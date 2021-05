HABA FAMILYGROUP

In "Die Höhle der Löwen" am 3. Mai auf VOX wurde er den Juror:innen präsentiert: der UV-Bodyguard von ajuma. Erhältlich ist das clevere Sonnenbrand-Warnsystem für Eltern in zwei verschiedenen Modellen ab sofort hier: https://www.jako-o.com/de_DE/hoehle-der-loewen-produkte - aber nur solange der Vorrat reicht!

Und so funktioniert der UV-Bodyguard: Einfach mit dem Smartphone verbinden, Hauteigenschaften des Kindes eingeben und fertig. Während die Kinder in der Sonne spielen, misst der smarte Sonnenschutz-Engel die UV-Strahlung und warnt via Bluetooth auf dem Smartphone, bevor ein Sonnenbrand entsteht. In der dazugehörigen App können Hauttyp und Lichtschutzfaktor der Sonnencreme eingegeben werden, dann erhält man auch eine individuelle Empfehlung zur gesunden Sonnenzeit. Die Daten liegen dabei nicht in der Cloud, was den Datenschutz garantiert. Dank einzigartiger Kombi von UV-Messdaten und Satellitendaten ist der clevere Sonnenschützer besonders sicher und zuverlässig - so können auch Eltern sonnige Stunden entspannt genießen. Der UV-Bodyguard im coolen Uhren-Look wird einfach an Kleidung, Kappe oder Rucksack geklemmt, mit Klett oder Gummiband befestigt oder als Armband getragen. Der Akku hat eine Laufzeit von rund 10 Tagen, das Micro-USB-Ladekabel wird mitgeliefert. Robust, spritzwasser- und sandgeschützt ist er auch ein zuverlässiger Begleiter im Freibad oder am Strand.

