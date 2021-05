AFC Ajax

Ajax Amsterdam lässt Meisterschale umschmelzen für Fans

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Alle Dauerkarteninhaber erhalten "ein Stückchen Ajax"

Nach einer ungewöhnlichen Fußballsaison ohne Zuschauer in den Stadien entschließt sich Ajax Amsterdam, die gewonnene Meisterschale einschmelzen und für seine Fans umarbeiten zu lassen. Aus der Schale wurden gut 42.000 kleine Meisterschaftssterne angefertigt. Jeder Dauerkarteninhaber erhält ab heute seinen Anteil an der Meisterschale, oder besser gesagt "A Piece of Ajax", wie der Fußballverein es nennt. Auf diese Weise teilt Ajax seinen 35. Meistertitel und die Meisterschale im wahrsten Sinne des Wortes mit seinen Fans.

Vorstandsvorsitzender Edwin van der Saar: "Wir mussten diese Saison größtenteils ohne unsere Fans spielen. Zumindest ohne Zuschauer auf der Tribüne. Dennoch war der treue Support unserer Anhänger bei jedem Spiel spürbar. Auf dem Weg zum Stadion, in den sozialen Medien und in persönlichen Kontakten. Mit 'This title is for you' hatten wir den Meistertitel ja bereits unseren Fans gewidmet, das Aufteilen der Schale ist jetzt der ultimative Beweis dafür. Wir lassen unsere Fans nach einem turbulenten Jahr jetzt buchstäblich am Meistertitel teilhaben."

Auch für die Spieler war es eine merkwürdige Erfahrung, ohne Fans spielen zu müssen. Ajax-Kapitän Dusan Tadic: "In einem leeren Stadion spielen zu müssen, ist ganz etwas anderes als in einer emotionsgeladenen Johan-Cruyff-Arena. Wir haben unsere Fans in der vergangenen Saison hier in Amsterdam und bei allen Auswärtsspielen wirklich vermisst. Deshalb möchten wir diesen Titel unseren Fans widmen und können es kaum erwarten, wieder für sie spielen zu dürfen."

Ajax spielte in dieser Saison 30 der 34 Eredivisie-Begegnungen vor leeren Tribünen. Die Amsterdamer gewannen dabei sowohl den KNVB-Pokal als auch den Meistertitel.

Alle Dauerkarteninhaber erhalten einen 3,45 Gramm schweren Stern, wovon 0,06 Gramm von der Meisterschale stammen.

Photo description: - Ajax melts trophy for fans - Ajax captain Dusan Tadic with one of the 42.000 champion stars

Original-Content von: AFC Ajax, übermittelt durch news aktuell