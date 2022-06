Ara Partners

Ara Partners erwirbt Genera, den größten integrierten Hersteller von Nicht-Holz-Agrarzellstoff und Formfaserprodukten in Nordamerika

Houston (ots/PRNewswire)

Ara Partners stellt außerdem Wachstumskapital zur Verfügung, um mehrere nachhaltige Verpackungsanlagen zu entwickeln und die Produktionskapazitäten in den USA erheblich zu erweitern.

Ara Partners („Ara"), ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat, gab heute die Übernahme von Genera Energy Inc. („Genera") bekannt, einem Hersteller von Nicht-Holz-Agrarzellstoff und geformten Faserprodukten. Ara hat außerdem bis zu 200 Mio. USD an zusätzlichem Kapital zugesagt, um die deutliche Expansion des nachhaltigen Zellstoff- und Verpackungsgeschäfts des Unternehmens zu unterstützen.

Die Produktionsstätte von Genera in Vonore, Tennessee, ist die größte vertikal integrierte Produktionsstätte für Nicht-Holz-Agrarzellstoff und geformte Fasern in Nordamerika, die ihre Kunden mit im Inland hergestelltem Nicht-Holz-Zellstoff und geformten Faserprodukten versorgt. Die Erlöse aus der Investition von Ara werden für die Entwicklung zusätzlicher integrierter Produktionsanlagen und die Erweiterung der Produktionskapazität für geformte Fasern in Vonore verwendet, um die Herstellung von täglich mehr als 5.000.000 Behältern, Tellern, Schalen und anderen Lebensmittel- und Verbraucherverpackungen zu ermöglichen, die vollständig aus lokal angebauten Faserpflanzen und landwirtschaftlichen Reststoffen hergestellt werden.

Gemeinsam werden Ara und das Managementteam von Genera die Produktionsbasis des Unternehmens in den USA erweitern, um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen aus heimischen Quellen zu befriedigen. Durch die Zusammenarbeit mit amerikanischen Landwirten bei der Lieferung von zweckgebundenen landwirtschaftlichen Fasern schafft Genera wirtschaftliche Möglichkeiten für ländliche Gemeinden durch die konservierende Nutzung von Land und bietet gleichzeitig eine ökologisch überlegene, biologisch abbaubare und kompostierbare Lösung für das wachsende globale Problem der Plastikverschmutzung. Genera ist in der Lage, vom explosiven Wachstum des Marktes für nachhaltige Verpackungen zu profitieren, da es von strukturellem Rückenwind profitiert, einschließlich der Verlagerung von Lieferketten und der Suche von Unternehmen und Verbrauchern nach nachhaltigen Alternativen zu Kunststoffen.

Das Managementteam von Genera besteht aus erfahrenen Managern und Technikern mit fundierten Kenntnissen über die Lieferketten für landwirtschaftliche Biomasse. Genera ist gut positioniert, um die schnell wachsende, aufstrebende Industrie mit seinen etablierten Rohstoffbeziehungen und Abnahmeverpflichtungen mit Großkunden zu bedienen.

„Es besteht ein dringender Bedarf an Lösungen für das wachsende globale Problem der Verschmutzung durch Einwegkunststoffe, das eine unersättliche Nachfrage nach heimischen Faserformprodukten hervorruft", sagte Kelly Tiller, CEO von Genera. „Wir sind stolz darauf, mit Ara zusammenzuarbeiten, und schätzen ihre leidenschaftliche Unterstützung unserer Mission sowie ihre große Erfahrung bei der Skalierung von Produktionsprozessen und dem Aufbau nachhaltiger Unternehmen

„Das Genera-Team verfügt über die operative Erfahrung, die strategischen Beziehungen und den Antrieb, die führende Plattform für nachhaltige Verpackungen in Nordamerika aufzubauen", sagte Troy Thacker, Managing Partner bei Ara Partners. "Wir sind unglaublich beeindruckt von den umfassenden Kenntnissen des Teams im Bereich Biomasse und Formfasern sowie von dem immensen Kundeninteresse, das es in den Bereichen Foodservice, Verbraucherverpackungen und medizinische Anwendungen geweckt hat. Wir freuen uns sehr, mit Kelly und ihrem Team zusammenzuarbeiten, um diese nächste Wachstumsphase voranzutreiben"

Die bisherigen Eigentümer von Genera - WindSail Capital Group, Coppermine Capital und Stairway Capital - werden eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen behalten.

Ian Bowles, Managing Director der WindSail Capital Group, sagte: „Wir und unsere Co-Investoren freuen uns, dass Ara Partners Genera mit dem Kapital und der Expertise vorantreiben wird, um das bahnbrechende Potenzial von Agrarfaserverpackungen zu erschließen."

Jefferies LLC fungierte als Investmentbanker und Finanzberater und Paul Hastings, LLP war Rechtsberater von Genera.

England & Company, LLC und FocalPoint Partners, LLC (ein Unternehmen der B. Riley Financial Company) fungierten als Finanzberater und White & Case LLP fungierte als Rechtsberater von Ara.

Informationen zu Ara Partners

Ara Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen im Bereich der industriellen Dekarbonisierung spezialisiert hat. Ara Partners investiert in die Sektoren Industrie & Fertigung, Chemie & Werkstoffe, Energieeffizienz & grüne Kraftstoffe sowie Lebensmittel & Landwirtschaft und strebt den Aufbau von Unternehmen an, die eine signifikante Dekarbonisierung bewirken. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Boston, Massachusetts, Houston, Texas, und Dublin, Irland. Ara Partners schloss im September 2021 seinen zweiten Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von rund 1,1 Milliarden USD. Weitere Informationen über Ara Partners finden Sie auf www.arapartners.com.

Über Genera

Genera ist ein vertikal integriertes US-amerikanisches Unternehmen für holzfreien landwirtschaftlichen Zellstoff und nachhaltige Verpackungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Vonore, Tennessee, wo es ein integriertes Werk für Nicht-Holz-Zellstoff und Formfasern betreibt, das jährlich 36.000 Tonnen landwirtschaftlichen Zellstoff produziert.

Original-Content von: Ara Partners, übermittelt durch news aktuell