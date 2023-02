Praxis Tech Ltd.

Praxis Tech kündigt neues Vertretung mit Sitz im Herzen von Dubai an

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

Praxis Tech Ltd, Betreiber einer führenden Plattform für die Orchestrierung von Zahlungen, gaben die Eröffnung ihrer neuen Vertretung, Praxis Technology LLC, im Herzen der Business Bay von Dubai bekannt.

Als Anbieter von Software für den Zahlungsverkehr ist Praxis Tech in den letzten Jahren exponentiell gewachsen und bietet Händlern mit seiner Integration Zugang zu über 525 PSPs und über 1000 APM-Lösungen. Die neue Vertretung des Unternehmens ist einfach der nächste Schritt hin zu einem wachsenden globalen Kundenstamm.

Die intelligente Zahlungsorchestrierung von Praxis Tech ermöglicht Händlern volle Freiheit und Kontrolle über ihre Zahlungen. Als das Wachstum des Unternehmens an Fahrt gewann, war der Bedarf an einer Niederlassung in der schnell wachsenden Technologiemetropole Dubai zu groß, um ihn zu ignorieren.

Die Expansion bietet sowohl Praxis als auch seinen Kunden neue Möglichkeiten: Unterstützung für Händler rund um die Uhr, Zugang zu einem außergewöhnlichen Talent-Pool und weitere Expansion seiner Präsenz im Nahen Osten und Asien.

Die neue Niederlassung befindet sich mitten in Dubais pulsierendem Geschäftsviertel und besteht aus einem Team erfahrener Fachleute, die sich der Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen für Kunden verschrieben haben. Das Unternehmen freut sich auf eine enge Zusammenarbeit mit der florierenden lokalen Geschäftswelt und darauf, zum Wachstum und zur Entwicklung der Region beizutragen.

Durch die kontinuierliche Erweiterung seines Produktangebots und seiner Geschäftstätigkeiten erweitert Praxis seine globale Reichweite und bietet seinen Kunden einen Rund-um-die-Uhr-Support. Das neue Büro ist ein bedeutender Schritt hin zu einem effizienteren Service, sowohl für die Kunden von Praxis als auch für die Endverbraucher.

Amit Klatchko, Mitbegründer von Praxis, erklärte: „Wir haben in den letzten Jahren einen überwältigenden Zuwachs an Händlern erlebt, die sich bei uns angemeldet haben. Dies hat uns natürlich dazu veranlasst, ein neues Büro in Dubai zu eröffnen, um den Service, den wir anbieten können, zu verbessern."

Er erklärte weiter: „Wir hoffen, dass wir dadurch die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden im Nahen Osten und Asien noch effizienter erfüllen und ihnen gleichzeitig das höchste Serviceniveau bieten können. Es gibt uns auch die Möglichkeit, dank der großen regionalen Akteure, die sich für eine friedliche Koexistenz einsetzen, Brücken zu unseren Nachbarn zu bauen. Praxis freut sich darauf, diese Chance zu nutzen und daran teilzuhaben."

Praxis Tech Ltd ist ein Softwareunternehmen für Zahlungstechnologie, das Unternehmen bei der Vereinfachung ihrer globalen Expansion und der Optimierung ihrer Zahlungsinfrastruktur unterstützt. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen und hat sich zu einer führenden Plattform für die Zahlungsabwicklung für Händler entwickelt, die ihr Geschäft ausbauen, in neue globale Märkte expandieren und verschiedene Zahlungslösungen integrieren möchten.

Original-Content von: Praxis Tech Ltd., übermittelt durch news aktuell