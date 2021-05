TS Imagine

Ex-Direktor für Aktienhandel der Deutschen Bank wechselt zu TS Imagine

London und New York und Hongkong und Singapur (ots/PRNewswire)

TS Imagine, eine dynamische End-to-End-Handels- und Portfoliomanagement-Softwareplattform, die die Investment-Management-Branche mit einem Netzwerk von Brokern, Banken und Börsen verbindet, hat den ehemaligen Geschäftsführer für Aktienhandel der Deutschen Bank, Andrew Morgan, zum neuen Präsidenten und Chief Revenue Officer (CRO) ernannt.

Andrew ist ein strategischer Denker mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Markteinführung innovativer Produkte und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Führungserfahrung bei der Leitung verschiedener globaler Teams. Sein Fokus wird darauf liegen, das Wachstum der cloudbasierten SaaS-Softwareplattform von TS Imagine in der globalen Finanzdienstleistungsbranche zu beschleunigen.

"TS Imagine ist perfekt positioniert, um Kunden bei der Anpassung an die sich verändernden Marktstrukturen zu unterstützen", so Morgan. "In diesem immer komplexer werdenden Umfeld ermöglicht unser SaaS-Angebot den Marktteilnehmern, sich den neuen Herausforderungen und Möglichkeiten zu stellen, einschließlich der Notwendigkeit eines effizienten Multi-Asset-Trade-Lifecycle-Managements, kombiniert mit Echtzeit-Risikoanalysen."

Rob Flatley, der nach der Übernahme durch Francisco Partners kürzlich zum neuen CEO von TS Imagine ernannt wurde, fügte hinzu: "Einen der führenden Praktiker der Branche an Bord zu haben, ist ein Beweis für die Vision, die wir für die kombinierte Kraft von TradingScreen und Imagine Software haben. Andrew hat in seinen früheren Funktionen täglich globale Handels- und Finanzierungsaktivitäten in Milliardenhöhe verwaltet und kennt daher die einzigartige Kopplung von Trade Flow Management und Finanzkontrolle bei TS Imagine aus erster Hand. Er wird ein integraler Bestandteil unserer Vision sein, branchenführende Produkte sowohl für die Buy- als auch für die Sell-Side zu liefern."

