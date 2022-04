Whatfix

Whatfix erwirbt Leap.is, um mobile Möglichkeiten zu erweitern

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Außerdem wird das Web- und Desktop-Angebot durch neue Funktionen erweitert.

Whatfix, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der digitalen Adoptionsplattformen (DAP), gab heute die Übernahme von Leap.is (vormals Jiny.io) bekannt, einer mobilen Onboarding- und Assistenzplattform, die den Wert von digitalen Adoptionsplattformen auf mobile Anwendungen überträgt. Für Whatfix ist dies die erste Akquisition mit Schwerpunkt auf mobilen DAP-Produkten und die bisher größte M&A-Transaktion des Unternehmens.

Details zur mobilen Erweiterung

Die Übernahme wird die Plattform des Unternehmens durch die Erweiterung der mobilen Fähigkeiten von Whatfix erweitern. Das Toolset von Leap lässt sich nahtlos in die bestehenden Anwendungen von Whatfix integrieren, indem es den mobilen Anwendungen Anleitungen hinzufügt, um die Aktivierungen und die Akzeptanz zu verbessern, die Zeit bis zur Auslieferung für Onboarding-Erfahrungen zu verkürzen und die Anpassung der Benutzererfahrungen insgesamt zu verbessern.

„Die Verlagerung auf mobile Endgeräte ist eine der wichtigsten Geschäftsdynamiken der letzten Jahre, vor allem im Zuge der Ausweitung der Telearbeit", so Khadim Batti, CEO und Mitbegründer von Whatfix. „Wir freuen uns darauf, mit dem Leap-Team unsere mobilen Fähigkeiten zu erweitern und unseren Fokus auf dieses absolut wichtige Segment zu verstärken."

Diese Übernahme folgt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr für Whatfix, in dem das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 76 % im Vergleich zum Vorjahr, einen Anstieg der Einnahmen aus neuen Geschäften um 85 % und einen Anstieg der Einnahmen aus bestehenden Geschäften um 250 % erzielte. Zu den weiteren Meilensteinen zählen der Abschluss neuer Partnerschaften und Unternehmenskunden, die Anerkennung durch führende Analystenfirmen und die Auszeichnung mit mehreren Branchenpreisen, darunter der Deloitte Technology Fast 500.

„Whatfix ist die branchenführende Digital Adoption Platform (DAP), und wir sind begeistert, dass wir uns mit Whatfix zusammentun können, um dessen DAP-Führerschaft auf den mobilen Bereich auszuweiten", so Kushargra Sinha, CEO und Mitbegründer von Leap. „Unser gemeinsames Ziel war es schon immer, die Benutzerakzeptanz von Softwareprodukten zu beschleunigen, und das mobile Angebot von Leap passt perfekt zu den Browser- und Desktop-Angeboten von Whatfix. Der Beitritt zu Whatfix ist ein natürlicher Schritt auf unserem Weg

Desktop- und Web-Erweiterungen

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktinnovation hat Whatfix auch Whatfix Studioauf den Markt gebracht, eine noch intuitivere und leistungsfähigere Version des aktuellen Content-Editors. Studio basiert auf einer Low-Code-Plattform, die es den Autoren von Inhalten ermöglicht, die Möglichkeiten des Programms mit geringen oder gar keinen technischen Kenntnissen voll auszuschöpfen. Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche ermöglicht es Entwicklern, nahtlos maßgeschneiderte End-to-End-Journeys für Endbenutzer zu entwerfen. Whatfix Studio verkürzt die Zeit für die Erstellung von Inhalten, verbessert die Qualität von Inhalten und Erlebnissen und trägt dazu bei, das Engagement der Benutzer in den Anwendungen, in denen es eingesetzt wird, zu erhöhen.

Whatfix führt außerdem eine umfassende Überarbeitung seines Desktop-Angebots ein. Ziel ist es, die Anwendung skalierbarer und stabiler zu machen, gleichzeitig aber auch die Grundlage für robuste neue Funktionen zu schaffen und die Desktop-Funktionen von Whatfix an die Web-Erfahrung anzupassen. Mit dieser Überarbeitung erweitert Whatfix sein DAP-Angebot auf alle Anwendungen, die unter Windows 10 laufen, und bietet sofortige Unterstützung für beliebte ERP-Anwendungen wie SAP ERP und Kollaborationsanwendungen wie Microsoft Teams.

Außerdem führt Whatfix den Whatfix Hub ein. Damit können Unternehmen ihren Nutzern direkt vom Desktop aus eine Anleitung für alle Web- und Desktop-Anwendungen bieten, für die Whatfix aktiviert ist. Kunden können Hub auch nutzen, um das Onboarding-Erlebnis ihrer Mitarbeiter zu verbessern und das kontinuierliche Engagement durch gezielte Kommunikation direkt auf dem Desktop des Mitarbeiters zu fördern.

Für weitere Informationen über Whatfix besuchen Sie bitte whatfix.com.

Informationen zu Whatfix

Whatfix ermöglicht es jedem, überall, skalierbaren Erfolg mit der Technologie zu haben, die er täglich nutzt, um mehr Wissen zu erlangen, seine Fähigkeiten zu erweitern und die Produktivität für sich und sein Unternehmen zu steigern. Die Digital Adoption Platform (DAP) von Whatfix lässt sich nahtlos in Anwendungen integrieren, um die Benutzer mit kontextbezogenen Informationen und Anleitungen zu versorgen und so die individuellen Fähigkeiten und die kollektive Produktivität sofort zu steigern. Die Organisation hat weltweit sechs Niederlassungen in den USA, Indien, Großbritannien, Deutschland und Australien und arbeitet mit Fortune-500-Unternehmen in aller Welt zusammen. Whatfix hat bis heute 140 Millionen US-Dollar aufgebracht und wird von namhaften Investoren wie Softbank Vision Fund 2, Sequoia Capital India und Cisco Investments unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Whatfix website.

Original-Content von: Whatfix, übermittelt durch news aktuell