Loyalty Juggernaut, Inc.

- Eine innovative Methode zur Implementierung von Loyalitätsregeln mit visueller Sprache unter Verwendung visueller Blöcke

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI), der Anbieter von GRAVTY, einer digitalen Transformationsplattform der nächsten Generation für Ökosystem-zentrierte Treueprogramme in den Bereichen Fluggesellschaften, Gastgewerbe, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Multimarken-Unternehmensgruppen, gab bekannt, dass das United States Patent and Trademark Office (USPTO) das Patent (# 10713016) für seine visuelle, Plug-and-Play-Regel-Engine ("GRAVTY Visual Rules") erteilt hat, die es Vermarktern von Kundenbindungsprogrammen ermöglicht, innovative Programmstrategien ganz einfach zu implementieren und so transformative Geschäftsergebnisse und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

GRAVTY Visual Rules kombiniert extreme Raffinesse mit außergewöhnlicher Einfachheit und ermöglicht Loyalty Marketern eine granulare und intensivierte Personalisierung über den gesamten Kundenlebenszyklus, von der Akquise bis zur Kundenbindung, um Kundenwert, Umsatz und Profitabilität zu maximieren.

"GRAVTY Visual Rules bietet eine einfach zu bedienende Oberfläche, um hochinnovative und differenzierte Strategien zu implementieren, die nicht nur Engagement und profitables Kundenverhalten fördern, sondern auch Intrigen, Aufregung und Vorfreude, die unsere Kunden wirklich schätzen", Nida Unas, Head of MUSE Rewards, Group Loyalty Program der Chalhoub Group, dem größten Einzelhandelsbetreiber und führenden Partner für Luxus, Mode und Kosmetik im Nahen Osten.

Innovation und Schnelligkeit bei der Markteinführung sind für die Vielfliegerprogramme der Fluggesellschaften von entscheidender Bedeutung, um die "One-size-fits-all"-Einschränkungen zu überwinden. Mit GRAVTY Visual Rules können Fluggesellschaften neue Angebote und Promotionen innerhalb von Minuten starten und neue Partnerschaften innerhalb von Stunden umsetzen, um Mehrwertangebote zu liefern, die dem Lebensstil ihrer Kunden entsprechen und die Markenbekanntheit und -erinnerung maximieren.

"GRAVTY Visual Rules liefert 'Spaß' mit Funktionalität, während es die Komplexität unter der Haube versteckt und den 'Angstfaktor', der traditionellen Unternehmensanwendungen innewohnt, eliminiert. Wir sind unseren geschätzten Kunden dankbar, die uns ständig ermutigen, die 'Kunst des Möglichen' mit Technologie zu erforschen." Shyam Shah, CEO von Loyalty Juggernaut.

Informationen zu Loyalty Juggernaut

Loyalty Juggernaut, Inc. hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. (LJI) ist das Unternehmen für Loyalitäts- und Kundenbindungslösungen der nächsten Generation, das Marken dabei hilft, ihre Kundenbindungsinitiativen in #theageofdigitalcustomer neu zu gestalten.

GRAVTY®, LJIs digitale Transformationsplattform ist speziell für Ökosystem-zentrierte Kundenbindungsprogramme entwickelt worden. Zum Kundenstamm von GRAVTY® gehören führende globale Marken, die branchenführende und preisgekrönte, auf das Ökosystem ausgerichtete Kundenbindungsprogramme in den Bereichen Fluggesellschaften, Gastgewerbe, Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und diversifizierte Unternehmensgruppen mit mehreren Marken betreiben.

