Tuya Smart kooperiert mit TÜV SÜD, um die Prüfung und Zertifizierung von intelligenten Geräten zu verbessern

Die neue Partnerschaft zielt darauf ab, die Sicherheitszertifizierung für Tuya-Ökosystempartner zu vereinfachen und die Akzeptanz von intelligenten Produkten auf dem Markt zu fördern

Tuya Smart (NYSE: TUYA), eine führende globale IoT-Entwicklungsplattform, hat eine langfristige strategische Partnerschaft mit TÜV SÜD, dem deutschen Ausbildungs-, Prüfungs-, Test- und Zertifizierungsunternehmen, geschlossen.

Nach der Ankündigung, dass Tuyas Wi-Fi+Bluetooth-Modul mit der Modellnummer WBR3 die ETSI EN 303 645-Bewertung und das AoC von TÜV SÜD erhalten hat, wird die Partnerschaft Zertifizierungs- und Kennzeichnungsdienste für Tuyas Ökosystempartner fördern und sicherstellen, dass die Sicherheitsmechanismen alle relevanten Industrienormen erfüllen.

„Die rasante Entwicklung der Internet-of-Things-Branche verändert das Leben der Menschen. Als weltweit führende Unternehmen der Branche sollten Tuya und TÜV SÜD neue Anforderungen erfüllen und neue Technologien fordern, um effizientere und maßgeschneiderte Geräte für Netzwerkgeräte und -dienste bereitzustellen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Das globale Entwickler-Ökosystem von Tuya Smart kann Unternehmen dabei helfen, sichere intelligente Produkte für Endverbraucher herzustellen und das weitere Wachstum des Marktes für intelligente Produkte zu fördern. Wir sind voller Vertrauen in die langfristige Zusammenarbeit mit Tuya Smart", sagt Ashley Chan, Senior Vice President, CPS, TÜV SÜD.

„Um das volle Potenzial der Tuya-Plattform auszuschöpfen, brauchen wir ein globales Sicherheits-Ökosystem mit Ausbildung, Standardisierung, Tests und Zertifizierung", sagt Ruixin Zhou, Mitbegründer und CTO von Tuya Smart. „Wir nehmen Sicherheitsfragen sehr ernst. Mit dem Ziel, das Vertrauen der Verbraucher in intelligente Produkte zu stärken, halten wir uns an die strengsten Normen und zertifizieren unsere Module beim TÜV SÜD. Wir freuen uns sehr über den Ausbau unserer Partnerschaft mit TÜV SÜD. Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, eine solide Grundlage für eine effizientere Sicherheitszertifizierung für unsere Kunden zu schaffen und das Potenzial der Tuya-Plattform weiter auszuschöpfen."

Tuya bietet eine breite Palette von IoT-Lösungen für Hersteller, Marken, OEMs und Einzelhandelsketten, um Produkte in intelligente Geräte und Systeme zu verwandeln. Die von Tuya mit intelligenten Funktionen ausgestatteten Geräte werden weltweit über 100.000 Online- und Offline-Kanäle verkauft. Tuya hat einen umfassenden Ansatz für die Sicherheit gewählt und sucht unabhängige Sicherheitsinstitute, die sichere Produktlösungen entwerfen und implementieren.

Informationen zu TÜV SÜD

1866 als Dampfkesselprüfungs-Verein gegründet, hat sich die TÜV SÜD-Gruppe zu einem Weltunternehmen entwickelt. Mehr als 25.000 Mitarbeiter arbeiten an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern an der kontinuierlichen Verbesserung von Technologie, Systemen und Know-how. Sie tragen maßgeblich dazu bei, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren und erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen.

Informationen zu Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA) ist eine globale IoT-Entwicklungsplattform, die Interkonnektivitätsstandards entwickelt, um die intelligenten Bedürfnisse von Marken, OEMs, Entwicklern und Einzelhandelsketten über eine breite Palette von intelligenten Geräten und Branchen hinweg zu erfüllen. Tuya verbindet verschiedene intelligente Szenarien und intelligente Geräte durch die Bereitstellung von Hardware-Entwicklungstools, die Integration globaler Cloud-Dienste und das Angebot einer intelligenten Geschäftsentwicklungsplattform. Tuya bietet ein umfassendes Smart Empowerment von der Technologie bis zum Marketing, um ein neutrales, offenes und zugängliches Entwickler-Ökosystem zu fördern.

