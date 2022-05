Knight-Hennessy Scholars

Knight-Hennessy Scholars gibt neue Stipendiaten in seiner fünften Kohorte bekannt, die 27 Länder und 35 Graduiertenstudiengänge in Stanford repräsentieren

Knight-Hennessy Scholars kündigt 70 neue Stipendiaten an, darunter erstmals Stipendiaten aus Belgien, Jamaika, Japan, Libyen, Peru, Saudi-Arabien, Serbien, Südafrika, Tansania, Nordmazedonien und Vietnam.

Das Knight-Hennessy-Stipendiatenprogramm (https://kh.stanford.edu/) an der Stanford-Universität hat seine Kohorte von 70 neuen Stipendiaten für das Jahr 2022 bekannt gegeben, darunter Studierende aus 27 Ländern, die Abschlüsse in 35 Graduiertenprogrammen in allen sieben Graduiertenschulen von Stanford anstreben. Die Profile der Knight-Hennessy-Stipendiaten 2022 finden Sie hier (https://http://kh.stanford.edu/scholars) und eine zusammenfassende Statistik finden Sie hier (PDF).

Knight-Hennessy Scholars fördert und unterstützt eine multidisziplinäre und multikulturelle Gemeinschaft von Hochschulabgängern aus der gesamten Stanford-Universität und bietet ansprechende Erfahrungen, die die Absolventen darauf vorbereiten, visionäre, mutige und kooperative Führungskräfte zu werden, die sich den komplexen Herausforderungen auf der Welt stellen. Die Knight-Hennessy-Stipendiaten nehmen am King Global Leadership-Programm teil und erhalten bis zu drei Jahre lang finanzielle Unterstützung, um ein Graduiertenprogramm an einer der sieben Graduiertenschulen von Stanford zu absolvieren.

„Während wir mit vielen Herausforderungen wie der Pandemie, Rassismus, dem Klimawandel und anhaltenden Konflikten konfrontiert sind, geben mir die Errungenschaften, das Engagement und das Versprechen dieser neuen Stipendiaten Hoffnung auf eine bessere Zukunft", so John L. Hennessy, emeritierter Präsident und Shriram Family Director von Knight-Hennessy Scholars.

Knight-Hennessy Scholars fördert aufstrebende Führungskräfte, die eine starke multidisziplinäre und multikulturelle Perspektive, ein Engagement für das Gemeinwohl und die Werkzeuge haben, die benötigt werden, um sinnvolle Veränderungen voranzutreiben. Das King Global Leadership-Programm ist ein zentraler Bestandteil der Knight-Hennessy Scholars-Erfahrung und bietet eine breite Palette an Workshops, Vorträgen, Projekten und Erfahrungen, die die Graduiertenausbildung der Wissenschaftler ergänzen und ihnen helfen, ihre Leadership-Ziele zu erreichen.

Knight-Hennessy Scholars hat keine Quoten oder Einschränkungen bezüglich der Region, der Hochschule oder der Universität, dem Studienfach oder dem Berufswunsch. Die neuen Stipendiaten des Jahres 2022 sind zu 50 % weiblich gelesen und 46 % sind keine US-Staatsbürger. 63 % Prozent der US-Stipendiaten bezeichnen sich als Person of Color, und 13 % haben beim US-Militär gedient. Die Stipendiaten haben Bachelor-Abschlüsse von 13 internationalen und 29 US-Hochschulen. 17 % waren die ersten in ihrer Familie, die eine Hochschule besucht haben.

Die erste Kohorte hat sich 2018 eingeschrieben, und die fünfte Kohorte bringt die Gesamtzahl der Stipendiaten bis heute auf 339. Die Stipendiaten werden auf Grundlage ihrer unabhängigen Denkweise, ihres zielgerichteten Führungsstils und ihrer auf die Gesellschaft ausgerichteten Mentalität ausgewählt. „Es ist eine Freude, mit den Stipendiaten aus der ganzen Welt und der Universität zusammenzuarbeiten. Sie bauen eine Gemeinschaft auf, die sich dem Gemeinwohl verschrieben hat", so Tina Seelig, Executive Director von Knight-Hennessy Scholars.

Bewerbungen für die 2023-Kohorte der Knight-Hennessy Scholars werden von Juli bis Oktober 2022 angenommen. Das Programm bietet Online-Informationsveranstaltungen an, in den die Community, das Programm zur Entwicklung von Führungskräften und das Aufnahmeverfahren erklärt werden.

Informationen zu Knight-Hennessy Scholars 2016 wurde Knight-Hennessy Scholars nach Phil Knight, MBA von '62, Philanthrop und Mitbegründer von Nike Inc., und nach John Hennessy, dem Vorsitzenden von Alphabet Inc. und dem Präsidenten der Stanford-Universität (2000 bis 2016) benannt. Knight-Hennessy Scholars ist das größte voll dotierte Absolventen-Stipendienprogramm der Welt.

