Tuya Smart veranstaltet in Hongkong eine reine Einladungsausstellung, um die digitale Transformation der Industrie zu fördern

Tuya Smart („Tuya" oder das „Unternehmen") (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von IoT-Entwicklungsplattformen, veranstaltete eine dreitägige, nur auf Einladung stattfindende Ausstellung in Hongkong, zeitgleich mit der Elektronikmesse 2023 in Hongkong. Inmitten einer starken Nachfrage nach intelligenten Produkten und intelligenten Lösungen zog die Ausstellung viele potenzielle Kunden und Partner aus verschiedenen Ländern an. Ziel der Veranstaltung war es, die digitale Transformation von Produkten bis hin zu Betriebsabläufen durch Kooperationen zu fördern und verschiedenen Branchen zu einer intelligenteren, grüneren und effizienteren Entwicklung zu verhelfen.

Vertreter und Gäste der eingeladenen Unternehmen wurden mit den neuesten Entwicklungen in dem von Tuya gestalteten Hardware-Ökosystem und den All-in-One-Lösungen vertraut gemacht. Dazu gehörten der technische Support und die Funktionen der IoT-Entwicklungsplattform von Tuya (Tuya IoT Development Platform). Die Teilnehmer erfuhren mehr über die Matter-Lösung von Tuya und wie die Smart-App-Lösung von Tuya Kunden in die Lage versetzen kann, das Benutzererlebnis zu verbessern und Mehrwert in App-Stores zu generieren.

Während der Veranstaltung tauschten sich die türkische Haushaltsgerätemarke Vestel, die Smart-Home-Marke Wesmartify aus Deutschland, die führende Elektromarke EMOS aus der Tschechischen Republik und Vertreter vieler anderer ausländischer Unternehmen über die Geschäftsentwicklung und die Trends der industriellen Transformation in verschiedenen Regionen und Ländern wie Europa, Südostasien und Südafrika aus. Viele Partner, die sich auf das IoT-Ökosystem von Tuya verlassen, haben ihre Geschäfte erfolgreich auf neue Bereiche ausgeweitet, neue Produktfunktionen entwickelt, szenarien- und branchenübergreifende Entwicklungen abgeschlossen und die digitale Transformation ihrer Produktportfolios und globalen Geschäftslayouts erreicht.

Omdia prognostiziert, dass der globale Markt für Smart-Home-Geräte bis 2026 den Wert von 279 Milliarden US-Dollar überschreiten wird. Vor allem in Europa müssen Unternehmen angesichts der rasanten Entwicklung intelligenter Geräte nach Möglichkeiten suchen, sich vom harten Marktwettbewerb abzuheben.

Um Verbraucher anzuziehen, ist es entscheidend, ihre Erfahrung und ihre Effizienz bei der Kontrolle ihres gesamten Zuhauses zu verbessern. Verbraucher müssen in der Lage sein, die Sprachsteuerung über intelligente Lautsprecher durchzuführen, mit intelligenten zentralen Bedienfeldern zu interagieren oder Smartphones zu wählen, um Smart-Home-Geräte frei zu steuern, wo immer sie sich befinden.

Um das Kundenerlebnis zu verbessern, möchten viele ausländische Unternehmen exklusive Apps entwickeln. Die Entwicklung einer Marken-App kann jedoch zeitaufwändig und teuer sein. Aus diesem Grund haben sich viele für eine Zusammenarbeit mit Tuya entschieden, in der Hoffnung, mit der intelligenten App-Lösung aus einer Hand von Tuya schnell ihre eigene Marken-App erstellen zu können.

Die intelligente App-Lösung von Tuya integriert die Nutzung, den Service, den Betrieb und das Marketing intelligenter Produkte. Es hilft Unternehmen nicht nur, Verbrauchern ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, sondern hilft auch Markenunternehmen dabei, sich einen guten Ruf aufzubauen. Die Kunden von Tuya können die App-Entwicklung in einem Low-Code-Modus abschließen, indem sie einfach den Online-Anweisungen folgen.

Es ist erwähnenswert, dass die intelligente App-Lösung Kunden dabei helfen kann, mehrere Benutzerbetriebsszenarien zu verbinden und einen geschlossenen Kreislauf des digitalen Betriebsverkehrs zu schaffen. Seine einzigartige Traffic-Marketing-Lösung für private Domänen ermöglicht es Markenkunden, exklusive Apps und Geräteverbindungen präzise durchzusetzen und Online-Shops und Online-Dienste direkt selbst zu erstellen, wodurch ein geschlossener Kreislauf aus Traffic-Umwandlung und Online-Marketing entsteht, der sich kontinuierlich an die sich ändernde Größenordnung der Verbraucher anpasst und neue Einkommensmodelle schafft.

Darüber hinaus engagiert sich Tuya für die Einführung neuer Technologien und Standards, um eine bessere Gerätesteuerung und eine reibungslosere Gerätekonnektivität zu schaffen.

Viele globale Kunden haben während der Veranstaltung nach Tuyas Lösung für Matter gefragt. Als früher Teilnehmer und Förderer von Matter war Tuya stark an der Entwicklung und Förderung von Matter beteiligt und leistete technische und andere Unterstützung.

Im Februar dieses Jahres wurde das Matter-over-THREAD-Modul von Tuya von der THREAD Alliance zertifiziert. Im April wurde der Tuya-fähige Sensor durch Matter zertifiziert. Kunden, die sich für die Entwicklung von Matter-Geräten für Tuya entscheiden, können mit der Zero-Code-Entwicklung problemlos auf Mainstream-Smart-Ökosysteme zugreifen, ohne erhebliche Zertifizierungsgebühren für Matter-Geräte zu zahlen. Sie können Zertifizierungen direkt im Expressverfahren erhalten, schnell und kostengünstig in den Markt eintreten und das Smart-Home-Erlebnis der Verbraucher verbessern.

