Ara Partners

Ara Partners stellt David Touhey als Managing Director der Portfolio Services Group ein

Houston (ots/PRNewswire)

Verstärkung für die Projektdurchführung des Portfoliounternehmens von Ara Partners

Ara Partners („Ara"), ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass David Touhey als Managing Director der Portfolio Services Group des Unternehmens eingestellt wurde. David Touhey verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Projektentwicklung und Optimierung im industriellen Bereich.

„Die Verstärkung des Ara-Teams durch David Touhey unterstreicht unseren entscheidenden Fokus auf die Projektdurchführung in unserem wachsenden Portfolio", erläuterte Charles Cherington, geschäftsführender Partner bei Ara. „David Touhey bringt enorme Erfahrung im Bau und Management großer Industrieanlagen auf der ganzen Welt mit."

„Wir freuen uns sehr, ihn in einer Führungsrolle in der Portfolio Services Group von Ara begrüßen zu dürfen", fügte Troy Thacker, geschäftsführender Partner bei Ara, hinzu. „David Touhey verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, einschließlich Projektentwicklung und Optimierung. Wir versprechen uns von ihm eine sehr aktive Rolle bei einer Reihe unserer laufenden und geplanten industriellen Dekarbonisierungsprojekte."

Bevor er zu Ara kam, war David Touhey Executive Vice President bei Kent, einem globalen EPC-, Betriebs- und Wartungsunternehmen. Bei Kent war er ein wichtiges Mitglied des Führungsteams, das das Unternehmen von 4.000 Mitarbeitern in 19 Ländern auf 12.500 Mitarbeiter in 26 Ländern ausbaute. Während seiner Zeit bei Kent war David Touhey der leitende Sponsor und vertrauenswürdige Berater seiner Kunden und konzentrierte sich auf die frühe Planung von Projektinvestitionen und Ausführungsstrategien. Er besitzt einen Bachelor of Engineering in Electrical Services Engineering von der Technological University Dublin, Irland, und einen Master of Science in Strategic Leadership and Management von der Nottingham Trent University in Großbritannien.

Informationen zu Ara Partners

Ara Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert ist. Ara Partners investiert in die Sektoren Industrie und Fertigung, Chemie und Werkstoffe, Energieeffizienz und umweltfreundliche Kraftstoffe sowie Lebensmittel und Landwirtschaft und strebt die Gründung von Unternehmen an, die einen erheblichen Einfluss auf die Dekarbonisierung haben. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Boston, Massachusetts, Houston, Texas und Dublin, Irland. Ara Partners schloss im September 2021 seinen zweiten Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von rund 1,1 Milliarden USD. Für weitere Informationen über Ara Partners besuchen Sie www.arapartners.com.

