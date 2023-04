Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine Lübke Stiftung

NRW-Staatssekretär Heidmeier zeichnet 100. Unternehmen mit der "Charta Vereinbarkeit von Beruf & Pflege" aus

Was, wenn bei Mitarbeitenden ein Pflegefall in der Familie auftritt? Und das in der aktuellen Fachkräftesituation? Rund 86% der pflegebedürftigen Menschen werden von Angehörigen versorgt. Diese sind in vielen Fällen berufstätig. Hier setzt das Landesprogramm "Vereinbarkeit von Beruf & Pflege NRW" an. Dabei geht es auch um das Sichern und Gewinnen von Fachkräften.

Staatssekretär Matthias Heidmeier, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW, überreichte die Charta "Vereinbarkeit von Beruf & Pflege" an den Kölner Betrieb Elektro Ernst, das 100. Unternehmen, das am Landesprogramm teilnimmt. "Dass sich Erwerbstätigkeit und Pflege von Angehörigen miteinander in Einklang bringen lassen, ist in unserer alternden Gesellschaft und auch vor dem Hintergrund des Arbeits- und Fachkräftemangels von großer Bedeutung", betonte er. Auch der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Köln, Garrelt Duin, gratulierte: "Die Fachkräfte zu bekommen ist das eine, sie zu halten das andere."

Nicht nur große Firmen und Organisationen, auch Handwerksbetriebe sichern Fachkräfte mit Hilfe des Programms. Geschäftsführer Henning Ernst erklärte: "In einem kleinen Betrieb sind wir wie eine Familie, und jede Fachkraft ist wertvoll." Gerade Betriebe ohne Personalabteilung profitieren vom Landesprogramm und werden vom Servicezentrum Pflegevereinbarkeit beim KDA unterstützt. So lassen sich z. B. auf einer digitalen Plattform schnell Informationen und regionale Entlastungsangebote finden, Mitarbeitende werden zu Pflege-Guides qualifiziert. Dies wird von der AOK Rheinland/Hamburg und der AOK NordWest finanziert.

Im März 2022 gab Minister Karl-Josef Laumann (CDU) den Startschuss zum Landesprogramm, das zur Hälfte vom Ministerium und zur Hälfte von den Landesverbänden der Pflegekassensowie dem Verband der Privaten Krankenversicherung finanziert wird.

Weitere Informationen zum Landesprogramm finden Sie hier: www.berufundpflege-nrw.de

