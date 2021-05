CoinGate

CoinGate gewinnt die Auszeichnung "Most Innovative Cryptocurrency Payment Gateway in Europe 2021".

Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire)

Der in Litauen ansässige Kryptowährungs-Zahlungsabwickler CoinGate hat den Global Brands Award 2021 für das Innovativste Kryptowährungs-Zahlungsgateway in Europa gewonnen. In diesem Jahr führte das Global Brands Magazine die FinTech Awards durch, deren Ziel es war, die Bedeutung außergewöhnlicher Serviceleistungen verschiedener Fintech-Unternehmen zu identifizieren und anzuerkennen und die besten zu belohnen. Ein externes Forschungsteam wurde gebildet, um mehrere Nominierte in der Kategorie Kryptowährungs-Zahlungsgateway zu bewerten, aus der CoinGate als Sieger hervorgegangen ist.

Dmitrijus Borisenka, CEO von CoinGate, kommentierte den Gewinn des Preises:

"Die letzten 7 Jahre waren ein holpriger Weg für die Branche. Es ist noch eine sehr frühe Phase für die Annahme, dennoch CoinGate verdient eine starke Position in der Spitze des E-Commerce: jeden Tag wird Tausenden von Unternehmen geholfen, Risiken im Zusammenhang mit Bitcoin und Altcoins zu akzeptieren und zu mildern. Diese Tatsache allein ist die beste Motivation, mit dem weiterzumachen, was wir am besten können und diese Auszeichnung wird eine gute Erinnerung sein."

Im letzten Jahr hat CoinGate erfolgreich seine 1.000.000ste Händlerbestellung abgewickelt, neue Zahlungserfassungsoptionen wie einmalige und wiederkehrende Abrechnungen eingeführt, den Verifizierungsprozess sowohl für Nutzer als auch für Händler vereinfacht und sein Händlerverzeichnis gestartet, einen Ort, an dem Händler ihre Produkte und Dienstleistungen den Menschen präsentieren können, die ihre Kryptowährungen ausgeben wollen. Außerdem war CoinGate das erste Unternehmen weltweit, das die Lightning Network-Zahlungsinfrastruktur für Händler anbot und zu den ersten gehörte, die Bitcoins Segregated Witness (SegWit) Upgrade annahmen. Allein durch diese Technologien kann Bitcoin effizienter skaliert werden, während es gleichzeitig möglich ist, Gelder schneller und mit geringeren Gebühren zu erhalten.

Darüber hinaus bietet CoinGate Händlern die Möglichkeit, verschiedene Tools wie E-Commerce-Plugins, flexible API, E-Mail-Abrechnungen, Zahlungsbuttons und mehr zu nutzen. Dies ermöglicht es Unternehmen, Zahlungen in Kryptowährungen einfach zu akzeptieren und gleichzeitig mehr Anpassungsmöglichkeiten, Flexibilität und Diversifizierung bei den Zahlungserfassungsmethoden zu bieten. Darüber hinaus unterstützt CoinGate mehr als 50 Kryptowährungen und ist für Händler in mehr als 100 Ländern weltweit verfügbar.

Informationen zu CoinGate:

CoinGate ist ein 2014 gegründetes litauisches Fintech-Unternehmen, das vor allem Zahlungslösungen für Unternehmen entwickelt, die Bitcoin und andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel an der Kasse integrieren wollen.

Neben der Zahlungsabwicklung bietet CoinGate noch weitere Dienstleistungen an, wie z.B. brokerage-ähnlichen Handel, einen großen Bestand an Geschenkkarten, die für Krypto verkauft werden und ein Empfehlungsprogramm.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1503778/CoinGate.jpg

Original-Content von: CoinGate, übermittelt durch news aktuell