelt unser innenarchitektonischer Ansatz den Besuchern ein Gefühl für die Größe der Stadt", erklärte Anne-Rachel Schiffman, Direktorin von Snøhetta.

Kulinarisches Angebot: Danny Meyer's Union Square Events bieten einzigartige kulinarische Erlebnisse im SUMMIT One Vanderbilt mit Bars im Innen- und Außenbereich, einer ganztägig geöffneten Lounge und einem Café sowie gehobenen Snackbars. Die Speisekarte wird kurz vor der Eröffnung enthüllt werden und verspricht Produkte, die überraschen und begeistern, sowie einzigartige Getränke, Cocktails und allseits beliebte Gerichte. "Unser Team ist stolz darauf, diesem spannenden neuen Ausflugsziel das gewisse Etwas zu verleihen und dem Wiederaufleben von New York City damit die Krone aufzusetzen", erklärte Danny Meyer, Gründer und CEO der Union Square Hospitality Group.

Gesundheit und Sicherheit: Sicherheit und Wohlbefinden haben, besonders in Zeiten von COVID-19, oberste Priorität in dem Gebäude, das in Übereinstimmung mit allen aktuellen Richtlinien und Vorgaben des Bundesstaates New York, New York City und der Centers for Disease Control and Prevention betrieben wird. Als weltweit führender Anbieter von Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen hat SL Green im One Vanderbilt umfassend in Nachhaltigkeitsmerkmale investiert, um sicherzustellen, dass der Wolkenkratzer einen der niedrigsten CO2-Fußabdrücke bei den Gebäuden seiner Größenordnung in New York City aufweist. Der Summit One Vanderbilt verfügt über modernste Desinfektion mithilfe von UV-C-Strahlung, MERV 16-Luftfiltration sowie 9-stufige HEPA-Filter für flüchtige organische Verbindungen (VOC), um höchste Luftqualität und reinste Oberflächen zu gewährleisten.

Vorschau und zusätzliche Informationen: Zunächst wird das SUMMIT One Vanderbilt von Donnerstag bis Sonntag geöffnet sein und der Eintritt kostet ab 39 USD für Erwachsene. Sonderpreise für die Einwohner von New York City sind auch nur online verfügbar. Weitere Informationen sowie Tickets für das SUMMIT One Vanderbilt für einen Besuch ab dem 21. Oktober finden Sie unter www.summitov.com. Folgen Sie SUMMIT One Vanderbilt auf Instagram und Facebook unter @summitov.

Bilder des SUMMIT One Vanderbilt finden Sie hier

Informationen zu SL Green

SL Green Realty Corp., ein S&P 500-Unternehmen und Manhattans größter Bürovermieter, ist ein vollständig integrierter Immobilieninvestment-Trust (REIT), der sich hauptsächlich auf den Erwerb, die Verwaltung und die Wertmaximierung von Gewerbeimmobilien in Manhattan konzentriert. Zum 30. Juni 2020 hielt SL Green Anteile an 96 Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 41 Millionen Quadratfuß. Dazu gehörten Eigentumsanteile an 28,7 Millionen Quadratfuß an Gebäuden in Manhattan und 11,2 Millionen Quadratfuß zur Sicherung von Schulden und Vorzugskapital.

Um in die Verteilerliste des Unternehmens aufgenommen zu werden oder um die neuesten Pressemitteilungen und andere Unternehmensinformationen zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.slgreen.com oder wenden Sie sich an die Investorenpflege unter (212) 594-2700.

Informationen zu Kenzo Digital

Wir sind ein immersives Storytelling-Studio, das emotional kraftvolle, bewusstseinsverändernde Parallelwelten im physischen oder virtuellen Raum schafft. Wir konfrontieren Elemente aus Kunst, Film, Theater und Architektur miteinander, um bahnbrechende Arbeiten zu produzieren, die ein sinnliches Erlebnis im Dienste der Erzählkunst schaffen. Wir wollen nicht nur unterhalten oder begeistern, sondern für ein ganz besonderes Erlebnis sorgen, das bleibende Erinnerungen schafft.

Informationen zu Snøhetta

Seit mehr als 30 Jahren entwirft Snøhetta die mit bemerkenswertesten öffentlichen und kulturellen Projekte der Welt. Der erfolgreiche Weg von Snøhetta begann 1989 mit dem Wettbewerbsbeitrag für die neue Bibliothek von Alexandria in Ägypten. Später folgten der Auftrag für die Norwegische Nationaloper und das Ballett in Oslo sowie der Pavillon im "National September 11 Memorial and Museum" im World Trade Center in New York City. Seit seiner Gründung hat das Architekturbüro seinen ursprünglichen disziplinenübergreifenden Ansatz beibehalten und integriert Architektur, Landschaft, Interieur, Produkt, Grafik, digitales Design und Kunst in seine Projekte. Die Kombination aus den verschiedenen Disziplinen bei Snøhetta ist eine wesentliche Triebkraft des Architekturbüros.

Informationen zu Union Square Events

Wir sind Teil der Danny Meyer's Union Square Hospitality Group, die neben Restaurants, Bars, Cafés und Fast-Casual-Restaurants auch große Veranstaltungsdienste von Union Square Events, Food-Service-Lösungen für öffentliche und private Einrichtungen, Branchenberatung, Bildungsprogramme und Partnerschaften umfasst. Union Square Events wurde 2005 als Hudson Yards Catering gegründet und ist ein führender Anbieter von kulinarischen und operativen Produkten in der Hotellerie, der mit einem vielfältigen Portfolio erstklassiger Kunden zusammenarbeitet. Wir produzieren einzigartige Catering-Events und unvergleichliche kulinarische Erlebnisse in einer Vielzahl von Veranstaltungsorten im Kultur-, Geschäfts, Unterhaltungs- und privaten Bereich in ganz New York City und Umgebung.