Tuya hat bereits mehrere Gerätelösungen von Matter auf den Markt gebracht, darunter Glühbirnen, Schalter, Gateways, Steckdosen, Sensoren und mehr. Tuya plant auch, in diesem Jahr häufiger verwendete Smart-Home-Geräte kompatibel zu machen. Neben der Erweiterung der Kategorien von Materie-Geräten hat Tuya auch andere Mainstream-Ökosysteme wie Apple Home übernommen. Kunden der Marke und Entwickler können sich auf die Arbeit von Tuya mit Apple Home verlassen, um es intelligenten Produkten wie elektrische Geräten, Beleuchtungsgeräten, Luftreinigern, Heizgeräten, kleinen und mittleren Haushaltsgeräten, intelligenten Türschlössern und Gateways schnell zu ermöglichen, sich mit dem Apple HomeKit zu verbinden. Während sie sich einfach und nahtlos an das Matter-Ökosystem anpassen, können sie sich direkt mit dem Smart-Home-Ökosystem von Apple verbinden und neue Marktchancen nutzen, die durch die innovative Technologie und die Lösungen von Tuya entstanden sind.

Auf der Veranstaltung teilten viele ausländische Marken auch ihre Einblicke in die intelligente Entwicklung von Unterhaltungselektronik sowie die Beliebtheit von Smart-Home-Produkten in ihren lokalen Märkten und die steigende Nachfrage der Verbraucher nach neuen Produkten. Man konnte leicht erkennen, dass die steigende Nachfrage nach intelligenten Geräten nicht nur auf den Wunsch der Menschen nach einem smarten Leben zurückzuführen ist, sondern auch auf die sich schnell entwickelnden Technologien.

Mit der Unterstützung der IoT-Entwicklungsplattform von Tuya (Tuya IoT Development Platform) und des Tuya-Teams können Kunden schnell das Smart-Werden von elektrischen Produkten verwirklichen und diese erfolgreich auf den Markt bringen. Mit den jüngsten Durchbrüchen bei KI und anderen Technologien sowie dem Trend zu einem Wandel bei der Energieerzeugung hoffen immer mehr Kunden, ihre Zusammenarbeit mit Tuya zu stärken, um Produkte zu bewerben und auf den Markt zu bringen, die der globalen Nachfrage entsprechen, so dass sowohl Privathaushalte als auch Unternehmenskunden die reibungslose und schnelle Verbindung von Geräten spüren können, was zu einem besseren interaktiven Erlebnis, Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung führt.

Um die Kundennachfrage besser zu erfüllen, wird Tuya auch PaaS 2,0 auf den Markt bringen, das mehrere Funktionen integriert und erschließt. Es kann den Kunden bessere Plattformprodukte, umfassendere Tuya-fähige Hardwarelösungen und offene Tool- und API-Prioritätsarchitekturen bieten und so den globalen Kunden helfen, autonome, kontrollierbare, wettbewerbsfähige und differenzierte intelligente Produkte und Lösungen zu entwickeln.

Unabhängig davon läuft die gemeinsame Marketingkampagne „BornSmart", die von Tuya und seinen Partnern auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn und Twitter gestartet wurde, demnächst aus. Seit Juli letzten Jahres hat Tuya mit mehr als 20 Kunden in Übersee zusammengearbeitet, um Smart-Home-Produkte in mehreren Ländern wie den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Thailand und Mexiko zu vermarkten. Die Kampagne hat Unternehmen, die an der Erforschung der digitalen Transformation und der Schaffung innovativer Wege für die Zusammenarbeit im globalen Ökosystem für intelligente Unternehmen interessiert sind, die Türen zur Zusammenarbeit geöffnet.

Das Tuya-fähige Hardware-Ökosystem deckt acht große Produktgruppen mit über 2.700 Kategorien ab, darunter Energieeinsparung, Gesundheit und Sport, Büro und Reisen, elektrische Beleuchtung, Sicherheit und Sensoren, große und kleine Haushaltsgeräte, digitale Unterhaltung sowie Industrie und Landwirtschaft. Mit der Tuya IoT Development Platform können globale Kunden ihre Produktfähigkeiten schnell anpassen und verbessern. Sie können auch die standardmäßigen SaaS-Lösungen von Tuya und integrierte Software- und Hardware-Funktionen nutzen, um umfassende modulare SaaS-Lösungen zu entwickeln, mit denen sie die Betriebseffizienz verbessern und ein intelligentes Entwicklungsmodell schaffen können.

Die Messe- und Seminarsitzungen von Tuya stellten nicht nur eine Plattform für globale Unternehmen dar, um Ideen zu kommunizieren und auszutauschen, sondern zielten auch darauf ab, die Vision der digitalen Intelligenz bei der Entwicklung verschiedener Branchen voranzutreiben. Tuya hat sich vorgenommen, Kunden zum Erfolg zu verhelfen, und will sein IoT-Ökosystem und seine globalen Strategievorteile dazu nutzen, um globalen Kunden mit Kerntechnologien wie IoT und KI personalisierten und lokalisierten Produkt- und Servicesupport zu bieten. Tuya hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Branchen dabei zu unterstützen, die Chancen zu nutzen, die sich aus dem zunehmenden Bedarf an Smartisierung ergeben, und gemeinsam mit anderen eine nachhaltige globale IoT-Industrie aufzubauen.

