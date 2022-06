Ara Partners

Erweiterung der europaweiten Kunststoff-Recycling-Plattform: Repeats Group investiert in Daly Plastics

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Seine Investitions- und Expansionspläne positionieren Repeats als führendes Unternehmen im Recycling von Polyethylen niedriger Dichte in Europa

Die Repeats Group B.V. („Repeats"), eine europaweite Kunststoffrecyclingplattform, die sich auf die Herstellung von hochwertigem recyceltem Polyethylen niedriger Dichte („LDPE") konzentriert, hat heute bekannt gegeben, in Daly Plastics („Daly Plastics", „Daly" oder das „Unternehmen") investiert zu haben, einen Hersteller von recyceltem LDPE mit Sitz im östlichen Teil der Niederlande in der Nähe von Apeldoorn. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Repeats ist ein Portfoliounternehmen von Ara Partners („Ara"), einer global tätigen Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die industrielle Dekarbonisierung konzentriert.

Die Investition von Repeats in Daly Plastics ist ein wichtiger Schritt beim Aufbau einer paneuropäischen Kunststoffrecycling-Plattform. Unter der Leitung von Repeats plant Daly, seine Produktionskapazität nahezu zu verdoppeln, um der wachsenden Nachfrage nach recyceltem LDPE in Europa gerecht zu werden. Die Investition in Daly baut auf der ursprünglichen Basis von Repeats in Spanien auf, wobei die Expansion in andere europäische Länder für später in diesem Jahr vorgesehen ist.

Daly Plastics verwendet ein mechanisches Verfahren, um Kunststoffabfälle aus gewerblichen, industriellen und landwirtschaftlichen Quellen in Harz umzuwandeln, das für gewerbliche und industrielle Anwendungen geeignet ist. Daly Plastics, das seit über 35 Jahren führende Kunden mit recyceltem LDPE-Harz beliefert, wird von Peter Daalder geleitet, der bereits seit der Unternehmensgründung 1985 bei Daly Plastics tätig ist. Daalder wird auch weiterhin die niederländischen Betriebe und ihre Expansionspläne leiten.

„Daly Plastics genießt in der Branche einen hervorragenden Ruf als führender LDPE-Recycler in den Niederlanden und Westeuropa", so Greg Rung, CEO von Repeats. „Wir freuen uns sehr, Peter Daalder und sein Team bei Repeats begrüßen zu dürfen, und freuen uns darauf, auf ihrem bisherigen Erfolg aufzubauen. Wir sehen für Daly Plastics eine bedeutende Chance, sich noch besser auf dem niederländischen und dem deutschen Markt zu behaupten und gleichzeitig dank hochwertigerer Kunststoffflocken, die mit der neuesten verfügbaren Technologie hergestellt werden, mehr internationale Kunden zu bedienen."

„Wir freuen uns, mit Repeats und Ara zusammenzuarbeiten, um unser Geschäft und unsere geografische Reichweite weiter auszubauen", so Peter Daalder, der CEO von Daly. „Wir teilen die Ambitionen von Repeats, ein führender LDPE-Recycler in Europa zu werden, und betrachten unsere Bemühungen als entscheidend für die Schaffung einer Kreislauflösung für das zunehmende Kunststoffabfallproblem in Europa."

„Wir sind sehr beeindruckt von dem Geschäft, das Peter, seine Familie und das gesamte Daly-Team aufgebaut haben", betonte Tuan Tran, Partner bei Ara Partners. „Die Repeats-Plattform ist gut für schnelles Wachstum aufgestellt, und wir wollen den größten unabhängigen Hersteller von recycelten LDPE-Harzen in Europa aufbauen. Unsere Investition in Daly Plastics wird einen bedeutenden Einfluss auf unsere kontinuierlichen Bemühungen zur Dekarbonisierung des europäischen Kunststoffmarktes haben."

Informationen zu Repeats

Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Repeats („Recycled PE AT Scale") ist eine europaweite Plattform für das Kunststoffrecycling, die Kunststoffabfälle aus Polyethylen („PE") in Harz umwandelt, das für eine Vielzahl von kommerziellen und industriellen Anwendungen aus flexiblen Kunststoffen geeignet ist. Repeats hat im Dezember 2021 unter anderem in Anviplas investiert, einen LDPE-Recycler mit Sitz in Katalonien. Weitere Informationen zu Repeats finden Sie unter www.repeats-group.com.

Informationen zu Daly Plastics

Daly Plastics wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Zutphen in den Niederlanden. Das Unternehmen produziert recyceltes LDPE sowohl aus Post-Consumer- als auch aus Post-Agrar-Kunststoffabfällen, das für Verpackungszwecke verwendet werden kann. Weitere Informationen zu Daly Plastics finden Sie unter www.dalyplastics.nl

Informationen zu Ara Partners

Ara Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen im Bereich der industriellen Dekarbonisierung spezialisiert hat. Ara Partners investiert in die Sektoren Industrie & Fertigung, Chemie & Werkstoffe, Energieeffizienz & grüne Kraftstoffe sowie Lebensmittel & Landwirtschaft und strebt den Aufbau von Unternehmen an, die eine signifikante Dekarbonisierung bewirken. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Boston, Massachusetts, Houston, Texas, und Dublin, Irland. Ara Partners schloss im September 2021 seinen zweiten Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von rund 1,1 Milliarden USD. Weitere Informationen über Ara Partners finden Sie auf www.arapartners.com

arapartners@gasthalter.com

Original-Content von: Ara Partners, übermittelt durch news aktuell