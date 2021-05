Med7

Med7 LLC, geben den Abschluss einer Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie mit Hempzorb81TM Vollspektrum-Hanföl bei Patienten mit Diabetes Typ II bekannt

Bluffdale, Utah (ots/PRNewswire)

Med7, LLC (www.Med7cbd.com) und HempCo, Inc. geben den Abschluss einer klinischen Studie am Menschen bei Patienten mit Typ-II-Diabetes unter Verwendung der Purzorb®-Technologie bekannt, die jetzt als Hempzorb81TM geschützt ist. "Diese Studie wird unseren Kunden und Anbietern evidenzbasierte Produkte zur Verfügung stellen, die es bisher auf dem Markt für Industriehanf und CBD nicht gab", sagte Matt Smith, CEO von Med7. Diese Studie wurde mit Unterstützung der National Institutes of Health (NIH) im Rahmen ihres Small Business Grant Programms durchgeführt.

In dieser placebokontrollierten Studie an 150 Patienten mit Typ-II-Diabetes zeigte Hempzorb81TM eine signifikante Wirkung auf die Senkung des A1c-Wertes mit einem durchschnittlichen Abfall von 1,2 Punkten gegenüber Placebo über sechs Monate. Patienten, die Hempzorb81TM einnahmen, verloren außerdem durchschnittlich 14 Pfund und reduzierten ihren Körperumfang um 10 cm (4") im Vergleich zum Placebo (www.hempzorb81.org).

Cannabidiol (CBD) allein oder in Kombination mit anderen Cannabinoiden hat in großen placebokontrollierten Studien nie eine nachgewiesene klinische Wirkung beim Glukosemanagement gezeigt. "Ein natürlich vorkommender Ganzpflanzenextrakt mit mehreren Cannabinoiden und anderen natürlichen Komponenten kann starke Entourage-Effekte auf Cannabinoid-Rezeptoren haben, wenn sie effektiv in den Blutkreislauf gelangen können", so Paul Murray, CEO von HempCo. "Diese Studien sollten Verbrauchern und Anbietern das Vertrauen geben, dass es CBD-haltige Hanfprodukte gibt, die durch klinische Studien am Menschen abgesichert sind."

Med7 wurde auch von den NIH mit zwei weiteren Studien unterstützt: Die Wirkung von Hempzorb81TM bei Schlafzyklen und bei Patienten mit COVID-19. "Die Studie an COVID-19-Patienten war ein Glücksfall für unsere Diabetes-Studie und die Pandemie. In den ersten Monaten dieser klinischen Studie hat COVID-19 die Studiengruppe schwer getroffen", sagt Smith. "Keiner der Studienteilnehmer mit COVID-19 brach die Studie ab oder wurde ins Krankenhaus eingeliefert, so dass wir diese Patienten genauer untersuchen konnten. Wir werten diese Ergebnisse gerade aus und hoffen, sie bald veröffentlichen zu können."

Informationen zu Med7

Med7® ist ein technologiegetriebenes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, das Vollspektrum-Hanf-CBD-Öl-Produkte mit Purzorb® an medizinische Fachkräfte vertreibt. Purzorb® ist eine zum Patent angemeldete Technologie, die den natürlichen Absorptionsprozess des Körpers nachahmt, indem ölbasierte Nährstoffe in wasserlösliche Produkte umgewandelt werden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1500134/MED_7_Logo.jpg

Original-Content von: Med7, übermittelt durch news aktuell