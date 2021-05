Whatfix

Stärkung von Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation: Whatfix gibt Zusammenarbeit mit C-Clear Partners bekannt

Führende Digital Adoption-Plattform stärkt Präsenz in Europa durch die Ausweitung der digitalen Adoptionsangebote in Europa auf die Benelux-Staaten

Whatfix, ein führender Anbieter von Digital Adoption Solutions ("DAS"), hat heute bekannt gegeben, eine strategische Partnerschaft mit C-Clear Partners eingegangen zu sein. Ziel ist es, Unternehmen in den Benelux-Staaten dabei zu helfen, ihre Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen, indem sie bei der Einführung von CRM-Plattformen wie Salesforce und Microsoft Dynamics unterstützt werden. C-Clear Partners unterstützt Unternehmen bei der Gestaltung, Erstellung und Verwaltung ihrer Kundenstrategie. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, die CRM-Geschäftsanforderungen und -ziele der Kunden herauszuarbeiten und diese in Prozesse umzusetzen, die leicht zu verstehen sind, zusätzlichen Wert schaffen und hocheffizient sind. C-Clear Partners hat seinen Sitz in Belgien. Diese Partnerschaft soll den Kunden von C-Clear Partners im pharmazeutischen, verarbeitenden und öffentlichen Sektor dabei helfen, die Bedingungen für ihre Mitarbeiter zu verbessern, ihren Support- und Schulungsaufwand zu reduzieren und die Rendite ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Im Prozess der Anpassung der Unternehmen an die nachhaltigen Auswirkungen von COVID-19 hat die digitale Transformation nach wie vor oberste Priorität und wird weiterhin an die "neue Normalität der Arbeit" angepasst. Die weltweiten IT-Ausgaben dürften allein in diesem Jahr auf 3,9 Billionen USD ansteigen. Das ist ein Anstieg um 6,2 Prozent seit 2020. Diejenigen, die viel Geld in die Implementierung neuer Unternehmenssoftware investieren und sofortige Ergebnisse erwarten, stoßen aufgrund unzureichender Benutzerakzeptanz, hoher Schulungskosten und einer großen Anzahl an Supportanfragen häufig auf eine unzureichende Akzeptanz der digitalen Technologien. Dank der kontextbezogenen, interaktiven und anwendungsinternen Anleitung von Whatfix in Echtzeit kann C-Clear Partners seinen Kunden jetzt dabei helfen, das gewünschte Ergebnis zu erzielen, indem sie den Support- und Schulungsaufwand deutlich reduzieren, die Vertriebsproduktivität verbessern und die Zeit zur Einführung neu implementierter CRM-Tools wie beispielsweise Salesforce reduzieren.

"Die Einführung neuer Unternehmenssoftware durch die Nutzer und die Rechtfertigung von Technologieausgaben gehören aktuell zu den schwierigsten Aspekten für Unternehmen", erklärte Khadim Batti, CEO und Mitbegründer von Whatfix. "Wir freuen uns, unsere Angebote zur digitalen Einführung auf dem europäischen Markt auszudehnen, indem wir mit C-Clear Partners in den Benelux-Staaten zusammenarbeiten und dessen Kunden dabei helfen, ihre CRM-Tools schnell einzusetzen und das Beste aus ihren Investitionen in neue Technologien herauszuholen. Unsere Partnerschaft mit C-Clear Partners macht auch die Notwendigkeit von Lösungen wie unserer auf globaler Ebene deutlich, zumal sich die "neue Normalität" der Arbeit stetig weiterentwickelt."

"Eine Konzeption, die auf eine herausragende Benutzererfahrung ausgelegt ist, ist der beste Weg, das Vertrauen und die Loyalität der Nutzer zu gewinnen. Dank unserer Partnerschaft mit Whatfix stellt unsere kombinierte Lösung jetzt sicher, dass unsere Kunden die Vorteile leistungsstarker Plattformen wie Salesforce und Microsoft Dynamics noch schneller nutzen können, auch auf lange Sicht", erklärte Kasim El Bastani, Partner bei C-Clear Partners.

Weitere Informationen zu Whatfix und seiner Digital Adoption Solutions-Plattform finden Sie unter https://www.whatfix.com/.

Informationen zu C-Clear Partners

C-Clear Partners hat seinen Sitz in Mortsel, Belgien, und hat sich auf die Verbesserung der Kundenbindungsprozesse spezialisiert. Die Methode basiert auf vier Säulen: Die Gestaltung Ihrer Kundenstrategie und ihre Umsetzung mittels eines Aktionsplans, der auf Ihren Geschäftszielen basiert. Die Erstellung kundenorientierter Prozesse und die Konzeption hochmoderner Kundenplattformen. Die Verwaltung und Verbesserung Ihrer Prozesse, sobald die Plattformen live sind. Zudem verfügen wir über ein engagiertes Team von erfahrenen Beratern, die unsere Kunden bei großen CRM-Implementierungen unterstützen können.

Informationen zu Whatfix

Whatfix ist eine Lösung zur Umstellung auf digitale Technologien (Digital Adoption Solution, "DAS"), die Anwendungstraining, Lernen und Support-Inhalte neu erfindet, indem sie kontextbezogene, interaktive, Echtzeit- und autonome Benutzeranleitungen bereitstellt, die zusätzliche Akzeptanz und Produktivitätssteigerungen bewirken. Whatfix steigert nachweislich die Produktivität der Mitarbeiter um 35 %, reduziert die Schulungszeit und -kosten um 60 % und die Anzahl der Fragen von Mitarbeitern um 50 % und erhöht die Genauigkeit der Anwendungsdaten um 20 %. Whatfix hat Niederlassungen in San Jose, San Francisco, London, Melbourne, Sydney und Bengaluru.

