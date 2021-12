Seeking.com

MBA, ONS, DTF: Wie diese Codes das Online-Dating verbessern

"Und? Was suchst du hier?" - die meisten Nutzer von Online-Dating-Plattformen werden diese Frage schon einmal von ihrem potenziellen Flirt-Partner gehört haben. Denn was den meisten Singles beim Kennenlernen fehlt, online sowie offline, ist Ehrlichkeit mit sich und anderen. Nur wer genau weiß, was er oder sie von einer Beziehung erwartet, und dies auch offen an sein Gegenüber kommuniziert, kann Enttäuschungen umgehen. Genau hier setzt der Dating-Anbieter Seeking.com an und unterscheidet sich in diesem Punkt von vielen anderen großen Apps: Die Singles geben schon zu Beginn auf ihrem Profil an, was sie sich von ihrem Partner oder ihrer Partnerin wünschen und was sie im Gegenzug einbringen möchten.

Für mehr Transparenz sorgen zusätzliche Abkürzungen, die inzwischen nicht nur auf Seeking.com, sondern auch auf allen gängigen Dating-Plattformen genutzt werden. Einige davon mögen zwar auf den ersten Blick etwas fordernd und unromantisch wirken, doch letztendlich helfen sie bei der Suche nach Gleichgesinnten und ersparen Frustration. Bestenfalls helfen die Dating-Codes noch vor der ersten Nachricht dabei zu entscheiden, ob man zusammenpassen. Natürlich ist es dafür entscheidend, dass man die Abkürzungen auch entschlüsseln kann:

So werden die Dating-Codes richtig gelesen

MBA = Married but Available

Hier darf sich keine Hoffnung auf etwas Ernstes gemacht werden: Diese Person sucht bloß ein wenig Spaß neben dem Eheleben.

ONS = One-Night-Stand

Hier kann sich darauf eingestellt werden, den Single ein erstes und letztes Mal gesehen zu haben, denn es wird nach einem unverbindlichen Sex-Date gesucht.

Netflix and Chill = Synonym für Sex

Hat man sich gemeinsam für einen Film entschieden, kommt es meist schon während des Vorspanns zum Sex.

AB = Absoluter Beginner

Diese Abkürzung lässt Interpretationsspielraum. Entweder das Mitglied ist ein Anfänger in sexueller Hinsicht oder in Bezug auf das Online-Dating.

DTF = Down to F*ck

Wer bei seiner Suche diese Abkürzung liest, kann sich sicher sein: Mit dieser Person trifft man sich nicht zum Kaffeeklatsch.

ASL = Age, Sex, Location

Da möchte jemand keine Zeit mit zähem Smalltalk verschwenden. Wer diese Abkürzung geschickt bekommt, soll Auskunft über Alter, Geschlecht und aktuellem Standort geben.

HoH = Head of Household

Wer keine Lust auf Haushalt hat, ist hier genau richtig. Bei dieser Abkürzung hat man es nämlich mit einer echten Hausfrau oder einem leidenschaftlichen Hausmann zu tun.

KiWu = Kinderwunsch

KiWu steht für Kinderwunsch und lässt keinen Interpretationsspielraum. Hinter diesem Profil sitzt jemand mit ernsten Absichten und der bereit ist, die Familienplanung zu starten.

LZB = Langzeitbeziehung

Aufpassen und genau lesen: Entweder sucht derjenige eine Langzeitbeziehung, oder er steckt noch mittendrin...

BBW = Big Beautiful Woman

Diese Abkürzung gibt Auskunft darüber, dass jemand eher kurvig gebaut ist - oder nach genau diesem Schönheitsideal sucht.

