MoonLake Immunotherapeutics AG

MoonLake Immunotherapeutics ernennt den ehemaligen Kymab-CEO Simon Sturge zum Vorsitzenden und Spike Loy zum Mitglied des Verwaltungsrats

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire)

- Simon Sturge kann auf eine 40-jährige Erfahrung in der Biotech- und Pharmaindustrie zurückblicken, zuletzt als CEO von Kymab

- Spike Loy ist Managing Director bei BVF Partners L.P., einem der frühen Investoren der MoonLake Immunotherapeutics AG

- Die Ernennungen stärken das Unternehmen, um die Entwicklung von Sonelokimab voranzutreiben, einem potenziell klassenbesten trispezifischen Nanobody®[1 ] für die Behandlung verschiedener Haut- und Gelenkerkrankungen, verursacht durch IL-17A und F.

MoonLake Immunotherapeutics AG, ein Biotechnologie-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Therapien der nächsten Generation für entzündliche Haut- und Gelenkerkrankungen konzentriert, gab heute die Ernennung von Herrn Sturge as Chairman bekannt. Er verfügt über 40 Jahre internationale Führungserfahrung in der Biotechnologie- und Pharmaindustrie. Zuletzt war er Chief Executive Officer von Kymab, einem biopharmazeutischen Unternehmen im klinischen Stadium, das vollständig humane monoklonale Antikörper mit Schwerpunkt auf immunologischen Erkrankungen und Immunonkologie entwickelt, und war maßgeblich an dessen Verkauf an Sanofi Anfang 2021 beteiligt. Zuvor war Herr Sturge als Chief Operating Officer für Merck Healthcare, eine Sparte der Merck KGaA, tätig. Er war auch bei Boehringer Ingelheim, Celltech Biologics und Ribotargets tätig.

Simon Sturge kommentierte: "Ich freue mich sehr, dem Vorstand von MoonLake Immunotherapeutics beizutreten und damit die Möglichkeit zu haben, Patienten, die an einer Reihe von schwächenden entzündlichen Haut- und Gelenkerkrankungen leiden, eine hochinnovative neue Behandlungsmethode zur Verfügung zu stellen. Es ist ein Privileg, ein erstklassiges Führungsteam von Immunologie-Spezialisten in meiner Rolle als Vorsitzender zu unterstützen. Ich hoffe und beabsichtige, MoonLake durch eine Phase intensiver Aktivität zu führen, indem ich meine umfangreiche Biotech-Erfahrung und mein Verständnis dafür einsetze, was nötig ist, um ein immunologisches Unternehmen erfolgreich voranzubringen."

MoonLake gab außerdem bekannt, dass Spike Loy, Geschäftsführer von BVF Partners L.P. ("BVF") zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt wurde. Herr Loy ist seit 2009 Mitglied des Investmentteams von BVF. Er hat einen BA in Humanbiologie von der Stanford University und einen JD von der Harvard Law School.

Spike Loy kommentierte: "BVF ist ein Gründungsinvestor von MoonLake Immunotherapeutics, und es ist unser Ziel, dazu beizutragen, dass Sonelokimab sein volles Potenzial bei einer Reihe von Krankheiten entfaltet, bei denen ein erheblicher Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten besteht. Ich freue mich darauf, das Expertenteam von MoonLake in meiner Rolle als Vorstandsmitglied und Investor zu unterstützen."

MoonLake Immunotherapeutics wurde 2021 gegründet, unterstützt durch eine Serie-A-Finanzierung unter Führung von BVF Partners LP. Weitere Investoren sind die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland. Das Unternehmen beabsichtigt, die klinische Entwicklung von Sonelokimab, einem IL-17A/IL-17F-Inhibitor, bei verschiedenen Krankheiten zu beschleunigen, bei denen die Überexpression der Zytokine IL-17A und IL-17F eine wichtige Rolle in der Pathophysiologie spielt. Sonelokimab verfügt über eine Albumin-Bindungsstelle, die das tiefe Eindringen in Haut und Gelenke erleichtern kann[2]. Zur Gruppe der IL-17A/F-Entzündungskrankheiten (AFIDs) gehören die Psoriasis-Arthritis, die röntgenologische axiale Spondyloarthritis (Spondylitis ankylosans) und die Hidradenitis suppurativa - Erkrankungen, von denen weltweit eine große Zahl von Patienten betroffen ist und bei denen ein großer Bedarf an verbesserten Behandlungsmöglichkeiten besteht. Es wird erwartet, dass in Kürze mehrere Phase-II-Studien gestartet werden.

Für die vollständige Ankündigung siehe: https://www.moonlaketx.com/news/appointments.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.moonlaketx.com.

1. Die Begriffe Nanobody® und Nanobodies® sind Marken von Ablynx, einem Unternehmen von Sanofi.

2. Coppieters K. et al., Arthritis Rheum 54, 1856-66 (2006).

